La asesinada en la zona alta de Barcelona era una china de 42 años: la Generalitat dice que su verdugo magrebí es un 'alterado'

Barcelona cerró el primer fin de semana de mayo con una secuencia difícil de leer como una casualidad y demasiado reciente para elevarla todavía a diagnóstico. Cuatro apuñalamientos en apenas 24 horas en la Ciudad Condal y su área metropolitana.

El episodio más grave ocurrió el sábado por la mañana en Esplugues de Llobregat, en una zona residencial de Finestrelles, junto al hospital Sant Joan de Déu. Allí, en plena calle Joan Miró, un hombre atacó con un arma blanca a una mujer de origen chino, de 42 años y vecina de la zona, a la que asestó varias puñaladas en el cuello, el tórax y el abdomen.

Los sanitarios del Sistema d'Emergències Mèdiques intentaron reanimarla, pero las heridas eran incompatibles con la vida. Murió en la vía pública, a media mañana, en uno de esos escenarios donde la violencia extrema parece siempre ajena hasta que ocurre: cerca de colegios internacionales, de urbanizaciones tranquilas, de la entrada noble de Barcelona por la Diagonal.

Agentes de los Mossos d’Esquadra y de la Policía Local, junto a personal forense, trabajan en la calle Joan Miró de Esplugues de Llobregat tras el apuñalamiento mortal de una mujer a plena luz del día, este sábado. Alberto Estévez / Efe.

A plena luz

La llamada al 112 entró poco después de las once. Alertaba de que un hombre había herido a una mujer con un cuchillo, había atacado también a otras personas y había huido. Cuando llegaron los Mossos d'Esquadra y las ambulancias, la escena ya tenía la forma de un crimen abierto: la víctima yacía en el suelo, los vecinos en las ventanas, la calle cortada y los primeros testimonios mezclándose con el ruido de las sirenas.

En el ataque resultó herido leve un hombre de 58 años que trató de intervenir. Se llama José Luis y este domingo, durante un homenaje vecinal a la víctima, relató ante las cámaras de Telecinco que estaba con su mujer cuando oyó gritos, le pidió que se metiera en el coche y subió unas escaleras. Vio a un hombre con un cuchillo de grandes dimensiones que parecía abalanzarse sobre la chica.

Le llamó la atención, intentó frenarlo y el agresor se volvió contra él. "Me intentó apuñalar tres o cuatro veces", contó. No llegó a alcanzarle de lleno, pero le dejó un corte y varios hematomas tras arrojarle piedras antes de huir. El presunto autor fue localizado después en la zona de la Diagonal y Les Corts.

El presunto autor del apuñalamiento mortal en Esplugues de Llobregat, detenido por los Mossos d’Esquadra tras huir armado por la Diagonal, momentos antes de ser reducido y puesto a disposición policial. E. E.

Según las imágenes difundidas por algunos medios, caminaba por la avenida todavía armado y llegó a amenazar con el cuchillo antes de ser reducido. La División de Investigación Criminal de los Mossos asumió el caso, bajo secreto de actuaciones. La policía catalana ha descartado, con los datos disponibles, que se trate de un crimen de violencia machista.

Las informaciones disponible al cierre de esta crónica apuntan a que el arrestado es de origen magrebí. Varios testigos han asegurado que gritó referencias a Alá o "Allahu Akbar". Pero, según ha podido confirmar este periódico de fuentes oficiales, los Mossos no investigan el crimen como atentado yihadista.

La víctima llevaba tan sólo un año residiendo en España y no tiene vínculos familiares con nadie en Barcelona. "Estaba sola", sostiene una vecina. Desde que se produjo el suceso, varios de los residentes se están coordinando para poder contactar con sus allegados en el país asiático.

La respuesta política

El Govern ha introducido este lunes un elemento clave en la interpretación del crimen de Esplugues. La consellera de Interior, Núria Parlon, ha descartado de forma explícita que el apuñalamiento se trate de un atentado yihadista o de un caso de violencia machista y ha apuntado, en una entrevista en RAC1, a que el agresor "probablemente estaba bajo una situación de desequilibrio e incluso podría haber sufrido un brote", lo que explicaría una actuación "irracional".

"No se puede concluir que fuera yihadismo de ninguna de las maneras", ha subrayado, al tiempo que ha pedido prudencia por el secreto judicial que rodea la investigación y ha advertido de que "sería tendencioso" vincular el origen de un sospechoso con el crimen.

Parlon ha criticado además el uso político del suceso para alimentar discursos antimigratorios —"las especulaciones habituales para hacer proselitismo de los discursos de odio"— y ha defendido el enfoque policial frente al debate ideológico, mientras los Mossos mantienen abiertas todas las hipótesis y el detenido sigue en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.

Núria Parlon i Gil, consejera de Interior y Seguridad Pública, en una imagen de archivo. Europa Press.

El Ayuntamiento de Esplugues decretó dos días de luto oficial, con banderas a media asta, convocó una concentración para este lunes a las seis de la tarde frente al consistorio y pidió "prudencia y responsabilidad" para evitar la difusión de informaciones no contrastadas.

El alcalde, Eduard Sanz, fue explícito: "La violencia no tiene cabida en nuestra ciudad". Pero la prudencia institucional convivió desde el primer momento con otra velocidad, la de las redes y la de los partidos que vieron en el crimen un marco político inmediato. Vox anunció una protesta con el lema "Basta de terrorismo islamista, basta de violencia importada".

Aliança Catalana, la formación de Sílvia Orriols, también vinculó el asesinato al grito de "Allahu Akbar". El PP de Barcelona aprovechó los homicidios del fin de semana para cargar contra Jaume Collboni: Daniel Sirera sostuvo que desde que el socialista es alcalde se han producido 33 homicidios en la ciudad y sentenció que "Barcelona le queda grande".

Otra muerte, en horas

Pero antes de convertirse en disputa política, la secuencia había empezado como una crónica de sucesos. La noche del viernes, en L’Hospitalet de Llobregat, a poco más de tres kilómetros de Esplugues, una pelea entre dos grupos en la calle Mare de Déu dels Desemparats terminó con dos hombres heridos por arma blanca.

Uno de ellos, de 43 años, recibió puñaladas en la zona lumbar, el tórax y el abdomen y fue trasladado grave al Hospital de Bellvitge. El otro, de 28 años, acudió por su propio pie al Hospital General de L’Hospitalet y fue detenido por los Mossos.

Aquel primer episodio podía haberse leído como una reyerta más en la segunda ciudad más poblada de Cataluña. En otra semana quizá habría quedado ahí: dos grupos, una pelea, un detenido, un herido grave. Pero doce horas después una mujer moría apuñalada en Esplugues y la cadena adquiría otro peso.

La madrugada del domingo llegó la segunda muerte. Fue en la calle de la Cera, en el Raval, poco antes de la medianoche. Un hombre fue apuñalado y trasladado en estado crítico a un hospital, donde falleció poco después. Los Mossos detuvieron a un menor de edad como presunto autor, localizado por la Guardia Urbana en las calles del distrito.

Las primeras informaciones apuntan a que el homicidio pudo estar relacionado con un robo previo en la zona de Sant Antoni: un grupo habría asaltado a una pareja en una terraza y la agresión mortal se habría producido poco después, durante una pelea en la huida.

La policía, sin embargo, no ha confirmado oficialmente esa hipótesis y mantiene la investigación bajo secreto judicial. La misma cautela se aplica al cuarto apuñalamiento del fin de semana, en la zona del Fòrum, donde un menor resultó herido presuntamente por un grupo de personas todavía no localizado. El ataque se produjo cerca del recinto de la Feria de Abril, aunque los Mossos no han establecido relación entre la agresión y el evento.

El resultado fue una geografía concentrada de la violencia: L’Hospitalet, Esplugues, el Raval, el Fòrum. Un eje metropolitano en el que el arma blanca apareció en contextos distintos —una reyerta, un ataque mortal en plena calle, un posible robo que derivó en homicidio, una agresión grupal contra un menor— pero con un mismo efecto social: la sensación de que la calle había perdido, durante unas horas, su pacto básico de previsibilidad.

Imagnen de archivo de los Mossos d'Esquadra durante un operativo. Luis Miguel Añón

Flores y un adiós

No todos los sucesos responden al mismo patrón ni permiten una lectura única. No es lo mismo una pelea entre grupos que un crimen aparentemente súbito contra una mujer que paseaba por su barrio; no es lo mismo una agresión ligada a un supuesto robo que un ataque cuya motivación sigue sin esclarecerse. Pero la concentración temporal convierte los hechos en una sola imagen pública: Barcelona ensangrentada por cuchillos durante un fin de semana.

En Esplugues, esa imagen tiene un lugar exacto. La calle Joan Miró amaneció el domingo con flores y vecinos reunidos en silencio en el punto donde cayó la víctima. Allí estuvo también José Luis, el hombre que intentó intervenir. Su presencia daba al homenaje una dimensión menos abstracta: no hablaba un testigo lejano, sino alguien que había entrado físicamente en la escena y había salido de ella con cortes y moratones.

La víctima, de origen chino, según explican vecinos a este periódico, era mayor de edad. Durante las primeras horas circularon datos erróneos sobre su edad y sobre la naturaleza del crimen. El Ayuntamiento insistió por eso en la prudencia. Los Mossos, mientras tanto, trabajan para determinar si víctima y agresor se conocían, si hubo algún contacto previo, si el ataque fue aleatorio o si existía un móvil todavía oculto.

Barcelona y su corona metropolitana llevan años discutiendo sobre hurtos, multirreincidencia, robos violentos y percepción de inseguridad. Ese debate suele moverse entre cifras oficiales, balances policiales y discursos políticos. Lo ocurrido este fin de semana lo desplazó hacia un territorio más áspero, porque el cuchillo no remite sólo al delito, sino a la proximidad física de la violencia: alguien se acerca, alguien hiere, alguien cae.

En menos de 24 horas, esa escena se repitió con variaciones suficientes como para impedir una explicación simple y con una intensidad suficiente como para marcar el inicio de mayo. La investigación dirá qué hubo detrás de cada ataque. La política ya ha empezado a decir lo suyo.

En las calles, mientras tanto, quedan los rastros más concretos: una esquina acordonada, unas flores en Esplugues, un herido grave en L'Hospitalet, un menor detenido en el Raval, otro menor hospitalizado en el Fòrum y dos muertos por arma blanca en un fin de semana que Barcelona tardará en archivar.