Saif Abukeshek, el activista palestino nacionalizado español que reivindica la 'resistencia armada' al que ampara Sánchez

Saif Abukeshek es el español de origen palestino que ha sido interceptado por Israel en aguas internacionales cuando navegaba junto a la Global Sumud flotilla rumbo a la Franja de Gaza.

Este hombre que lleva más de 20 años viviendo en España, apoya la "resistencia armada de los pueblos oprimidos" y defiende que "el pueblo palestino es soberano en la elección de sus formas de aguante".

Al tener conocimiento de esta detención, el propio presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, exigía al Gobierno de Israel su liberación y pedía a la oposición que "secunden esta exigencia". Una reivindicación que realizaba en plena campaña electoral de las elecciones de Andalucía en Málaga mientras arropaba a María Jesús Montero.

Sánchez no dudó ni un solo momento en plantar cara a Netanyahu y advertirle que "España siempre va a proteger a sus ciudadanos, y a defender el Derecho Internacional", pero además exigía "la liberación del ciudadano español secuestrado ilegalmente".

Pero, es que, según Israel y Estados Unidos, Abukeshek, forma parte de una organización, la Conferencia Popular de Palestinos en el Extranjero (PCPA) que está vinculada con los terroristas de Hamás. Por eso, el gobierno de Netanyahu defiende su detención y, de momento, estará detenido hasta el martes.

Activista palestino en España

Saif Abukeshek nació en el territorio palestino de Cisjordania, en concreto, en el campo de refugiados de Askar, en Nablús.

Pero, no fue hasta los 2000 cuando este palestino llegó a España, al igual que otros cientos de palestinos que en esos años solicitaron asilo a la embajada española debido a la intensificación del conflicto en Oriente Próximo. Así, Abukeshek consiguió una doble nacionalidad: la española y la palestina.

Desde entonces, tanto él como su mujer, Salli Issa, viven en España y han formado aquí su familia donde han tenido a sus tres hijos. De hecho, la mayor parte del tiempo que ha vivido aquí, lo ha hecho en Barcelona que es donde reside actualmente.

Este hispano-palestino siempre ha formado parte de la reivindicación del pueblo palestino en el extranjero y se ha convertido en uno de los activistas más comprometidos con la causa.

Hasta tal punto de que ha sido uno de los principales impulsores de la Flotilla Global Sumud donde se ha erigido como una de las figuras organizativas más importantes, para tratar de ejercer presión y romper el bloqueo que impide la entrada de ayuda humanitaria a Gaza.

Así, desde su llegada a Cataluña siempre ha estado vinculado con organizaciones sociales que reivindican al pueblo palestino.

Apoyo a "la resistencia armada"

Abukeshek ha estado comprometido con el sindicato Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), uno de los principales patrocinadores de las campañas de la Flotilla y desde donde ejerce buena parte de su activismo en nuestro país y a nivel internacional.

Este hispano-palestino ha dejado claro en una entrevista en IAC que "los pueblos oprimidos tienen derecho a la resistencia armada", así que en ese marco defiende que el papel de la asociación no es otro que el "del reconocimiento y soporte", según recoge este sindicato.

Este activista niega cualquier tipo de vinculación con "las organizaciones armadas palestinas", ni con "ningún partido político". Pero, cuando se le habla de la no violencia, asegura que "los tiempos han cambiado" y reivindica que "cada momento tiene una forma distinta de organizar la resistencia".

Según el Boletín Oficial del Registro Mercantil, este activista, también fue nombrado como administrador único de Cyber Neptune S.L. el 22 de agosto de 2025. Además, el día 29 de ese mes, según refleja el registro mercantil, se puede ver el cambio de objeto social a transporte marítimo de mercancías y pasajeros. Un cambio que se produjo dos días antes de que la Flotilla partiese por primera vez rumbo a la Franja de Gaza.

Israel le vincula con Hamás

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel vincula a este español con la organización Hamás, al considerarle un "miembro destacado de la Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero (PCPA)".

Esta organización es sancionada por Estados Unidos por estar vinculada con Hamás de manera internacional.

Saif Abu Keshek, a leading member of the PCPA - an organization designated and sanctioned by the United States as a Hamas front - and Thiago Ávila, who operates with the PCPA and is suspected of illegal activity, have arrived in Israel. They will be transferred for questioning by… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 2, 2026

Según Israel este español de origen palestino "actúa como enlace entre altos funcionarios de Hamás y actores internacionales", además de "ayudar a la organización terrorista a facilitar transferencias financieras".

Algo que niegan en el entorno de La Flotilla, al igual que su mujer, Salli Issa, quien asegura que su compromiso no es político, sino social.

Aunque, esta no es la única vez que ha sido detenido. La primera vez fue el año pasado en El Cairo junto con otros dos activistas, Jonas Selhi y Huthayfa Abuserriya al participar en una marcha que intentaba llegar hasta el lado egipcio de Rafah, la frontera con la Franja de Gaza. Algo que no fue autorizado en ningún momento por las autoridades egipcias.

Así, según la policía fue detenido por actuar "sin identificación y de forma violenta".

El amparo del Gobierno

Ante esta detención que se prolongará, previsiblemente, hasta este martes el Gobierno de Pedro Sánchez ha exigido su "liberación inmediata" y considera que está "detenido ilegalmente".

Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores liderado por José Manuel Albares ha asegurado que "está en contacto con sus homólogos de Israel y Grecia", donde fueron detenidos, para exigir que "se respete la legalidad internacional y sus derechos".

Por su parte, aseguran que se están realizando "contactos a nivel técnico y diplomático para prestar toda la protección a este ciudadano y al resto de españoles afectados".

Asimismo, el Congreso valora realizar un pleno extraordinario este jueves para que Albares pueda explicar la situación de la Flotilla Global Sumud que ha sido interceptada en aguas internacionales cuando se dirigía a Gaza.