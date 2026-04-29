La 'suerte' del clan Ortega: el edil del PSOE y sus hermanos ganan 4 de 5 lotes de fincas rústicas en su pueblo de 100 habitantes

Un concejal del PSOE de Revilla del Campo (Burgos), Rafael Ortega Álvarez, declara este miércoles ante una juez, como investigado por un supuesto delito de prevaricación administrativa.

Lo hará después de que otro edil, miembro de un partido rival, se querellara contra él y le acusara de haberse adjudicado, al igual que sus dos hermanos, varias fincas rústicas que su propio Ayuntamiento enajenó en octubre de 2024.

Esta historia arranca en octubre de 2024, cuando el Ayuntamiento de Revilla del Campo —un municipio de la provincia de Burgos de menos de 100 habitantes, según el INE— abrió el proceso para adjudicar, mediante un sorteo público, varios lotes de fincas rústicas municipales.

Según detalla la querella, entre los participantes en ese sorteo figuraba Rafael Ortega Álvarez, concejal de esa misma Corporación municipal, algo que, como reprocha el edil denunciante, resultaba manifiestamente incompatible con su cargo.

"El querellado (...) presentó oferta en el procedimiento pese a su condición de miembro del Pleno Municipal y, por tanto, [estaba] sujeto a un deber específico de abstención e incompatibilidad en la participación en procedimientos administrativos donde concurra interés personal directo o indirecto", reza el documento.

Pero la suerte no sólo benefició a Ortega. El concejal socialista no solo se presentó a título personal, sino que también lo hizo a través de la sociedad civil Ortega Álvarez Rafael y Jesús SC, de la que es socio junto a su hermano Jesús.

A título individual, el edil del PSOE resultó adjudicatario del lote número 4 y la mercantil, del número 1.

Pero, además, el hermano del concejal obtuvo el lote número 3 y su hermana, el número 5. En total, cuatro de los cinco lotes del proceso terminaron en manos del concejal, de sus hermanos o de su sociedad. O lo que es lo mismo: el 80%.

Según la querella, "esta acumulación de adjudicaciones a favor del entorno familiar directo del señor Ortega, incluyendo a la sociedad de la que forma parte, evidencia un patrón de actuación dirigido a obtener ventajas patrimoniales indebidas para sí y para su círculo familiar, en claro quebranto del principio de objetividad, imparcialidad y legalidad que debe regir toda actuación administrativa; máxime, cuando el interesado ostenta un cargo público electo".

La acusación popular en este procedimiento judicial la ejerce el Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC), al que pertenece el edil que denunció estos hechos, Millán Álvarez Palacios. La formación está representada por el despacho de abogados Soriano i Piqueras.

Su empresa y sus dos hermanos

Álvarez Palacios también es concejal del Ayuntamiento de Revilla del Campo. Fue el único miembro del Pleno que votó en contra de ratificar las adjudicaciones.

El PSOE cuenta con mayoría en la corporación municipal. El alcalde y el teniente de alcalde son socialistas. A ellos hay que sumar un tercer miembro, el edil investigado. Completa el listado una concejal del PP.

En su querella, el PCAS-TC atribuye Ortega tres delitos del Código Penal. El primero, prevaricación administrativa, por haber "omitido su obligación de abstenerse".

"La adjudicación en favor del propio concejal o de su sociedad y familia puede considerarse una resolución administrativa injusta, pues participó en el expediente, pudiendo influir en el mismo e, incluso, en las propias bases".

Asimismo, la querella también le atribuye un supuesto ilícito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y otro, de fraude en contratación administrativa. No obstante, por el momento, Ortega tan sólo declarará por presunta prevaricación.

Ahora bien, la querella recalca que el investigado "fue adjudicatario, tanto a título individual como socio participe de una sociedad" de los citados lotes. "Y familiares [suyos], los cuales también fueron adjudicatarios, lo que puede sugerir actuación conjunta o en beneficio mutuo", ahonda el documento.

"En el presente caso, hubo un procedimiento viciado por el conflicto de interés", finaliza la querella.

Investigación activa

Además de citar a declarar al concejal querellado, en la misma resolución, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Burgos también ordena al Ayuntamiento de Revilla del Campo que remita una copia íntegra del expediente administrativo de adjudicación de los lotes de fincas rústicas.

También, la declaración de incompatibilidades que afecta a los ediles de la localidad.

Como avanza la juez, una vez interrogue a Ortega, es probable que ordene la declaración testifical del secretario-interventor del Ayuntamiento.

Este martes, EL ESPAÑOL trató de ponerse en contacto con un portavoz del consistorio. Por el momento, no ha obtenido respuesta.