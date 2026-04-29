Una avalancha de inmigrantes entra al asalto a la Embajada de Gambia por la regularización: se quedaron sin un certificado

El sindicato de Policía Nacional JUPOL denuncia en sus redes sociales un asalto a la Embajada de Gambia en Madrid por parte de "personas extranjeras en situación irregular".

En un vídeo difundido por esta organización se muestra una elevada cantidad de personas saltando el muro de la institución para, según JUPOL, poder acceder a los documentos necesarios para iniciar el proceso de regularización que ha impulsado el Gobierno.

En concreto, el caos comenzó cuando un elevado grupo de personas que llevaban varias horas a la espera de poder recibir el certificado de vulnerabilidad, necesario para acceder a este procedimiento, no pudieron lograrlo.

No, no es #África: es la embajada de #Gambia en #Madrid.



Todo ello como consecuencia del proceso de regularización de personas extranjeras en situación irregular impulsado por el Gobierno, que está generando un auténtico caos en buena parte del país, algo totalmente previsible,… pic.twitter.com/Bi05pmJ7io — JUPOL (@JupolNacional) April 28, 2026

JUPOL critica, a raíz de este incidente, que el proceso de regularización "está generando un auténtico caos en buena parte del país, algo totalmente previsible, por otro lado".

Al lugar acudieron agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional, junto con efectivos de la Policía Municipal, cuando muchos de ellos ya se encontraban saltando la valla de la embajada para acceder al interior, según informa ABC.

La rápida intervención de los agentes permitió rebajar la tensión y restablecer el orden, sin que fuera necesario practicar detenciones.