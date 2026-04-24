Tu verano corre peligro: la falta de queroseno amenaza miles de vuelos, las vacaciones y pone en duda posibles indemnizaciones

El anuncio de la suspensión de 20.000 vuelos para este verano por parte de la aerolínea Lufthansa ha encendido las alarmas entre una parte de los turistas que tenían previsto hacer un viaje al extranjero durante la temporada estival.

Con esta estrategia, la empresa ahorrará 40.000 toneladas métricas de combustible de aviación, en un momento en el que el queroseno ha duplicado su precio como consecuencia del cierre del Estrecho de Ormuz por la Guerra de Irán.

En España, la situación no es diferente. A pesar de que la Asociación de la Industria del Combustible (AICE) asegura a EL ESPAÑOL que "estamos mucho más tranquilos en cuanto a seguridad de suministro", advierte que "los precios nos afectan exactamente igual porque este es un mercado global".

"La realidad es que Europa ha perdido en los últimos 15 años el 20% de su capacidad de refino. Eso hace que no solo seamos dependientes del crudo, sino también de estos productos ya refinados que, en buena parte, también venían a través del estrecho de Ormuz".

La AICE matiza que en España no se va a dar una situación de escasez porque "nuestras compañías tienen mucha flexibilidad que les permite sustituir los crudos que faltan".

Airbus A350-900 de Lufthansa. Europa Press

No obstante, la noticia de la cancelación de vuelos por parte de Lufthansa ha despertado una gran preocupación entre quienes están haciendo planes para viajar este verano.

Aunque otras compañías de vuelos, al ser consultadas por este diario, no se pronuncian sobre la posibilidad de anular vuelos.

Una de estas empresas, de origen español, declara que mantienen "buenas previsiones para la temporada de verano", pero matiza que "hay que ser cautos y ver cómo se van desarrollando los acontecimientos" porque "el aumento en el precio del combustible afecta a todo el sector".

Pago de indemnizaciones

El secretario general de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, pone el acento en la importancia de que las compañías no solo se hagan cargo de la devolución del precio de los billetes en caso de que se cancelen los vuelos: también en que la compañía ofrezca una indemnización.

"Si te cancelan un vuelo tienes que buscar otra vía de transporte alternativa que te va a salir más cara o directamente prescindir de esas vacaciones, cancelar el hotel que no te va a devolver todo el dinero, etcétera. Y todos esos son elementos por los que se debería reclamar indemnización".

Rubén Sánchez. EP Sevilla

"La compañía argumentará que ha sido causa de fuerza mayor, pero la causa de fuerza mayor tiene que ser imprevisible e inevitable. Para ellos no era imprevisible que pudiera ocurrir esto, pero han seguido vendiendo billetes. Lo que no pueden hacer las empresas es decir 'me la juego', cuando en realidad se la juega al pasajero que me compra y yo no le cuento nada".

"Entonces, ¿si al final no se puede volar qué pasa? Nosotros interpretamos que jurídicamente deberían indemnizar al pasajero", concluye Sánchez.

Aunque matiza: "Es un tema que no es blanco o negro, que no hay una verdad absoluta. Va a depender de la interpretación que hagan las administraciones o los jueces".

Precio del diésel

Asimismo, el secretario general de Facua asegura que están recibiendo un alto volumen de consultas relativas al precio de la gasolina y el diésel.

No en vano, ya en el mes de marzo el precio medio del gasóleo se situó en 1,76 euros el litro: 36 céntimos más caro que el mes anterior, según datos de la Confederación Española de Transportes de Mercancías.

En este sentido, Rubén Sánchez expone que, teniendo en cuenta esa variación del precio del gasoil entre la gasolinera más barata y la más cara de España, llenar un depósito de un coche común, de 50 litros, puede costar "entre 69,55 y 105 euros".

El montañista Fernando Alcaraz. Cedida

"Estamos hablando de un 51% de variación entre la gasolinera más cara de la Península, que está a 2,10 el litro, y la más barata, que está a 1,391 este jueves".

De manera que quienes tengan previsto realizar largos viajes en coche este verano notarán un considerable incremento en el desembolso económico que tendrán que hacer en las gasolineras.

Es el caso de Fernando Alcaraz, amante del montañismo natural de Cartagena que todos los años organiza rutas a los Pirineos.

Para llegar hasta allí, alquila varias furgonetas desde la ciudad portuaria.

"Cada año preparo un plan presupuestario para tener una estimación más o menos de cuánto vamos a gastar en distintos aspectos como el combustible", explica.

"Este viaje, en el que en total conduciremos en torno a 1.800 kilómetros este verano, empecé a organizarlo en noviembre. Calculé un gasto total de unos 480 euros, teniendo en cuenta que el gasoil oscilaba entre 1,50 euros el litro y 1,80".

"Sin embargo, al ver cómo se está disparando el combustible, he tenido que modificar el planning y dejar este apartado en blanco. Es imposible hacer una previsión. Contamos con tener que repostar, en el peor de los casos, a 2,50 euros el litro".

Cuando se pregunta a los expertos por datos concretos, es imposible obtener una respuesta exacta basada en datos.

La incertidumbre en torno al Estrecho de Ormuz lleva a las asociaciones de consumidores, aerolíneas y empresas petrolíferas a pronunciarse con mucha cautela respecto al futuro.

Todas las consultadas por este diario coinciden en que "es imposible tener estimaciones precisas" y que habrá que "esperar" a observar el avance de los acontecimientos.