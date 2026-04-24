Juli pedirá declarar para narrar el crimen de Francisca Cadenas y su abogado "valoraría" una reconstrucción si el juez lo pide

Juli quiere 'darle a la sin hueso' con el juez de Villafranca de los Barros, para confesar todo lo que hizo la noche del 9 de mayo de 2017, cuando le arrebató la vida a Francisca Cadenas en su casa de Hornachos.

José Duarte, abogado de Julián González, el asesino confeso de Francisca Cadenas, avanza que pedirá al juez que su cliente "vuelva a prestar declaración" por segunda vez. “Mi consejo es que ahora colabore”, tal y como el letrado anuncia a EL ESPAÑOL, en una conversación telefónica al filo de las nueve de la noche de este jueves.

La primera declaración de Juli en el Juzgado de Instrucción de Villafranca de los Barros, resultó monosilábica, según fuentes conocedoras de su contenido. En aquella ocasión, la UCO acababa de destapar que Francisca Cadenas llevaba nueve años enterrada en el patio de la casa de los hermanos, Julián y Manuel, y la confesión del primero se produjo en base a preguntas de José Duarte encaminadas a que contestara con un 'sí' o un 'no'.

En esta línea fueron las interpelaciones, pero no su contenido literal:

- ¿Usted mató a Francisca Cadenas?

- ¿Su hermano le ayudó a quitarle la vida?

Javier, mostrando un retrato de su madre, y al lado, el patio en el que estaba enterrado el cuerpo de la desaparecida.

La autopsia reveló que esta vecina de Hornachos y madre de tres hijos, presentaba lesiones en la cabeza, las costillas y el cuello. También tenía "una fractura" del hueso hioides, por lo que no es descartable que fuese estrangulada, y en el registro de la casa de los hermanos se encontraron restos de bridas y mordaza, lo que evidencia que la víctima fue maniatada.

De hecho, la UCO sostiene que Juli mató a su vecina, a la mujer que cuidó de su propia madre, por un móvil sexual. Pero lo cierto es que no existe un relato de viva voz de Julián sobre lo que hizo con Francisca Cadenas, paso a paso, aquel 9 de mayo, después de que ella acompañara hasta su coche a los amigos que habían ido a visitarla.

De ahí la importancia que tiene que el autor confeso del crimen vaya a pedir voluntariamente volver a prestar declaración, para ofrecer todos los detalles sobre una noche que nadie olvida en Hornachos y así poder concretar de qué forma le arrebató la vida a Francisca Cadenas, dónde ocultó el cadáver antes de enterrarlo en su patio, si trató de agredirla sexualmente, o por qué otro oscuro motivo, esta mujer acabó siendo asesinada en su casa.

Todo ello, según Juli, sin contar con la colaboración de su hermano: Manuel González. “Vamos a ver lo que dan de sí las diligencias que se están practicando. Hay varias testificales y pruebas periciales, entonces, le pediremos al juez que mi cliente preste una declaración más extensa donde el juez instructor quede completamente satisfecho de la versión de Julián".

“El momento lo elegiré yo”, remarca el letrado. De las palabras de José Duarte se desprende que esa nueva declaración no será antes de los días 22 de mayo y 18 de junio que es cuando se celebrarán las próximas declaraciones de testigos.

De forma que en la segunda quincena de junio, ‘Juli’ podría volver a declarar, a petición de su abogado, José Duarte, para mostrar un gesto de colaboración con la instrucción judicial, tras su confesión telegráfica. Esto lo hará para buscar una rebaja en la condena, y de otro lado, apuntalar la exculpación de su hermano Lolo.

"Estamos esperando a tener todas las actuaciones completas para ejercer una defensa con mayor seguridad", según sostiene el abogado.

José Duarte no se cierra, incluso, a llevar a cabo una reconstrucción de los hechos en la casa de los hermanos en Hornachos, en el mismo lugar donde fue enterrada Francisca Cadenas. "Esa es una práctica muy delicada, por ahora, no se ha planteado por parte de nuestra defensa, pero más adelante, si creo que es necesario, y que el juez entiende que es oportuno y necesario, después de la declaración que haga nuevamente Julián, lo valoraría".

José Duarte, abogado de Julián González, atendiendo a un corrillo de periodistas por el crimen de Francisca Cadenas.

El letrado advierte de que solo accederá a llevar a Juli a su casa de Hornachos, en presencia del juez y de la UCO, en caso de que su cliente esté plenamente preparado para detallar al milímetro cómo mató y enterró a Francisca Cadenas -sin la ayuda de su hermano, Lolo-.

“Una reconstrucción requiere de la absoluta voluntad de mi cliente, su consentimiento, y yo tengo que estar convencido de que se ajusta al detalle de lo que ocurrió esa noche. Lógicamente, si hay lagunas o si hay contradicciones, no se haría. Pero si lo hace de una manera que resulta muy esclarecedora para todos, entonces sí, por supuesto”.

El cambio en la postura de Julián frente a la instrucción judicial es total, así como en su línea de defensa. Prueba de ello es que el letrado confirma que el autor confeso del crimen de Francisca Cadenas permitirá a la UCO tomarle una muestra de ADN.

“Julián se negó inicialmente, a diferencia de su hermano Manuel, y se negó por consejo conmigo, pero una vez que ha confesado no va a haber ningún problema". "En aquel momento, yo le aconsejé que no lo hiciera para su propia defensa porque procesalmente no era el momento, pero ahora ya ha confesado", según remarca el experto penalista.

“La extracción del ADN se va a producir, pero no sé cuándo”. “El juzgado todavía no se ha pronunciado sobre esta petición de la Unidad Central Operativa”. En cuanto el juzgado ponga fecha y hora, Juli se someterá a una frotis bucal que la UCO quiere acometer dentro de sus pesquisas, encaminadas a probar el móvil de los investigadores: el crimen de Francisca Cadenas tiene un móvil sexual, por la obsesión que su autor tenía con esta vecina

- ¿Cómo está su cliente tras cambiar la prisión de Badajoz por la de Sevilla

- José Duarte: Eso no se lo voy a decir, es algo reservado.