El informe pericial sobre la causa de la tragedia de El Bocal: "El fallo se inició en el herraje central de apoyo de la viga sur"

El informe lo firma un ingeniero de caminos y el próximo 15 de mayo se conocerá el contenido de esta prueba pericial, justo el mismo día en el que tres funcionarios de la Demarcación de Costas deben declarar como investigados, por la pasarela de El Bocal que colapsó, dejando caer al fondo de un acantilado a siete jóvenes inocentes: Elena, Celia, Lucía, Lluna, Eunate, Xabi y Ainara.

“El pasado 3 de marzo de 2026 se produjo el colapso de una pasarela peatonal ubicada en la senda costera de Santander, a unos trescientos metros al este de la playa de El Bocal. Como resultado de este siniestro, se produjo el fallecimiento de seis personas y una séptima víctima herida grave [Ainara]”.

“El objeto de la pericial es dar respuesta a aquellos extremos que interesa aclarar, relativos a las causas del siniestro, ocurrido el día 3 de marzo de 2026, en una de las pasarelas de la senda costera en las inmediaciones de El Bocal”, tal y como expone el ingeniero en el documento al que ha accedido en exclusiva EL ESPAÑOL.

El perito ha realizado una visita al lugar de la tragedia, "pudiendo observar el estado de la pasarela siniestrada". Durante la visita, realizada el día 2 de abril de 2026, festividad del Jueves Santo, "se realizó una inspección visual de los elementos estructurales de la pasarela siniestrada”.

También realiza un reportaje fotográfico, “mediciones de los elementos estructurales”, y analiza documentos vinculados a la infraestructura que está en la diana de la Plaza Número 1 del Tribunal de Instancia de Santander: “La pasarela objeto de la litis fue construida en 2014”.

El ingeniero de caminos subraya que “acepta el cargo de perito, bajo promesa de decir verdad”, para actuar “con la mayor objetividad posible”, y expone a la juez en el punto número 5 de su informe la “causa del colapso de la pasarela”:

“La causa última del colapso de la pasarela consiste en el fallo de la unión de apoyo de las vigas secundarias sobre las vigas principales. El fallo se produce por cortante vertical sobre el herraje, una vez que el mismo ha perdido sección resistente por efecto de la corrosión. La rotura del herraje se produce por la zona del pliegue de la chapa".

La pasarela de El Bocal se convirtió en un tobogán mortal.

“El fallo de una unión, aumenta la carga sobre las restantes uniones, de manera que se acaba produciendo un fallo encadenado de todas las uniones entre las vigas secundarias y las vigas primarias, produciéndose la caída como un sólido rígido del conjunto, formado por el tablero, vigas terciarias o rastreles y vigas secundarias”, tal y como prosigue analizando el ingeniero.

Este perito expone su conclusiones a la magistrada, en base a su inspección sobre el terreno y al análisis de documentos como el proyecto refundido de la senda peatonal del Faro de Cabo Mayor a la Virgen del Mar (2012); el proyecto de pasarelas peatonales de madera en la senda peatonal, elaborado por Fronda (2014), y el documento diseñado por Solpavifer, para reparar pasarelas dentro del mantenimiento de la costa de Cantabria (2023-2024).

“De la observación de las marcas existentes en la cara interior de las vigas principales, resulta difícil llegar a concluir cuál ha sido el estribo o herraje que ha fallado en primer lugar, ya que no sabemos qué marca se produjo primero.

"Sin embargo, voy a establecer como hipótesis más probable, que el fallo se inició en el herraje central de apoyo sobre la viga sur (herraje 3 sur), eso explicaría la hendidura que hay enfrente, en la viga norte (herraje 3 norte)”.

Restos de herraje y cabeza de tirafondo encontrados por el terreno tras el colapso.

En cuanto fallaron los herrajes, se desencadenó un efecto dominó mortal: “Una vez que falla la viga secundaria central, los rastreles o vigas terciarias trabajan en voladizo con sólo dos apoyos, de manera parecida a un trampolín, pudiendo llegar a producir una sensación de muelleo o de movimiento oscilatorio vertical”.

“Al quedar inoperativa la viga secundaria central, las vigas secundarias contiguas a la central (vigas secundarias 2 y 4) reciben un incremento de carga importante que finalmente produce un fallo en cadena de los herrajes, que es el punto más débil de la estructura”.

“La pasarela acaba abriéndose hacia abajo por la zona central, basculando sobre los apoyos en los extremos, como un trampillón doble que se abre, provocando la caída al vacío”.

La hipótesis técnica que ofrece este ingeniero de caminos, cuadra con las primeras explicaciones que ofreció un portavoz del Ministerio de Transición Ecológica a este diario, remarcando que la pasarela no se partió, sino que sufrió un efecto tobogán que se llevó por delante los sueños de Helena, Celia, Lucía, Lluna, Eunate, Ainara y Xabi:alumnos sobresalientes del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Granja.

Tanto es así que aquel martes 3 de marzo, se encontraban haciendo la ruta de la senda costera para celebrar sus notas y los destinos de Erasmus y las prácticas de empresa que les habían asignado a cada uno, para culminar su Grado Superior de Técnico en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal.

Los seis alumnos del CIFP La Granja que murieron el 3 de marzo cuando cruzaban la pasarela de la playa de El Bocal. Cedida

Ainara fue la única superviviente a esa "caída al vacío” que relata el informe pericial y que deja retratados a los tres funcionarios de Costas, por encima de las otras dos personas investigadas en esta causa: la operadora del 112 que recibió el lunes 2 de marzo la llamada de un vecino, alertando del mal estado de la pasarela de El Bocal, y la agente de la Policía Local de Santander que recibió ese aviso que debió ser derivado a los bomberos.

El próximo 15 de mayo, tres funcionarios de la Demarcación de Costas de Cantabria serán interpelados por este documento: un funcionario jubilado, antiguo jefe de Servicio de Proyectos y Obras desde 2014, año en el que se instaló la pasarela de El Bocal, hasta que se retiró en 2023 ; su actual sustituto en el mismo cargo, y José Antonio Osorio, director de obras del funesto proyecto de la senda costera y actual jefe de la Demarcación de Costas.

Todos ellos, previsiblemente, y en base a su rango de jefe, deberán responder por el apartado número 6 del informe con el siguiente enunciado: "Informe si la reparación realizada en la pasarela objeto de litis dentro de la actuación desarrollada por Demarcación de Costas en Santander, en el mes de julio de 2024, interviniendo exclusivamente sobre la estructura de madera, fue suficiente".

La respuesta del perito designado por la jueza instructora es lapidaria: “La reparación realizada en julio de 2024, abarcó la reparación de las barandillas. No se realizó ninguna actuación sobre la estructura de madera, ni sobre los herrajes, ni sobre la tornillería de las uniones estructurales”.

“En definitiva, se realizaron trabajos encaminados a garantizar la seguridad de utilización frente a riesgos de caídas por el lateral de la pasarela, pero no se realizó ninguna labor encaminada a garantizar la seguridad estructural de la pasarela”.

El trágico resultado es de sobra conocido por los familiares de Elena, Celia, Lucía, Lluna, Eunate y Xabi.