Un jefe jubilado de Costas será investigado por la tragedia de El Bocal por no ordenar ninguna inspección a la pasarela

Dos policías nacionales inspeccionando la pasarela de El Bocal donde murieron seis estudiantes y que el Ayuntamiento de Santander promocionó en Fitur. Efe

La lista de investigados por la tragedia de El Bocal sigue aumentando. El último en la diana judicial es un funcionario que ostentó el cargo de jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas de Cantabria, desde el año que se instaló la pasarela hasta mayo de 2023 -cuando se jubiló-.

La magistrada de la Plaza Número 1 Tribunal de Instancia de Santander justifica su decisión en un auto donde expone que este funcionario jubilado, “ostentó una posesión de garante respecto de la seguridad estructural de la pasarela”, en su etapa como jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas

La pasarela de El Bocal conectaba dos acantilados desde el año 2014, dentro de la senda costera que discurre del Faro de Cabo Mayor a la Virgen del Mar. De forma que el auto sostiene que este funcionario, en su rango de jefe, tuvo la “obligación de promover, ordenar o verificar las actuaciones de inspección y mantenimiento necesarias en tal lapso de tiempo”.

Cosa que no ocurrió a la vista del terrible e injusto final que sufrieron Elena, Celia, Lucía, Lluna, Eunate, Ainara y Xabi, cuando el martes 3 de marzo, la estructura colapsó por la falta de mantenimiento, convirtiéndose en un tobogán por el que cayeron al vacío estos brillantes estudiantes, de 19 a 22 años, del Grado Superior de Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal del CIFP La Granja.

De hecho, la magistrada expone del informe pericial a la estructura de la tragedia de El Bocal, se "desprende" que "la ausencia de inspecciones y mantenimiento adecuados pudo impedir, detectar y corregir el progresivo deterioro de la infraestructura, generando un riesgo relevante que se materializó en el colapso de la pasarela”.

El número de investigados se eleva ya a 5. Empezando por la agente de la Policía Local de Santander que recibió una llamada de un vecino el lunes 2 de marzo, alertando del mal estado de la estructura justo 24 horas antes de que se viniera abajo. Después cayó la operadora del 112 que derivó esa llamada a la Policía Local en vez de hacerlo a los bomberos para que inspeccionasen la pasarela.

Todos los círculos rojos se corresponden con tornillería oxidada o partida en la pasarela de El Bocal. Cedida

Los otros tres investigados están vinculados a la Demarcación de Costas, ya que se trata de un proyecto que se inició y se continuó por parte de dos ministerios del Gobierno central, a pesar de que varios colectivos vecinales y ecologistas reclamaban su demolición desde el año 2014 por su impacto ambiental en el paisaje.

Lo curioso es que está investigado tanto este antiguo jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas como su sustituto en el cargo, el actual jefe de Servicio de Proyectos y Obras, lo que pone de manifiesto la inacción de la Administración del Estado, evidenciando conforme avanza la instrucción judicial que esta tragedia se podría haber evitado.

El otro funcionario investigado es José Antonio Osorio, director de obras del funesto proyecto de la senda costera y al que el Ministerio para la Transición Ecológica mantiene como jefe de la Demarcación de Costas, a pesar de que han muerto seis jóvenes.

“Con su conducta omisiva, cada responsable de la Jefatura de Obras pudo contribuir, concausalmente, al mantenimiento del riesgo no controlado que desembocó en el fatal resultado, concurriendo en sus personas, por el cargo que ostentaban y ostentan, una clara posición de garante y capacidad de actuar”, tal y como reflexiona la magistrada en su auto.