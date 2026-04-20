El profesor de Biología de Navarra condenado a 108 años: obtuvo fotos íntimas de alumnas y grabó a 42 mujeres

El profesor de Biología del Insituto de Zizur BHI en la merindad de Pamplona, Navarra, ha sido condenado a 108 años de cárcel.

Este hombre se dedicaba a grabar a las mujeres del instituto en los baños, pero llegó a hacer abuso de poder, de su posición como docente, para acceder a la intimidad de las alumnas.

Consiguió las claves para poder entrar a redes sociales como Instagram o Snapchat, además del acceso a los emails de las alumnas.

Así accedía a todo tipo de archivos y fotos privadas de las menores que se guardaba en su Iphone, según la Policía Foral a cargo de la investigación.

Pero, además de eso la policía asegura que en su móvil encontraron una página con IA para realizar desnudos en imágenes. Aunque, el acusado ha negado haberlo hecho con las fotos de las alumnas.

Espionaje sexual a alumnas

Lo más grave es el espionaje con carácter sexual que realizaba a las alumnas a través de las imágenes que estás tenían en sus cuentas privadas de Instagram y de otras redes sociales.

Las contraseñas de acceso a estas cuentas las obtuvo sin el consentimiento de las menores, lo mismo ocurría con las de los emails.

Así consiguió infiltrarse dentro de sus propias cuentas y obtener esas fotos de las menores de entre 14 y 18 años que eran alumnas suyas en el instituto.

Pero, no solo eso, sino que su obsesión era tal que habría llegado a realizar fotomontajes sexuales con esas fotos.

También, dentro del propio instituto que se debería considerar un espacio seguro tanto para alumnos como docentes, este profesor de Biología empezó a grabar en el baño del profesorado.

Lo que llegó a hacer fue introducir una cámara oculta en los baños mientras otras cuatro profesoras entraban dentro y hacían uso del mismo.

Grabaciones de desnudos indiscriminadas

Su actividad no quedaba entre las paredes del IES Zizur, sino que empezó a realizar grabaciones fuera.

La obsesión por obtener imágenes era tal que este biólogo traspasó los límites del instituto y comenzó a grabar a otras mujeres.

Llegó a realizar grabaciones introduciendo cámaras en probadores de centros comerciales de la zona mientras las mujeres se cambiaban de ropa dentro.

Las víctimas identificadas fueron en establecimientos de una cadena de ropa y en una tienda de moda entre junio y julio de 2023.

Además de otras mujeres que no han sido identificadas y que también aparecían en los dispositivos del condenado.

Poco a poco este perfil delictivo con un carácter sexual comenzó a ir a más.

El profesor empezó a espiar a más mujeres en diferentes contextos íntimos.

Una de sus víctimas fue una de sus vecinas. Elaboró un artilugio para poder obtener imágenes de ella en la intimidad.

Mientras la vecina estaba en el dormitorio, él descolgaba una cámara atada a un artefacto desde la propia ventana de su casa.

Lo mismo hacía con otra vecina que vivía en un edificio enfrente del suyo.

En este caso, era una niña. Una menor de 13 años.

El hombre fue grabando diferentes imágenes de esta niña mientras estaba en su propia habitación hasta llegar a acumular más de 70 fotos diferentes.

Estas grabaciones a sus vecinas fueron el principio de su fin. A partir de ahí se destapó todo.

Fue la vecina mayor de edad la que se dio cuenta del dispositivo que asomaba por la ventana de su dormitorio.

Después de observarlo dos días consecutivos, decidió denunciarlo a la Policía Municipal de Ansoáin, el municipio en el que vivía este profesor y que se encuentra a 15 kilómetros del instituto.

Fueron los propios agentes municipales quienes pillaron al profesor en plena acción mientras trataba de conseguir más imágenes de su vecina.

A partir de ahí, el Juzgado de Instrucción nº 4 de Pamplona autorizó el 19 de octubre de 2023 a que se registrase su domicilio.

En ese registro se encontraron el resto de grabaciones y de imágenes que llevaba 5 años realizando.

Delitos de pornografía infantil

El profesor de Biología decidió entrar en prisión de forma voluntaria, justo antes de la sentencia que pide 180 años de cárcel y 9 meses para el acusado.

Aunque esta sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Es la primera vez que entra en prisión y, a pesar de los años de condena, debido al artículo 76 del Código Penal, el condenado cumplirá un máximo de 15 años en prisión.

La defensa ha admitido tanto las grabaciones como el acceso a las carpetas personales de las alumnas para obtener las imágenes.

Además, han reconocido todos los delitos contra la intimidad.

Eso sí, la Audiencia de Navarra ha rechazado que padezca cualquier tipo de trastorno mental, dilaciones indebidas y confesión.

Aunque, aprecia que ha habido una intención de reparación del daño. Y resalta que la pericial de los agentes fue "demoledora" y ha desmontado toda la tesis de la defensa.

Esto desmontó el relato del acusado de que accedió a un acceso masivo a las cuentas, confirmando que no fue así, y se trató de un acceso selectivo a las imágenes.

En total, este profesor es considerado autor de cuarenta delitos contra la intimidad, posesión y elaboración de pornografía infantil.

Además de la pena de prisión se le ha impuesto a este biólgo 10 años de inhabilitación para ejercer cualquier pofesión, oficio o actividad que esté relacionada con menores de edad.