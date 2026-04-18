A Tulia debían llamarla cada 30 días con VioGén por su seguridad, pero su exmarido la mató el día que iban a juzgarle

Los últimos datos del Sistema VioGén, de este abril, arrojan que gestiona más de 102.000 casos activos de mujeres víctimas de violencia de género en España. Pero de las 16 mujeres asesinadas hasta abril, 7 de ellas (el 43,7%) ya habían denunciado y estaban registradas en el sistema.

De ellas, 6 tenían medidas vigentes como órdenes de alejamiento. La última de estas 6 se llamaba Tulia. Vivía en una tercera planta; su exmarido, Francisco, en la cuarta. Ambos, en el número 1 del pasaje Virgen de Luna, en Fuensanta (Córdoba).

Habían tenido una relación de 30 años, marcada por un absoluto control por parte de él. Por eso, cuando el sábado el hombre entró en la casa de la mujer con un martillo, le destrozó el equipo de música y la agarró por la ropa amenazándola, se armó de valor y fue a denunciar.

La mujer, de 64 años, había hecho lo mismo hace 20. Denunció a su exmarido y padre de sus hijos por malos tratos cuando faltaba uno para que se pusiera en marcha en España el sistema VioGén. Hace justo una semana fue evaluada como en riesgo medio por el sistema que debía protegerla.

A Francisco le impuso el juez una orden de alejamiento de 500 metros como medida preventiva. Nadie pidió prisión preventiva. Ni la Fiscalía ni el abogado de oficio de Tulia.

Francisco, en principio cumplió la medida cautelar: se fue a casa de un hermano. La mujer rechazó el acompañamiento policial para acompañarla a su casa ese sábado, y luego, al juzgado el lunes a las 10 de la mañana. Una hora antes de la vista, su expareja quebrantó alejamiento y la asesinó con un machete en el rellano de la casa.

Este reportaje revela las fisuras del sistema mediante datos oficiales, testimonios de víctimas de agentes policiales o abogadas expertas en Violencia de Género, así como en las respuestas institucionales de los ministerios de Interior e Igualdad.

Siguiendo la serie histórica de los datos oficiales del Ministerio de Igualdad, entre 2018 y 2025 entre el 20 y el 25% de las víctimas mortales de violencia de género tenían órdenes de protección vigentes cuando fueron asesinadas por sus agresores.

Desde 2003 han muerto asesinadas 1.359 mujeres. El año 2025 cerró con 49, de las cuales el 30% estaban protegidas por el sistema VioGén. Los 16 feminicidios por violencia de género en lo que va de año han dejado además 12 menores huérfanos, así como 3 menores asesinados, víctimas de violencia vicaria.

Los datos suponen hasta abril un repunte del 77% respecto a 2025 y expone vulnerabilidades: el 43,7% de las víctimas mortales figuraban en VioGén, muy por encima del 25,9% de 2023, cuando 15 de 58 mujeres asesinadas habían denunciado previamente.

"En lo que va de año 2026, que de 16 asesinadas, 7 estuvieran en el sistema es un número alto y preocupante", valora Laura Madrugador, delegada de la UFAM (Unidades de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional) en JUPOL.

La IA y la inteligencia humana

El 1 de enero de 2025 se puso en marcha VioGén2, incorporando nuevas medidas,VioGén 2, implantado en 2025, elimina el nivel "no apreciado", interconecta 11 bases de datos judiciales y penitenciarias, y alerta sobre agresores persistentes con maltrato a ex parejas.

También supone la introducción, con la primera denuncia, de una serie de ítems en un programa informático por parte de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional encargados de las unidades de Violencia de Género.

Es un logaritmo de Inteligencia Artificial el que analiza esos ítems. Laura Madrugador, representante de JUPOL, y que trabaja en una UFAM de la Policía Nacional sostiene que los agentes "desconocemos qué grado va a salir. Podemos intuir que, con lo que nos cuentan e introducimos, puede salir entre extremo y grave... y luego te sale un medio".

Pregunta.- ¿Pueden modificar, en base a la experiencia, lo que indique el algoritmo de VioGén?

-Respuesta.- Como agentes, nosotros podemos subir únicamente un grado, de acuerdo a la apreciación policial que podamos tener. Sale por ejemplo un grado bajo y puedo subirlo al medio. Aunque con mi experiencia yo pueda estimar que puede ser un riesgo alto.

VioGén clasifica así los casos en distintos niveles. Actualmente hay 102.112 mujeres en el sistema. De ellas, 86.663 están clasificadas como nivel bajo; 14.404 en nivel medio; 1.023 en nivel alto y 22 en nivel extremo.

Si bien la ministra de Igualdad, Ana Redondo, dijo esta semana que en España había "más de 100.000 mujeres protegidas" a las que se salva "a diario", no es exactamente así.

Una víctima de violencia de género, posando para EL ESPAÑOL, en una imagen de archivo. Pablo Padira

El 98,9% de las mujeres en el sistema VioGén (101.067) queda en niveles bajo o medio, con medidas mínimas: llamadas ocasionales, consejos de autoprotección y derivación social, sin patrullas intensivas. De las 7 asesinadas insertas en VioGén en lo que va de año, 6 se encontraban en estos niveles de clasificación.

La primera evaluación a la víctima, con la primera denuncia, se denomina VPR y es cuando el agente rellena un formulario de 35 indicadores que analizan, entre otros aspectos, el historial violento del presunto agresor, y si lo hubiera, la frecuencia, si ha habido aumento de intensidad y el tipo de agresiones.

También referido al perfil del agresor está la existencia o no de consumo de sustancias, el acceso a armas, si hay historial de celos patológicos o amenazas de suicidio.

En cuanto a la víctima, se centra en su vulnerabilidad. Si tiene apoyo familiar, dependencia económica o si tiene menores a su cargo.

Según la puntuación se asignan los niveles de riesgo (bajo, medio, alto, extremo) y se le traslada al juez, a la fiscalía y a los letrados.

Con un riesgo bajo se recomiendan medidas de autoprotección y contacto telefónico con un agente policial asignado cada 60 días. Con un riesgo medio, autorprotección, vigilancias periódicas en el domicilio o lugar de trabajo y control de medidas judiciales cada 30 días.

Con un riesgo alto se suele solicitar la pulsera telemática, habiendo actualmente un total de 4.550 pulseras activas. Además, se efectúan vigilancias frecuentes y aleatorias y hay contacto policial cada 7 días.

En riesgo extremo se encuentran solo 22 mujeres en toda España y tienen vigilancia permanente 24 horas los siete días de la semana, además de contacto cada 72 horas.

Luego, el seguimiento es continuo, y de manera periódica se realiza una segunda valoración policial, denominada Valoración de la Evolución del Riesgo (VPER). "El sistema obliga a reevaluar el caso si ocurren 'eventos disparadores'", explica Laura Madrugador.

Quebrantamientos, intentos de contacto, salidas de prisión o cambios vitales como ruptura definitiva, pérdida de empleo del agresor o nueva pareja de la víctima. En esta valoración, con el tiempo, también puede ocurrir que se reduzcan los grados de protección "porque el agresor cumpla escrupulosamente con las condenas o las medidas impuestas".

Tres problemas

No obstante, Madrugador indica que el sistema VioGén presenta tres problemas, Los dos primeros los señala de manera certera. "La falta de personal, y que venden algo que no existe: que hay 100.000 mujeres protegidas por agentes como ángeles custodios, pero la verdad es que es autoprotección pura".

Porque, asevera, desde el Gobierno "dicen que hay 100.000 mujeres protegidas y así parece que la mujer sale de la comisaría y tiene un agente protector para ella, cuando ese mismo agente tiene que atender a otras 100 mujeres, algo que es una salvajada".

Laura Madrugador critica la saturación de los agentes policiales. "En provincias desbordadas hay un agente por 100 víctimas; y si les coinciden llamadas, se hace imposible". Además, destaca que hay "excesiva burocracia" con los VPR y VPER, que genera agotamiento psicológico.

Las medidas de protección para los niveles medio y bajo "son para que las cumplan las víctimas: nosotros no estamos".

El tercer problema es "el sistema Cometa de las pulseras. Da fallos de cobertura, fallan bastante. De hecho en comisarías pequeñas, donde se suele tener un mayor trato con los jueces de Violencia de Género, nos consta que hay jueces que prefieren decretar prisión preventiva a poner una pulsera porque da problemas".

Una agente de la Guardia Civil del Servicio de VioGÉn, en una imagen de archivo.

Además, precisa que "al agresor verdaderamente peligroso le da exactamente igual tanto las órdenes de alejamiento como la pulsera. Afortunadamente, son los menos".

Rosa María Núñez, presidenta de la asociación de mujeres víctimas de violencia de género 'Las Maltratadas' incide en que las pulseras "o pitan cuando no deben, o no pitan. "Y sin pulsera, en grado medio o bajo, tienes que llamar tú avisando que a tu maltratador lo tienes al lado; a mí me contactan una vez al mes, con lo que es la mujer, la víctima, la que tiene que poner los ojos".

Además, explica a EL ESPAÑOL que la UFAM de Policía Nacional, "está activa solo de lunes a viernes: si las denuncias se ponen en fin de semana porque te pasa algo en fin de semana, te atienden en comisaría agentes que no son especialistas. O eso, o te esperas al lunes".

Hay fallos

Fuentes del Ministerio del Interior, encargado del sistema VioGén, indican a EL ESPAÑOL que la concentración de asesinatos machistas registrada en el primer trimestre "no es inédita en la serie histórica" y, en todo caso, "un periodo de tres meses no es representativo para realizar un análisis riguroso y extraer conclusiones sobre el buen o el mal funcionamiento de VioGén".

Sin embargo, la misma ministra de Igualdad, Ana Redondo, aseveró esta semana, a tenor de los últimos asesinatos de mujeres inscritan en VioGén que "hay que darle una vuelta" al sistema y que "habría que repensar" las medidas de protección y "engrasar toda la cadena", en la que están incluidos jueces, fiscales, policías e instituciones, además del Ministerio de Igualdad.

También lanzó, con respecto a la evaluación de riesgos, una crítica velada al Ministerio de Interior. "Necesitamos que el sistema VioGén también acierte en la valoración del riesgo e incorpore la inteligencia artificial y la humana, para que esa valoración sea concreta, personalizada e individualizada".

La ministra de Igualdad, Ana Redondo (d), y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (i), durante una rueda de prensa. Europa Press

"VioGén no es infalible, y el riesgo cero no existe, pero funciona y salva vidas", reconocen, a continuación, las mismas fuentes de Interior. No obstante, consideran que es "un sistema sólido, basado en la cooperación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y locales con los ministerios de Igualdad y Justicia".

También cuenta "con la Administración de Justicia, instituciones penitenciarias y unidades de coordinación y violencia, con miles de usuarios formados y habilitados para interactuar en favor de la seguridad de las mujeres víctimas de violencia machista y de los menores a su cargo".

Así, destacan que ha habido "un descenso del 25% en asesinatos desde 2003 pese a que hay un 15% más población". Precisan las mismas fuentes que con VioGén2 "se han duplicado los especialistas", pasando "de 1.866 en 2018 a 2.836 en 2026", entre Policía Nacional y Guardia Civil.

Asimismo, ha elevado el número de valoraciones "un 144%" y el número de ayuntamientos incorporados a VioGén "ha crecido un 125 por ciento: de 375 en 2018 a 846 en la actualidad".

No obstante, en 2026, de los aproximadamente 8.131 ayuntamientos españoles (excluyendo Cataluña y País Vasco, que usan sistemas propios como Mossos d'Esquadra y Ertzaintza), solo están plenamente incorporados a VioGén aproximadamente 846.

Fuera están el 88% restante, unos 7.000 municipios, en su mayoría pequeños o muy pequeños y por tanto con dificultades para que la policía local se adhiera. Pero también los hay grandes, como Las Palmas de Gran Canaria o Badajoz.

Déficit de personal

José Iniesta, secretario nacional de Acción Asociativa de la AUGC, subraya que hay un enorme déficit de personal para atender a las víctimas. "Los equipos VioGén en la Guardia Civil se refuerzan tirando de las unidades territoriales, que son las que finalmente protegen a las víctimas. Y si detraigo a agentes de las unidades territoriales, lo que tengo son más números y tengo el maquillaje".

Así, asevera que desde la Asocuación Unificada de Guardias Civiles "llevamos años proponiendo que los agentes que se encuentran en situación de reserva pudieran unirse a las plantillas de equipos VioGén para apoyar el seguimiento y vigilancia y así no detraer personal de las unidades territoriales".

Estas, además, "son vitales en zonas rurales, donde un agente lo mismo tiene que cubrir entre 30 o 40 kilómetros para moverse con una patrulla por varios pueblos. Si se le asigna un VioGén, esa patrulla se pierde. Y nos consta que hay presiones, cuando se dan esos casos, para que no se suban determinados grados de riesgo a extremo y dejar esa zona sin patrulla".

También destaca la importancia de la implicación personal de los agentes. "Es mejor un café y una charla con la víctima que una llamada de teléfono", por lo que cuando es posible, "así se hace". También "el protocolo recoge que se contacte con los agresores, y también se hace".

Concepción Ortega, abogada de Córdoba, ve mejorable el sistema: "Más medios, pero garantista; no anticipamos penas a presuntos". Critica algoritmos sobre percepción subjetiva: "Hay que mezclar IA e inteligencia natural". La Ley de Eficiencia satura juzgados; rurales crean "víctimas de primera y segunda".

Concepción Ortega es Vicedecana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Córdoba y vocal de la Subcomision de Violencia contra las Mujeres del Consejo General de la Abogacía Española. "Por supuesto que el sistema es mejorable. Yo siempre digo a las mujeres que no renuncien a los medios de protección que se les ofrece, desde el acompañamiento policial a la llamada de teléfono".

Ortega coincide en que "evidentemente hacen falta más medios", y con respecto al caso de Tulia y a la decisión judicial de ponerle una orden de alejamiento a su agresor, defiende que "nuestro sistema jurídico es garantista: no podemos anticipar una pena y mandar a prisión preventiva a alguien que no está condenado y simplemente es presunto".

"No ver al agresor"

Con respecto al sistema de valoración de VioGén, Concepción Ortega advierte que "es verdad que vamos hacia una tendencia en la cual la percepción subjetiva del agente va siendo cada vez menos importante".

Ahora "mandan los logaritmos más lo que vea el agente, y esto debe ser una cuestión mixta, de inteligencia artificial e inteligencia natural. Pero es que el primer fallo está en que al presunto agresor no lo ven ni lo evalúan: ven y evalúan solo a la víctima".

La letrada, especializada en Violencia de Género, explica además que "voy asiduamente a los juzgados de Violencia de Género y la jueza que hay allí no da abasto. La Ley de Eficiencia no ha traído nada bueno, deben poner más medios. Se nota que quienes han hecho esta ley no han estado en el campo de batalla".

También pone el acento en la situación de las zonas rurales "que es tremenda, porque en los pueblos hay muy poca Guardia Civil. Estamos hablando de que hay víctimas de violencia de género de primera y de segunda, y los medios no tienen que ponerlos los agentes, pues ya están haciendo más de lo que pueden con su esfuerzo personal"

Además, Concepción Ortega destaca que hay "un momento crítico" que es "cuando se pone la primera denuncia, o la primera vez que la mujer le dice a su agresor que va a separarse, porque es cuando él toma conciencia de que va a perderla, y que va a escapar de su control".

Así, la jurista coincide en que la clave "está en dotar al sistema de más medios y que las víctimas no renuncien a los medios de protección que se les ofrecen, porque la orden de alejamiento no es más que un papel, no es una valla protectora y los agentes de acompañamiento están ahí para protegerlas".