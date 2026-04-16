Después de misa, 'kick boxing': Reconquista, los 'cachorros' de Vox en Cataluña que hacen la competencia a Revuelta

Quién le iba a decir a Don Pelayo que el proceso que comenzó para recuperar el territorio ocupado por los musulmanes en el año 711 daría ahora nombre a un grupo de jóvenes con propósitos similares.

Reconquista nació el 9 de octubre de 2023 ''en el corazón de Cataluña'' con un aviso en Instagram: ''Muy pronto tendréis novedades'' justo 12 días después del nacimiento público de Revuelta.

Están presentes en todas las redes sociales. En ellas publicitan sus actos, conferencias, llamamientos a manifestaciones, además de compartir noticias y videos virales polémicos, incluso venden camisetas.

''Desde la Santa Misa hasta el seminario de lucha grupal, pasando por la inspiradora conferencia de Carlomagno'' son solo algunos de los actos que realizan desde esta organización junto a clubs de boxeo y la organización católica Palestra Christiana.

Este en concreto fue el encuentro "HOMBRES 2025" que tuvo lugar el pasado 11 de octubre ''una jornada intensa de fe, formación y hermandad''.

Muchos de ellos tienen el boxeo o el ''entrenamiento de lucha y fuerza'' como inicio de las jornadas acompañadas de charlas y debates para quienes ''luchan por la defensa de nuestra nación''.

El Club323 de La Llagosta es uno de los puntos de encuentro y expansión frecuentes de este movimiento.

Eventos que se han regularizado con frecuencia en estos últimos años, boxeo tailandés o wrestling en abril de 2025, kick boxing y más entrenos de lucha y fuerza en febrero y marzo de este año en gimnasios de Cataluña.

En su manifiesto de identidad propia, defienden las ideas de comunidad, tradición, el ''econacionalismo'', la ayuda de ''nuestros vecinos europeos'' y el que llaman ''neorrenacimiento nacional".

Este término lo describen como el ''resurgir de nuestro modus vivendi y sobre todo volver a la España vieja y respetada, la de los modales y el honor'' con la intención de alejarse de la ''política demagógica y de los partidos anticuados''.

Para ello defienden una identidad propia, creada como ''una respuesta lógica de los pueblos ante un proceso claro de aculturación, sustitución étnica y promoción de la endofobia''. Este enfoque, ''basado en la defensa y promoción de las raíces propias'', es la base de su reconquista.

Reconquista que creen que se debería hacer en comunidad, una sociedad que ''cuando debería estar más unida que nunca contra el enemigo'', creen que está más fragmentada que nunca.

Conexión con VOX

Reconquista, desde su nacimiento, ha llevado a cabo eventos de todo tipo junto a grupos cercanos a Vox.

Además de con Revuelta, ha compartido cartel con Estudiants pel Canvi (EPC), presidida por un concejal de Vox de Sentmenat (Barcelona), o el sindicato Solidaridad.

Un ejemplo es una manifestación que tuvo lugar el pasado 18 de marzo en el barrio popular de Bonavista de Tarragona. En ella se llamaba a la ''remigración''para exigir expulsiones de migrantes.

Esta movilización estuvo encabezada por cargos de Vox de la zona, como la portavoz en Terrassa, Alicia Tomás Martínez.

En el inicio de la manifestación, convocada por Reconquista, la pancarta iba firmada con el logotipo del partido de Santiago Abascal, aunque los colores de las banderas eran los de Reconquista, en contraste con el verde más oscuro de las banderas de Solidaridad.

La manifestación de Reconquista con el logo de Vox en la pancarta. Instagram Reconquista

Esta ''alternativa juvenil'' crece ante la fama que cogió Revuelta: una organización juvenil que se dio a conocer a finales de 2023 como promotora de las concentraciones ante la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid en protesta por la ley de amnistía para los independentistas catalanes.

Aunque en aquel momento Vox y sus grupos afines secundaron ese movimiento, su líder, Santiago Abascal, se desvinculó de él más tarde y ahora niega que existiera cualquier vinculación entre ambas formaciones.

De hecho, la fama de Revuelta viene por la denuncia que el propio partido puso ante ellos a finales del año pasado por una presunta desviación de fondos que habían recaudado para los afectados de la Dana de Valencia de 2024.

Revuelta y Reconquista a nivel de principios pueden ser hermanos, aunque Revuelta trabaja en ámbito nacional y Reconquista de momento sólo alrededor de Cataluña, pero a ambos les unen vínculos con Vox.

Sin embargo, la relación entre las organizaciones y el partido es curiosa. Se dejan ver juntos en manifestaciones y tienen miembros cercanos. Pero también se muestran distantes por la negación de sus vínculos.

Prueba de ello no es solo la denuncia, que es tan solo el detonante de esta extraña relación.

Revuelta tuvo que tomar una decisión y cambiar su relación con Vox hacia un distanciamiento del partido que hasta ahora estaba cerca de ellos.

El pasado mes de diciembre la organización juvenil publicó un comunicado en redes sociales en el que explicaba la serie de ''chantajes, órdagos y presiones'' que la formación de Santiago Abascal ejercía sobre ellos desde la denuncia.

Estas presiones se sintieron dentro de la organización como un intento de tomar el control de ella mientras desde el partido parecía que se buscaba un distanciamiento con estas juventudes.

Así, mientras Santiago Abascal trata de marcar distancias con las plataformas juveniles que orbitan en torno a su formación, iniciativas como Reconquista continúan ocupando ese espacio con un discurso propio y una estética cada vez más definida.

Entre la cercanía ideológica, la colaboración puntual y los intentos de desvinculación, evidencian tanto el interés de Vox por movilizar a los jóvenes como las dificultades para intentar controlar los movimientos que nacen a su alrededor.