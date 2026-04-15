La regularización de Sánchez desata el caos en consulados de Marruecos: colas kilométricas para el certificado de penales

Con precisión de reloj suizo, el Consulado de Marruecos en Madrid abría sus puertas a las 9:00 horas. No ha parado de recibir visitas "de manera exagerada". Ha sido un goteo constante de personas.

"Hoy ha sido especialmente caótico por la regularización de los papeles que aprobó ayer el Gobierno", señala una fuente consular a EL ESPAÑOL a los pies del establecimiento.

El Consejo de Ministros aprobó ayer la regularización masiva de más de medio millón de inmigrantes.

Para acceder a ella, el Ejecutivo exige algunos requisitos, como acreditar la permanencia en territorio nacional por al menos cinco meses, haber llegado al país antes del 1 de enero de 2026 y contar con un certificado de antecedentes penales limpio, entre otros.

Colas kilométricas

EL ESPAÑOL ha comprobado in situ que la cola de este miércoles en el Consulado de Marruecos en Madrid para obtener el certificado de antecedentes penales limpio es kilométrica. Dobla la esquina y sigue.

Ciudadanos marroquíes haciendo cola para obtener el certificado de antecedentes penales limpio en el Consulado de Madrid. A. Blanco

"Han pasado más de 1.000 personas por aquí solo en un par de horas y para la cola de antecedentes penales. Ha sido una locura", agrega esta misma fuente consular.

"Mucha gente viene a otras cosas, pero aquí es donde más hay", añade.

El despliegue de seguridad ha sido el mayor que se ha visto en dicha localización. Normalmente, en la zona donde se regula el acceso hay un vigilante. Hoy había tres.

"Había mucha gente cabreada. La gente quería conseguir el papel rápido e irse", apostilla.

Casi todos los allí presentes eran hombres de mediana edad. Abdul, un joven que salía del Consulado, sostiene a EL ESPAÑOL que "lleva trabajando mucho aquí" y que llegó a España hace ocho meses. No quiso dar más detalles sobre su puesto laboral.

Varias personas hacen cola para entrar en la Embajada y Consulado de Marruecos. Europa Press

Este periódico ha tratado de hablar con varias personas que se encontraban en el Consulado, pero han declinado hacer declaraciones.

El Consulado madrileño no ha sido el único que ha recibido una avalancha de visitas de sus ciudadanos con el fin de regular su situación en España.

En Almería, por su parte, cerca de 8.000 personas se acercaron a su Consulado el pasado sábado 11 de abril. Hace dos meses, como ya contó este periódico, los consulados ampliarían sus horarios, incluso a los fines de semana, para ayudar a sus ciudadanos a regularizar su situación.

Centenares de ciudadanos marroquíes hacen cola frente al Consulado de Marruecos en Almería a la espera de obtener su certificado de antecedentes penales para la regularización extraordinaria de migrantes. EFE

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, subrayó en una entrevista que las solicitudes podrán presentarse de forma telemática desde el jueves 16 de abril y por vía presencial a partir del día 20, dentro de un plazo que se prolongará hasta el 30 de junio.

"Medida de alto riesgo"

La Confederación Española de Policía (CEP) sostiene a EL ESPAÑOL que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprueba "una regularización masiva que nació sin la planificación ni el refuerzo de medios necesarios".

"La decisión no supone un ejemplo de política migratoria ordenada sino una medida de alto riesgo que actúa sobre la consecuencia -la irregularidad- sin abordar sus causas", agrega el sindicato.

Consideran que las unidades que regulan estos asuntos, las de Extranjería y Fronteras, "tendrían que asumir una carga extraordinaria" de trabajo "sin que exista una planificación operativa".

Además, opinan que con la aprobación de este decreto, entra en juego un "elemento que el Gobierno intenta minimizar pero que resulta determinante": el efecto llamada.

El CEP piensa que este efecto no se tiene que producir necesariamente de forma inmediata. "El riesgo real es la generación de una expectativa, la idea de que entrar en España, permanecer en situación irregular y esperar puede acabar teniendo recompensa administrativa", concluye.