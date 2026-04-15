Radiografía de los 500.000 migrantes de la regularización: el 90% latinos y 8.500 rusos y nórdicos de la Costa del Sol

Uno de cada cinco habitantes en España no han nacido en España. O lo que es lo mismo, unos 10 millones de extranjeros viven dentro de nuestras fronteras.

El Consejo de Ministros celebrado este martes ha aprobado la polémica medida de la regularización masiva de inmigrantes, a la que se pueden acoger más de medio millón de personas.

Se calcula que entre 500.000 y 800.000 personas se beneficiarán de esta norma. Sin embargo, según recogen los informes policiales de los especialistas en asuntos de Extranjería y Fronteras este dato "es muy superior".

Unos trabajan en el campo. Otros, en el sector de la hostelería. Otros, en el comercio... y así sucesivamente los extranjeros componen el abanico laboral de España.

Población irregular

La población inmigrante representa el 23% de la población ocupada en España, según el último informe del Real Instituto Elcano.

El 90% del empleo nuevo creado desde enero de 2024 a marzo de 2025 ha sido ocupado por inmigrantes. Y, en cuanto a los estudios, Elcano sostiene que "el nivel educativo que recibe España es bajo y se emplea en un tipo de puesto de trabajo que requiere poca cualificación".

Casi el 50% de los inmigrantes en España proceden del continente americano. A este le siguen los del europeo, con un 27%; el africano, con un 17, y el asiático, con un 6%.

En el caso de los inmigrantes irregulares en nuestro país, se estima que la cifra supere los 800.000. Según un estudio de Funcas, el 90% (763.000) de los regularizados sería de origen latinoamericano.

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El informe señala que de los nacidos en América, los colombianos que podrían ser beneficiados por la medida, y que a su vez son los latinos con la mayor presencia en España, serían 287.000.

A este le seguiría uno de sus vecinos fronterizos, los peruanos, con 107.000 regulados, y los hondureños, con 90.000.

En cuanto a la información disponible relativa al continente africano, habría casi 45.000 en situación regular, con un claro dominio de marroquíes y argelinos en las cifras por encima de otras nacionalidades.

Los datos señalan que los marroquíes se situarían en 21.000, los argelinos en 18.000, y, bastante alejados de ellos, los ecuatoguineanos, con 3.200.

Cabe destacar que el documento arroja estadísticas únicamente de diez países. Estos son: Argelia, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Ecuatorial, Mali, Marruecos, Mauritania, Nigeria y Senegal.

En el caso de los asiáticos, en España habría, y siempre de acuerdo con el citado informe de Funcas, 15.000 personas en situación irregular.

Los bangladesíes encabezarían la lista, con 5.400. A estos les seguirían los indios y los pakistaníes, con 4.500 y 4.200 inmigrantes irregulares, respectivamente.

Aquí también se muestran unos cuantos países de los que componen el continente asiático: Bangladés, China, Filipinas, India y Pakistán.

Destacan especialmente las estadísticas de Europa, dado que muestra los datos de "Europa no UE", Moldavia, Rusia, Ucrania y "otro país europeo". Los números del informe muestran que hay 1.399 moldavos en situación irregular.

Latinos y hostelería

Pero, ¿en qué trabaja cada extranjero en España? La respuesta a la pregunta es dependiendo del lugar de donde proceda y el sector laboral al que pertenezca.

Tal y como se desprende del informe de Elcano Inmigración y mercado de trabajo en España (II): la inmigración latinoamericana, los latinos suponen casi la mitad del total (48%) y el 66% de la que procede de fuera de Europa.

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El 16% de ellos trabaja en el sector hostelero. A esta actividad le sigue el comercio y la reparación de vehículos, con un 12%, y en tercer lugar, la construcción empatado con las actividades del hogar, ambos con un 10%.

Y, ahondando en nacionalidades, los dominicanos lideran la tabla, con un 28% trabajando en hostelería. Después, se sitúan los cubanos (21%) y después los hondureños (18%).

Donde menos presencia de latinos hay es, referido a sectores, en las industrias extractivas (0,0%), suministro de agua, saneamiento y gestión de residuos (0,2%), y suministro de energía (0,4%).

Africanos y campo

Por su parte, la inmigración de origen africano en España supone un 17% del total y un 20% de la procedente de fuera de la Unión Europea (UE). De esta, la marroquí supone casi el 75% del total de inmigrantes africanos.

El informe de Elcano Inmigración y mercado de trabajo en España (III): la inmigración africana destaca que su nivel educativo medio es el menor de entre todos los grupos de inmigrantes: una quinta parte no terminó la educación primaria y sólo una décima parte tiene un título universitario.

Su tasa de paro es la más alta, especialmente en el caso de los inmigrantes marroquíes (27%). En cuanto a zonas geográficas, en Murcia, el 36% de los trabajadores agrícolas son inmigrantes de origen africano, el 34% en Almería y el 24% en Huelva.

Se trata de la inmigración con mayores debilidades en su incorporación al mercado de trabajo, especialmente en el caso de las mujeres inmigrantes marroquíes: sólo el 42% de ellas trabaja o busca trabajo.

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Se distribuyen de modo más homogéneo por la geografía española, con una presencia mayor en aquellas provincias con un importante peso del sector agroalimentario, ya sea en forma de cultivos intensivos y/o de industria cárnica y conservera (Cataluña, Almería y Murcia).

Ceuta y Melilla constituyen casos especiales: en ambas ciudades la población de origen marroquí tiene un peso muy superior al del resto de España: el 21% de los residentes en Melilla y el 11% de los residentes en Ceuta son nacidos en Marruecos, aunque el conjunto de toda la población de origen marroquí.

El sector de la ganadería, agricultura y pesca, con un 15,6% es donde más presencia de africanos se halla. De estos, los subsaharianos componen el 18,1% y los marroquíes el 14,9%.

A esta actividad, le sigue la del comercio (15,9%) y la de la construcción (14,1). Donde se encuentra una menor presencia de africanos es en el sector, de nuevo, del suministro de energía y gas, con un 0,1%; industrias extractivas, con la misma cifra, y las actividades inmobiliarias, con un 0%.

Asiáticos y comercio

Llegan los asiáticos. A ojos del informe de Elcano Inmigración y mercado de trabajo en España (IV): la inmigración asiática en cuanto a nivel informático, la inmigración asiática se encuentra a caballo entre la latinoamericana y la africana.

La inmigración de origen asiático es minoritaria en España, lo que supone una gran diferencia con otros países europeos en los que esta migración es una de las más numerosas.

La población de origen chino supone un tercio del total de los inmigrantes asiáticos en España, seguida por la paquistaní.

Los asiáticos se dedican, mayormente, al comercio. Estos se sitúan con un abrumador 41%. De este total , casi la mitad son indostanos (49%) y los chinos representan un 45%.

El sector que sigue a este es el de la hostelería, con un 32%, y en tercer lugar, la industria manufacturera, con un 4,4%.

Donde menor presencia de inmigrantes asiáticos es, otra vez, en la industria extractiva, con un 0%; las actividades financieras y seguros, con la misma cifra, el suministro de agua, saneamiento y gestión de residuos, con un 0,1%.

Europeos

La inmigración procedente de países europeos occidentales es ahora más joven que la autóctona.

En contra del estereotipo que identificaba a los inmigrantes de países ricos europeos con los jubilados residiendo en las costas españolas, la inmigración que procede ahora de esos países está concentrada en las edades de máxima actividad económica.

El 67% tiene entre 20 y 59 años (inmigrantes UE-27 excluyendo a los que provienen de Rumanía, Bulgaria y Portugal).

Los inmigrantes europeos con mayor presencia en España son los rumanos, seguidos de italianos y los británicos.

En cuanto a otras nacionalidades, como la rusa y las nórdicas, que aglutinan a ciudadanos finlandeses, noruegos, suecos o daneses, se hallarían unos 8.500, con una notable presencia en la Costa del Sol (Málaga).

Requisitos "débiles"

Y lo cierto es que para conseguir la tan deseada regularización, hay que cumplir una serie de parámetros. Para ellos, los inmigrantes tienen que demostrar que llevan, al menos, cinco meses viviendo en España y que entraron al país antes del 1 de enero del presente 2026.

Asimismo, tienen que acreditar que cumplen la mayoría de edad y presentar el pasaporte u otros documentos identitarios en vigor. Y por último, y no menos importante y menos a ojos policiales, carecer deantecedentes penales.

🔈 La inminente regularización masiva de inmigrantes que proyecta el Gobierno perjudicará la operativa policial, provocará un efecto llamada, rompe un consenso de veinte años y se opone frontalmente a las políticas europeas migratorias. Denuncia @cep_cepolicia de esta mañana 👇🏻 pic.twitter.com/kYbQ3xfurR — CEP (@cep_cepolicia) January 27, 2026

Este último punto inquieta especialmente a las asociaciones policiales. Por ello, la Confederación Española de Policía (CEP) habla con EL ESPAÑOL.

"El propio diseño de la medida agrava esa preocupación. Los requisitos exigidos son débiles y presentan lagunas evidentes: basta acreditar cinco meses de permanencia -un periodo tan breve que hace prácticamente imposible la existencia de antecedentes penales- y la ausencia de estos antecedentes no excluye la existencia de antecedentes policiales", recoge el sindicato CEP.

La asociación policial considera que a esta medida se le añade un "elemento que el Gobierno intenta minimizar pero que resulta determinante: el efecto llamada".

El CEP comenta que no tiene por qué producirse este efecto de forma "inmediata".

"Ese mensaje ya está siendo utilizado por redes de tráfico de personas como instrumento de captación en países de origen, alimentando un incentivo diferido que impacta directamente en los flujos migratorios", agrega la asociación.

Lamentan que las unidades encargadas de estos asuntos, las de Extranjería y Fronteras, "tendrán que asumir una carga extraordinaria sin que exista una planificación operativa previa ni una dotación adicional de recursos humanos suficiente".

"No resuelve el problema de la inmigración irregular, introduce incentivos peligrosos a medio plazo y nos sitúa en una posición incómoda dentro de la Unión Europea", concluye.