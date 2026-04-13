Social Circle, el pueblo conservador de EEUU que se niega a que el ICE abra un centro: "No son bienvenidos"

Solar Circle es un pequeño pueblo de 4.354 habitantes inmerso en el mundo rural del estado de Georgia, en Estados Unidos.

Una localidad que ha llevado a cabo concentraciones para oponerse a la apertura de un centro de detención de migrantes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, del ICE.

Todo se remonta al mes de febrero cuando el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) compró un extenso almacén industrial en este pueblo.

Una compra que forma parte del plan que tiene la Administración de Donald Trump y para la que van a destinar 38.300 millones de dólares para abrir decenas de estos centros.

Unas actuaciones por parte del ICE que se han encontrado con el rechazo de buena parte de la población de Estados Unidos. No solo de los demócratas, también de los conservadores.

En el caso de este pequeño pueblo de Georgia, llama la atención las movilizaciones de los vecinos para oponerse a la apertura de este centro porque en 2024 votaron de forma masiva a Donald Trump.

En ese momento el presidente estadounidense ya había advertido en campaña de que iba a cumplir con su promesa de deportar a todos los millones de inmigrantes que vivían en el país sin papeles.

Una "ciudad-prisión"

Los habitantes se oponen principalmente a la apertura de este centro para la detención de migrantes porque no quieren que se convierta en "una ciudad-prisión" y que pase a ser conocido por esto.

Motivados por la preocupación de que el almacén adquirido por el DHS se convierta en ese nuevo centro de detención de migrantes, cientos de manifestantes salieron a las calles de una localidad cercana, Monroe, a 16 kilómetros de Social Circle.

Gente de todas las edades mostró su desafección con la apertura de este centro en la localidad.

Hallie Thompson, de 26 años, asegura que aunque muchos manifestantes apoyan las políticas de control migratorio de Trump, están preocupados por la limitada infraestructura de la ciudad para el proyecto.

"El centro requiere un millón de galones de agua al día -casi 4 millones de litros- y no contamos con esa infraestructura", asegura Thompson a Reuters.

Por eso, muchos habitantes de la zona "aunque apoyan las medidas, no los quieren aquí".

Esta es una de las razones por las que no quieren que se abra este centro, pero van más allá.

Y, es que, otros muchos no quieren que este pequeño pueblo marcado por una vida rural tranquila se convierta en un lugar de atracción por ser donde el ICE alberga uno de sus centros.

"Me preocupan estos centros en todo el país, los considero campos de concentración", asegura otra vecina, Angela Helwig, de 69 años.

"No tenemos la capacidad"

El alcalde de la localidad, Eric Taylor, ha llegado a cortar el suministro de agua del almacén que ha adquirido el ICE.

"Si se abre el contador de agua, tendrán acceso total al suministro de la ciudad", asegura el alcalde a BBC.

"No puedo permitir que eso suceda sin saber cuál va a ser el impacto final", señala Taylor.

Resulta curioso como el logo del pueblo, fundado en 1832, es un pozo de agua que supone un "círculo social", de ahí el nombre de la localidad.

Un cartel con el logo del pueblo en Solar Circle. Reuters

Ahora esos pozos del pueblo se han convertido en una lucha entre los habitantes del pueblo y el ICE por el agua.

Los vecinos aseguran que el sistema de agua de la ciudad ha tenido problemas durante décadas y estas instalaciones requerirían mucho más de lo que este sistema podría soportar.

Cuando el ICE presentó la solicitud de servicio de agua, el alcalde comunicó a la agencia que no lo iba a conectar.

"Les dije que el contador de agua estaba bloqueado, y así permanecería hasta que comprendiéramos mejor cuál sería el impacto en el suministro", aseguró Taylor a BBC.

Y, es que, este centro tendría capacidad para albergar casi al doble de personas que ya reciben en el pueblo. Podrían alojar a 10.000 personas.

"Puedo verlo desde mi granja"

John Miller es otro de los vecinos que asegura que puede "ver este centro desde la granja de caballos".

"Independientemente de sus inclinaciones ideológicas o políticas, hay una manera correcta y una incorrecta de hacer las cosas", relataba a Reuters en la concentración este vecino.

Miller asegura que "la manera correcta es con planificación, estructura, previsión y diligencia para comprender el impacto que tendrá en la comunidad a la que se dirige".

Por eso, pide que "hay que valorar y mitigar los impactos" que pueden ser negativos para los vecinos de Social Circle.

Ahora "parece en pausa"

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha indicado en un comunicado que ha paralizado los planes para adquirir otros almacenes de este tipo.

Aunque ahora mismo el destino de las instalaciones de Solar Circle, en el que han invertido millones de dólares, es incierto.

Es cierto que no se han pronunciado específicamente sobre el centro de este pueblo, pero sí que han afirmado que "como ocurre en cualquier transición", están "revisando las propuestas y políticas de la agencia".

En este contexto, el DHS canceló una reunión programada para hablar de este almacén porque planea "una revisión de los procesos del departamento", ha asegurado Taylor a la BBC.

"Nos preocupa su proximidad a una escuela de primaria, que está a unos 100 metros de las instalaciones", asegura Taylor a Reuters y lamenta: "Nadie me escucha".

A partir de ahora solo queda esperar a ver cuál es la decisión definitiva que toma el ICE ante el futuro de este centro en esta pequeña localidad rural de Georgia.