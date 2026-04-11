Helena Resano: "A la mujer con ambición se le mira mal porque parece una trepa. Con los hombres eso es una virtud"

Para la periodista Helena Resano, Biarritz es su lugar de desconexión. Ese sitio que le sirve para evadirse, "volver a ser anónima" y disfrutar del entorno "saliendo a correr" por la playa con su marido, cuenta a El ESPAÑOL.

En mitad de ese ambiente y desde el Hôtel du Palais, uno de los más sofisticados de la zona, hablamos con Helena que se sincera sobre el panorama internacional, política, y feminismo.

La periodista se acaba de estrenar como escritora con su primera novela 'Las Rutas del Silencio'.

Un relato donde, a pesar de estar ambientado en la década de 1940 entre Navarra y Biarritz, esconde muchas de las inquietudes y preocupaciones de la política y sociedad actual.

Y, lo cierto es que la romántica acogida de los lujosos château donde el tiempo parece retroceder a la Belle Époque, a los paseos entre casetas de marineros con la brisa en la cara o la luz cenital "hipnótica" que inunda el paisaje, cautivan a cualquiera.

Helena Resano: “Si tienes ambición, eres una trepa y se mira mal, con los hombres eso es una virtud”

Panorama político "oscuro"

Ahora mismo, los problemas vienen marcados por la crisis -de vivienda, energética, política- las guerras y sus consecuencias, unos diferentes a los de otras generaciones.

"Es en tiempos de crisis, de guerras, cuando hay que sacar lo mejor de cada uno", sentencia Resano.

Helena Resano junto a su novela 'Las Rutas del Silencio' en el Hôtel du Palais de Biarritz. E.E.

Para Helena hay que mirar al pasado, ahí está la clave.

Mirar a "lo que hicieron la generación de nuestros padres y abuelos cuando salieron de esa guerra terrible en la que se mataron unos a otros". Un momento complicado donde "ellos lo hicieron".

"Este tiempo oscuro que parece que nos quieren meter y enredar y arrastrar, hay que hacer que no nos lleven", relata a EL ESPAÑOL.

"Se necesita más periodismo"

En este contexto de inestabilidad, con una coyuntura geopolítica complicada donde los grandes líderes mundiales están librando diferentes batallas.

Pero también dentro de nuestras fronteras, en España, se está atravesando una enorme crisis política en los últimos años. En parte, marcada por los casos de corrupción que azotan al Gobierno.

Por eso, ante todo el descrédito, hartazgo y sensación de caos, entre la gente tanto a nivel nacional como internacional, Helena Resano tiene claro cuál es la solución y no es otra que "hacer más periodismo que nunca", cuenta a El ESPAÑOL.

La batalla por controlar el relato siempre ha estado presente, pero ahora en un momento en el que la desinformación está al golpe de click, lo importante es "explicar, todavía más, el contexto de lo que está pasando".

"No hay que contar la acción, tenemos que explicar dónde está englobada, qué consecuencias tiene y el por qué de las decisiones que se están tomando", asevera la periodista.

Además, considera que es importante dejar claro "a donde estamos yendo, o no" y hacerlo "con más periodismo todavía".

Retroceso en igualdad de género

Uno de los puntos fuertes de la novela de Helena es el liderazgo, empoderamiento e iniciativa femenina.

Todo esto es algo que se ha ido conquistando, especialmente, a lo largo de las últimas décadas. Pero, últimamente, la palabra feminismo suele generar rechazo en ciertos sectores y, especialmente, entre los jóvenes.

"Hemos ido hacia atrás. Sin duda, algo hemos hecho mal. Está claro", asegura la presentadora mientras hace autocrítica y piensa que "en algún momento nos hemos debido de equivocar para estar en el punto que estamos ahora".

La sensación es que "estamos peor que hace seis años y tendremos que volverlo a contar, a hacer entender", asegura.

Porque lo que quiere dejar claro es que la igualdad de género o el feminismo, "no es una lucha de hombres contra mujeres", para ella "no es una lucha de unos contra otros".

De lo que se trata es "de construir juntos algo que es necesario y, además, inevitable", relata Resano.

Y por la igualdad pasa el futuro de la sociedad: "No, no vamos a poder avanzar si en esto no vamos juntos respetándonos los unos a los otros".

Sin embargo, en este momento de la historia el papel de la mujer ha cambiado mucho con respecto a hace unas décadas. Dista mucho del que tenía hace un siglo.

"Si tienes ambición, eres una trepa"

La doble vara de medir con los hombres y las mujeres quizá sea una de las principales reivindicaciones de la periodista.

"Toda mujer, o persona, cuando es joven quiere crecer, quiere comerse el mundo, tiene sueños y los sueños son grandes", relata a EL ESPAÑOL.

Unos sueños que "se van haciendo realidad o se van amoldando a tu realidad", pero lo que ocurre es cómo se mira a esas aspiraciones.

"Lo que pasa es que a la mujer con ambición, se le mira mal porque parece que no está siendo legal, que es una trepa", sentencia Resano.

Algo que contrapone directamente al hombre, a quien "se le considera como una virtud, como un hombre que apuesta por crecer profesionalmente. En cambio, "en la mujer hay otra mirada", recrimina la periodista.

La novela como homenaje

Por eso, la protagonista de su novela, Amelia, es una mujer que lucha por perseguir sus sueños, y conseguir empoderarse.

Un reconocimiento a las mujeres que han luchado y luchan, día a día, por su independencia y sacar adelante a sus familias, sus negocios. Mujeres que han tomado las riendas de sus vidas.

Y, es que, Amalia -la protagonista- encarna un poco todo eso. Es una chica de pueblo que "adoraba la sensación de libertad, quería que no se le apagara la llama que tenía ella de crecer , de ver mundo".

La primera novela de la periodista, Helena Resano, ambientada entre Biarritz y Navarra. E.E.

Además, cuenta que "por mucho que le pasase en la vida, por muchas desgracias, traiciones o formas de apagarle, ella tenía un compromiso con ella misma de mantener la llama y saber que podía conseguirlo".

Pero, es que, el libro en sí mismo es un homenaje: a su padre, a Navarra, a sus raíces en el pueblo, a las mujeres, o a la gente que ha luchado por salir adelante en contextos políticos difíciles.

Aunque, también, tiene algo -mucho- de autobiográfico. Helena reconoce que ella, como Amalia, "quería crecer y salir".

Eso sí, reconoce que ella no se iba "poniendo metas".

"Nunca pensé que iba a acabar en Madrid trabajando. Siempre pensé que me quedaría en Pamplona, pero la vida me abrió la puerta y fui", recuerda Elena.

Aunque, reconoce que estar en Madrid le ha "contar el mundo, lo que está pasando" y eso "el haber sido testigo de tantos acontecimientos y contarlos en directo es un regalo para un periodista".

"Madrid me ha permitido estar donde estoy", afirma, aunque, asegura que pensó que "iba a ser para un ratito" y todavía sigue en la capital.