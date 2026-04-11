Baleares recibe 400 pateras en un año y pide al Gobierno que asuma el coste de destruirlas: "La costa parece un desguace"

Varias pateras en las Islas Baleares a la espera de que el Gobierno las destruya. Efe

El Partido Popular de Baleares ha exigido este sábado al Gobierno que asuma los costes de la destrucción de las decenas de pateras llegadas a sus costas en los últimos meses, en los que las Islas han sufrido una avalancha migratoria sin precedentes.

En 2025 llegaron a Baleares 401 pateras con 7.321 personas a bordo, lo que supone un incremento de casi el 25% con respecto al año anterior.

Como consecuencia de ello, las Islas sufren una enorme presión migratoria que es "una tragedia humana para quienes se juegan la vida en el mar", como resultado de la "grave irresponsabilidad de Sánchez", denuncian los populares.

El Ejecutivo "está trasladando a los ayuntamientos y a Baleares unos costes que no le corresponden", según ha sentenciado el portavoz del Grupo Popular en el Parlament, Sebastià Sagreras.

"Es el Gobierno central quien debe asumir los gastos", ya que la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de inmigración y control de fronteras, argumenta Sagreras.

Presión migratoria

El portavoz popular ha criticado que "son los ayuntamientos y el Govern quienes están pagando con recursos propios la limpieza de playas, retirada de pateras y gestión de residuos peligrosos como fibra de vidrio, aceites o baterías".

El informe Frontex del año 2025 señala que las llegadas de pateras a las Islas Baleares "se ven fuertemente afectadas por las salidas argelinas".

La llegada de argelinos supone más del 61% de las detecciones en 2025. Le siguen los somalíes, que representan el 10%, marroquíes (7%) y, en menor medida, malienses y guineanos.

La Agencia europea de control de Fronteras (Frontex) prevé que las llegadas "continúen siendo dinámicas" en las Islas durante los próximos meses. Aunque estarán influenciadas "por el clima y las condiciones del mar".

Además, matiza que se espera que los "cruces en lanchas rápidas" sigan llegando, pero se limitarán los de botes menos potentes.

Las relaciones entre Argelia y la Unión Europea son un factor clave para establecer "controles más estrictos contra la inmigración irregular", recalca el Frontex.

Impacto medioambiental

Como resultado de este trasiego de pateras, sin precedentes hasta ahora en Baleares, el litoral de las islas "se está convirtiendo en auténticos vertederos y desguaces incontrolados, lo que deteriora la imagen y supone un cierto riesgo ambiental evidente", señala el portavoz popular Sebastià Sagreras.

Todo ello está provocando que los puntos verdes municipales estén saturados y también los depósitos de Ports de las Islas Baleares que acumulan decenas de embarcaciones pendientes de la retirada por parte del Estado.

Proposición no de ley

El PP ha registrado en el Parlament una proposición no de ley del PP, en la que exige que el Gobierno central asuma todos los gastos derivados de la gestión de pateras.

Pero, además, pide que se cree un fondo de compensación específico para ayuntamientos y la administración autonómica.

Asimismo, el PP reclama que se pongan en marcha políticas migratorias "legales, ordenadas y humanas" para hacer frente a la presión creciente de la ruta argelina.

"Baleares no puede seguir soportando en solitario las consecuencias de una política migratoria fallida", señala Sagreras, quien ha exigido al Gobierno "responsabilidad, financiación y soluciones reales".