La Policía localiza a Marcela y citará a su padre, Manuel, a declarar por maltrato a la madre de su hija: "No hubo secuestro"

Trinidad, con su hija Marcela, en el piso fuera de la Región de Murcia en el que se refugió para huir de su expareja. Cedidas

La pequeña Marcela, la niña risueña de 2 añitos, de ojos castaños como su pelo, y a la que le encanta lucir sus pendientes de ositos, ya ha sido localizada por la Unidad de Familia y Mujer (UFAM).

“La Policía Nacional ha establecido contacto directo con la madre, descartándose la sustracción voluntaria de la menor“, tal y como explican fuentes policiales en exclusiva para EL ESPAÑOL.

Manuel Moreno, padre de la menor, había presentado una denuncia por el secuestro de su hija que iba dirigida contra su exmujer, Trinidad, pero el caso dio un giro de 180 grados tras la entrevista concedida por la madre de la menor a este diario y donde aclaró los dos motivos por los que desapareció de la casa okupa de Churra donde vivía con Marcela y sus otros tres hijos -también menores de edad-.

“Yo abandoné mi casa con mis hijos porque fui a ponerle una denuncia a Manuel porque siempre me estaba maltratando”, tal y como aseguraba Trini, durante la entrevista, apuntando como primer motivo a que sufrió supuestos episodios de violencia de género durante sus tres años de convivencia con el padre de Marcela en la casa okupa. “Me maltrataba mucho mentalmente y físicamente”. “Me ha llegado a matar a guantazos”.

El segundo motivo era la ausencia de un convenio regulador, para establecer la custodia de la niña, el régimen de visitas y la pensión. “Yo tenía un convenio regulador desde octubre de 2025 y Manuel nunca lo quiso firmar, se lo ha pasado, con perdón, por donde ha querido. Yo siempre he estado detrás suya y siempre le he dejado a la niña. Nunca ha habido problema para ver a la niña y Manuel lo sabe. Me ha amenazado con matarme si no le dejaba a Marcela”.

La Policía Nacional logró contactar con la madre de la menor de edad, este jueves por la tarde, verificó que la pequeña de 2 añitos se encontraba en buen estado y se entrevistó con Trinidad. De momento, el resultado de esa entrevista echa por tierra un delito imputable a esta mujer, de 43 años.

Así lo afirman las citadas fuentes policiales: “Se descarta el delito de sustracción voluntaria y se emite una desactivacion de la alerta por un menor desaparecido”. "No hubo secuestro". ”La madre de la menor ha prestado declaración y ha denunciado a su expareja por un presunto delito de violencia de género”.

Manuel Moreno, este miércoles, mostrando un vaso donde asegura que su exmujer ha hecho brujería antes de secuestrar a su hija. Badía

De esta forma se ratifica la teoría que Trinidad verbalizó en su entrevista, afirmando que Manuel se había inventado el secuestro con la supuesta intención de presionarla por la disputa que mantienen por la tutela de su hija en común, y que este diario no ha publicado hasta que culminara la investigación de la Policía Nacional.

“Manuel se hace la víctima y de víctima no tiene nada. Lo que está haciendo es una película porque me dijo que me iba a quitar la vida”. "Lo único que cuenta son maldades", tal y como subrayó Trini, sobre el contenido de la denuncia que formuló contra ella por secuestrar a su hija. . "Cada vez me amenaza más". “Voy a ir a la Policía Nacional me pase lo que me pase: esa es mi decisión”.

Trinidad ha cumplido su promesa porque estas fuentes policiales avanzan a EL ESPAÑOL que "Manuel será llamado a declarar por un delito de violencia de género". Todo ello, después de que Trinidad acompañara su testimonio con capturas de pantalla de conversaciones con su 'ex'.

Huyó fuera de Murcia

Después de interponer su denuncia, la madre de Marcela ha pasado a formar parte del Sistema VioGén y se le ha asignado protección para evitar que sufra represalias de su expareja, a la vista de que huyó de la casa okupa de Churra para esconderse de Manuel, refugiándose en la vivienda de una familiar fuera de Murcia.

"Una vez que ha sido escuchada en su declaración, el Grupo de UFAM Protección se ocupa de hacerle un plan personalizado de seguridad".

El Centro Nacional de Desaparecidos ha confirmado que Marcela está localizada.

De forma que no es descartable que la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) haya trasladado a Trini a un piso para víctimas de violencia de género, en cualquier localidad de la Región de Murcia, incluso en otra comunidad autónoma, para garantizar su seguridad y privacidad, así como la de su hija, Marcela, de 2 años, y de sus otras dos hijas con las que también huyó.

Sara Romero, la abogada que representa a Manuel, el padre de Marcela que ha pasado de denunciar el secuestro de su hija, a estar en la diana de una investigación policial por violencia de género, niega los episodios de malos tratos que Trinidad le atribuye a su cliente durante la convivencia de ambos en una casa okupa de Churra.

"Eso son barbaridades sin ninguna prueba y sin nexo causal", según sostiene la letrada del despacho Roco Abogados. "Mi cliente siempre se ha dirigido a su experaja a través de terceras personas, nunca directamente con ella. Me parece sesgado y fuera de lugar que la madre de la menor haga esas afirmaciones".