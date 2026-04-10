Jair Domínguez, el bufón separatista del "puta España" al que persigue un juez por pedir que se pare a Vox a puñetazos

Esta búsqueda por parte de la Justicia ha comenzado después de que el juzgado de la Ciudad Condal no haya logrado localizarle ni por teléfono ni en persona para entregarle la citación para su juicio oral del próximo 14 de abril.

Después de conocer la noticia este miércoles, el también colaborador televisivo ha publicado un tuit irónico en la red social social X: "¿Pero qué averiguar paradero? Si estoy en Banyoles".

Però què AVERIGUAR PARADERO si soc a Banyoles pic.twitter.com/EtHCn5jdY5 — Jair Dominguez (@sempresaludava) April 8, 2026

Sin embargo, esta petición judicial no esconde tras de sí ironía alguna.

El caso que le llevará al banquillo tiene su origen en febrero de 2021, cuando en un programa de Catalunya Ràdio, Domínguez llamó a combatir al fascismo y a Vox "con un puñetazo en la boca", calificando a la formación como "neonazi".

El partido político que dirige Santiago Abascal le denunció por un presunto delito de incitación al odio por el cual reclama dos años de prisión para el humorista.

En un principio, el juzgado de instrucción archivó el caso hasta en dos ocasiones; también los Mossos concluyeron que el programa no había generado riesgo ni incitado a la violencia.

Sin embargo, la Audiencia de Barcelona consideró que el discurso de Domínguez constituye una llamada real a la violencia y ordenó en junio de 2023 la reapertura del procedimiento.

Jair Domínguez en su presentación de 'Els Xiprers' en la Llibreria Ona (Barcelona). Europa Press

De manera que el juzgado ha solicitado su detención para asegurar su presencia en el juicio.

Historial de polémicas

A pesar de la sorpresa que ha despertado esta orden de búsqueda, lo cierto es que esta polémica está lejos de ser la primera que este humorista desata.

Ya en octubre de 2012, apareció en un programa de televisión disparando con una pistola contra unas dianas en las que figuraban caricaturas del rey Juan Carlos I, el expresidente del Palau de la Música, Fèlix Millet y el periodista Salvador Sostres.

Como consecuencia de esta performance, la directora del programa, Mai Balaguer, dimitió.

TV3 retiró el vídeo de todos sus portales y emitió un comunicado lamentando que las imágenes "atentaban contra los principios éticos y democráticos".

La Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió diligencias, pero el caso fue archivado al entender el juez que los hechos no excedían "del ejercicio de la libertad de expresión".

De manera que Domínguez siguió participando en programas de televisión.

Menos de un año después, en junio de 2013, el humorista publicó en Twitter que "lo que necesita España para reaccionar es un devastador accidente aéreo en el que mueran de forma horrible todos los miembros de la Roja" .

Cuando alguien le recordó que en la selección jugaban varios barcelonistas, respondió: "Todos muertos".

Una captura de pantalla del tuit de Jaïr Domínguez.

Tiempo después, en diciembre de 2017 publicó en la revista Esguard un artículo titulado Quiero comerme la papada de Zoido, en referencia al entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido .

En él describía con detalle cómo le gustaría tumbarle "sobre una mesa de neurocirujano, estacarle la cabeza con tornillos y cordeles para que no se mueva un milímetro" y cortarle "con un cúter la papada en redondo", con el cuidado de "no profundizar demasiado y seccionarle una arteria importante".

El portavoz del Gobierno Íñigo Méndez de Vigo calificó el texto como "una prueba más de la ruptura de la convivencia en Cataluña".

Aunque a pesar de la polémica, la revista siguió publicando y Domínguez colaborando con ella.

El humorista Jaïr Domínguez, disfrazado de Adolf Hitler para un programa de televisión, en una foto publicada en su perfil de Instagram.

Un par de meses más tarde, en marzo de 2018, durante el procesamiento de los líderes del procés, Domínguez publicó en Instagram un mensaje que rezaba: "Habrá muertos. Habrá muertos y será terrible porque, en el fondo, no nos gusta la violencia. Pero nos han llevado al límite y ahora por fin sabemos que la república no se construye con lacitos y manifiestos, sino con sangre y fuego".

Pero en febrero de 2020, en una entrevista a Vilaweb, Domínguez fue aún más contundente al exponer sus ideas políticas.

"¿Sabes qué sirve para que hayan cambios políticos? Unos cojones de atentado contra el metro con muertos. La historia de la humanidad nos demuestra que no hay cambios sin bombas y sin sangre".

Matizó, eso sí, que "evidentemente no quiero que haya muertos, sobre todo porque pringaría yo".

'Puta España'

El programa El búnquer de Catalunya Ràdio, que copresentaba junto a Peyu y Neus Rossell, acumuló a lo largo de sus temporadas numerosas emisiones del grito "puta España", lanzado por oyentes a través de notas de voz que los responsables del espacio decidían incluir en antena.

La dirección de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales llegó a pedir que cesaran esas emisiones, aunque el insulto siguió colándose en la programación.

A la lista habría que añadir la denuncia por escarnio a los sentimientos religiosos presentada por la Fundación de Abogados Cristianos contra él, Toni Soler y Judit Martín por un sketch sobre la Virgen del Rocío emitido en Està passant, que generó protestas tanto de colectivos religiosos como de dirigentes políticos de varias comunidades autónomas .

TV3 defendió la "sátira como síntoma de calidad democrática" .

Todo esto ha convivido, durante más de 15 años, con la nómina de las televisiones y radios públicas catalanas.

El mismo sistema que financia sus salarios ha sido el altavoz de sus proclamas. Ahora deberá convencer a la Justicia de que todas ellas no constituyen en ningún caso un delito de incitación al odio, salvo que esté dispuesto a afrontar las consecuencias penales.

La causa la sostiene exclusivamente Vox, con lo que la imagen del proceso está políticamente contaminada de antemano.

Pero el expediente de Domínguez —sus tiros al rey, sus elogios a la sangre y el fuego, su artículo gastronómico sobre la papada de un ministro, sus deseos de accidente aéreo para la selección— existe al margen de quién le acuse.

Está publicado. Está firmado. Y está pagado con dinero público.