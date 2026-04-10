Otro bus se precipitó hace 1 año en el tramo de La Gomera en el que hoy ha muerto un hombre: "Incumple la norma de la UE"

Casi un año después de un siniestro mortal en el mismo punto, otra guagua ha vuelto a salirse de la carretera GM-2, en La Gomera, y a precipitarse por un terraplén con un balance provisional de un fallecido, tres heridos graves y once de carácter moderado.

El accidente se produjo este viernes a las 13.15 horas en el kilómetro 2 de la vía, en las proximidades del complejo medioambiental de San Sebastián, cuando un vehículo de la empresa Gomera Tours que trasladaba a un grupo de turistas —23 adultos de origen británico, tres menores y el conductor— perdió el control en un tramo que ya había sido escenario de otra tragedia hace apenas once meses.

Entonces, el 13 de mayo de 2025, una mujer de 73 años murió en circunstancias similares en el kilómetro 3 de la misma carretera, tras una salida de vía en la conocida curva de El Cristo.

La secuencia vuelve a repetirse con una inquietante precisión. Según ha confirmado el Servicio de Urgencias Canario (SUC), el vehículo había partido desde Playa de Santiago con destino al puerto de San Sebastián, donde los pasajeros debían embarcar hacia Tenerife, cuando, por causas aún bajo investigación, abandonó la calzada y cayó por un desnivel.

En el operativo participan un helicóptero medicalizado, ambulancias de soporte vital avanzado, personal sanitario del hospital insular y efectivos de emergencias desplegados en la zona, que continúa acordonada mientras se estabiliza a los heridos y se procede a su evacuación.

Algunos de ellos ya han sido trasladados al Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, sin que se descarte que el número de afectados graves pueda aumentar en las próximas horas, según fuentes sanitarias.

Imagen tomada desde el punto en el que la guagua se salió de la vía hasta colisionar tras 20 metros de caída el año pasado. 112 Canarias.

El lugar del siniestro, a escasos metros de donde se produjo el accidente de 2025, vuelve a situar bajo el foco un tramo de la GM-2 que, pese a no figurar entre los más abruptos de la isla, concentra antecedentes recientes de alta gravedad.

La coincidencia no es menor. En la investigación abierta tras el accidente del pasado año, fuentes de la Guardia Civil de Tráfico en Canarias advirtieron de las limitaciones del sistema de contención instalado en la vía, una barrera lateral de tipo "metal-madera" que, según explicaron entonces, "no está diseñada para detener vehículos pesados como una guagua" y puede, en determinados impactos, "permitir la salida completa de la vía en lugar de redirigir el vehículo".

"Más que frenarlo, lo que hizo fue potenciar la caída", resumía un mando del instituto armado en conversación con EL ESPAÑOL, en referencia a aquel siniestro. Aquel informe técnico —aún no público en su totalidad— apuntaba a un posible incumplimiento de la normativa europea UNE-EN 1317 en materia de sistemas de contención, al no garantizar niveles adecuados de absorción y deformación ante impactos de gran tonelaje.

Las barreras de este tipo, habituales en entornos rurales por su menor impacto visual, presentan, según distintas fuentes técnicas consultadas entonces, un comportamiento limitado frente a autobuses o camiones, especialmente en tramos con pendiente o curvas de visibilidad reducida.

"Con un sistema actualizado y correctamente anclado, el vehículo podría haber sido contenido en la calzada tras el primer impacto", señalaba otro especialista en reconstrucción de accidentes, que advertía de que el estado de estas infraestructuras en varias carreteras insulares "no siempre responde a los estándares más exigentes".

Por ahora, no existe confirmación oficial de que el accidente de este viernes haya estado condicionado por el mismo factor. Fuentes de la investigación, no obstante, apuntan a que será uno de los elementos a analizar una vez se inspeccione el punto exacto de la salida de vía y el comportamiento del sistema de protección lateral.

La Guardia Civil ha abierto diligencias para esclarecer las causas del siniestro, en un contexto en el que también se examinarán variables como la velocidad, el estado del vehículo o las condiciones de la vía en el momento del accidente. Desde el Cabildo de La Gomera, consultado por este diario, se limitan por ahora a señalar que "la prioridad absoluta es la atención a las víctimas", a la espera de contar con información técnica consolidada.