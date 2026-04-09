Un juez de Cartagena archiva la causa de la 'Reina de la Cirugía' por no demostrarse que operó a sus pacientes: solo hizo fotos

La ‘Reina de la Cirugía’ no será juzgada por las operaciones estéticas que realizó durante sus viajes a España procedente de América del Sur. EL ESPAÑOL ha accedido a un auto emitido por un juzgado de Cartagena que acuerda “el sobreseimiento provisional y el archivo de la presente causa”.

Esta investigación judicial tenía en la diana a la doctora Kebeya (Venezuela, 1979), conocida en sus redes sociales como la 'Reina de la Cirugía Plástica'; por intrusismo profesional, falsedad documental y lesiones imprudentes, por operar a pacientes en Cartagena sin estar colegiada en suelo español y sin homologar su titulación en nuestro país.

También figuraban como investigados el doctor Joaquín S. R. H. (Alemania, 1988), por falsedad documental, lesiones leves y como cooperador en un delito de intrusismo profesional, así como el anestesista del Servicio Murciano de Salud: José G. V. (Torrevieja, 1966), por intrusismo profesional, falsedad documental y lesiones imprudentes.

Pero el auto considera que faltan indicios sobre la participación de los denunciados en las operaciones que se investigan: “No permiten la formulación de una imputación fundada en derecho porque no aparece suficientemente justificada la autoría de la perpetración los de los hechos investigados”.

El origen de esta investigación judicial son las denuncias presentadas por Yngrid Goitia y Olga Duque: dos pacientes de la ‘Reina de la Cirugía’ que sufrieron secuelas, tras contratar sus servicios a través de las redes sociales.

Las dos pacientes pasaron por un quirófano de la Clínica Virgen de la Caridad de Cartagena donde se encontraba la doctora Kebeya del Carmen N. M., miembro de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, junto al doctor Joaquín S. R. H. (Alemania, 1988), y el anestesista José G. V. (Torrevieja, 1966).

Olga Duque, cede una foto donde posa junto a la 'Reina de la Cirugía', a la que ha demandado por las secuelas físicas que le provocó en una operación estética.

Yngrid emprendió acciones legales tras ingresar en la UCI del Hospital Santa Lucía, por un shock hipovolémico, una hemorragia y una laceración hepática, después de someterse el 15 de junio de 2024 a un recambio de prótesis mamarias, una miniabdominoplastia, una liposucción y una lipotransferencia a glúteos.

Olga decidió denunciar por las secuelas físicas que sufrió, el 21 de octubre de 2023, a raíz de una triple intervención de cirugía estética consistente en un retiro de biopolímeros, una dermoplastia y una reafirmación de pechos con implantes.

“Examinado el contenido de las actuaciones, por ambas denunciantes se pone de manifiesto, en sus respectivos escritos de denuncia; que a través de redes sociales, concretamente la plataforma Instagram contactaron con la investigada que ofrecía sus servicios de cirugía por todo el mundo”, tal y como expone el auto del juzgado de Cartagena.

“Asegurando la denunciante, de igual modo que la anterior, que es la investigada la que en todo momento la trató, la reconoció, le prescribió la intervención, y que realizó la intervención quirúrgica”. Es decir, la doctora Kebeya se ocupó del bisturí, asistida en la mesa de operaciones por el doctor Joaquín S. R. H. y el anestesista José G. V., en un quirófano alquilado en el Hospital Virgen de la Caridad de Cartagena.

La fachada del Hospital Virgen de la Caridad en Cartagena. Cedida

“Teniendo conocimiento con posterioridad que la investigada carecía de habilitación legal para realizar este tipo de operaciones en España, entendiendo por todo ello que concurren indicios de la existencia del delito lesiones o en su caso tentativa de homicidio, intrusismo profesional, estafa y falsedad documental”.

El magistrado Miguel Ángel González, titular del Tribunal de Instrucción número 5 de Cartagena, justifica el archivo de la causa porque no ha quedado acreditado que la 'Reina de la Cirugía' se encargara de las operaciones estéticas de las denunciantes. De hecho, sostiene que la doctora Kebeya no cogió el bisturí en el quirófano, solo estuvo documentando las operaciones a nivel gráfico.

“Existen documentos de consentimiento médico informado aportados por el centro hospitalario en los que figura la firma del Doctor Joaquín S.R.H., junto a la de las denunciantes, no figurando ni nombre ni rúbrica alguna de la investigada [Doctora Kebeya N.] que acredite su participación en sendas intervenciones”.

“Complementando lo anterior, las declaraciones efectuadas por todos los profesionales que intervinieron en las dos operaciones niegan categóricamente que la investigada [Doctora Kebeya N.] efectuase técnica invasiva alguna o participase de manera activa en dichas intervenciones”.

“Manifestando que [la ‘Reina de la Cirugía’] estaba presente en el quirófano efectuando fotos o videos, pero que el cirujano fue el doctor Joaquín S.R.H., resultando destacable en este punto las declaraciones testificales tanto de la auxiliar de clínica del Hospital Virgen de la Caridad, como del enfermero instrumentista”.

"[...] Quien intervino en las cirugías fue el doctor Joaquín S.R.H. y el hecho de que el nombre de la investigada figure en el apartado 'equipo quirúrgico', como cirujana 2, indicaba que ella estaba presente en el quirófano y que esa paciente venía de parte de la Señora Kebeya [...]".

Yngrid y Olga, las dos mujeres que han denunciado a la 'Reina de la Cirugía'. Cedidas

El auto de archivo insiste en que del contenido de las testificales prestadas, se desprende que la Reina de la Cirugía' solo cogió el móvil o una cámara para documentar las operaciones estéticas tanto de Yngrid Goitia como de Olga Duque: "Se dedicaba a hacer videos, fotos, asesoramiento al doctor en la intervención, o llegando a colaborar con el propio testigo a colocar vendas".

También recalca que tanto Yngrid Goitia como Olga Duque contrataron a la doctora Kebeya de forma "libre y voluntaria", a través de su "nombre comercial" en redes sociales: la 'Reina de la Cirugía Plástica'. Así lo "plasman los pantallazos aportados de las conversaciones” y los pagos realizados a la facultativa venezolana, "pero no en la ejecución material o realización concreta de las intervenciones de cirugía plástica contratadas”.

“De modo que por todo lo anterior, descartada la existencia del delito de intrusismo y lesiones por imprudencia, no procede valorar la presunta concurrencia de delitos de estafa o de falsedad documental alegados en sendos escritos de denuncia, por lo que conforme al principio de intervención mínima del derecho penal, la sanción penal no debe actuar cuando existe la posibilidad de utilizar otros medios o instrumentos jurídicos no penales para restablecer el orden jurídico”.

De forma que el magistrado Miguel Ángel González archiva la investigación sobre la doctora Kebeya; el doctor Joaquín S. R. H. y el anestesista José G. V. El auto "no es firme" y "puede interponerse recurso de reforma".

De momento, la abogada Verónica Ene, encargada de la acusación particular de Yngrid Goitia, ha avanzado a este diario que presentará un recurso: "Lo estoy preparando y me centraré en un delito de estafa con el Hospital Virgen de la Caridad y con uno de los médicos, como cooperador necesario. En el despacho estamos trabajando ya en la redacción del recurso".