Ahorra 400 € en la declaración de la Renta 2025-2026: así es el sistema de los 'millennials' Álvaro, Quique y Joaquín

Este miércoles, 8 de abril, arranca una de las citas más importantes del calendario fiscal español: la campaña de la declaración de la Renta 2025-2026.

Este año, concretamente, 25 millones de contribuyentes se sentarán frente al ordenador con la misma sensación de siempre: la de no saber si lo están haciendo bien. O, peor aún, la de estar dejando dinero encima de la mesa.

Porque eso es exactamente lo que ocurre. Según los cálculos de TaxDown, la Agencia Tributaria se queda cada año unos 9.000 millones de euros que no se pagan en deducciones.

La razón: el 80 % de los contribuyentes desconoce muchas deducciones autonómicas. La solución a ese drama la idearon, hace más de un lustro, tres madrileños nacidos en 1989.

Sus nombres son Álvaro Falcones, Enrique García –Quique, para sus allegados– y Joaquín Fernández. Tres millennials que, armados con una hoja en blanco y 60 ideas descabelladas, construyeron TaxDown.

Enrique García (i.) y Álvaro Falcones (d.), cofundadores de TaxDown, en su oficina. N. A.

Esta entidad es una plataforma que logra ahorrar a sus usuarios una media de 400 euros en cada declaración. Es decir, 130 euros más que la media nacional, situada en 270 euros. Por ello, se ha vuelto uno de los sistemas más populares a la hora de realizar la declaración de la Renta.

La semilla de un miércoles

Pese a todo, como en cualquier historia de éxito, siempre hay un comienzo. El de TaxDown ocurrió en la segunda mitad de 2018. Álvaro, Enrique y Joaquín quedaban todos los miércoles para darle vueltas a una pregunta: ¿qué podemos montar que tenga verdadero impacto?

No fue sencillo. "Tuvimos 60 ideas, algunas tan absurdas como la de crear un nuevo ron premium, pero poco a poco fuimos descartándolas hasta que quedó, en solitario, la idea de crear una startup que ayude a gestionar los impuestos", recuerda Falcones a EL ESPAÑOL.

Ese proceso duró meses. Y el resultado fue TaxDown, que echó a andar el 15 de enero de 2019. Pero para llegar ahí, los tres tuvieron que encontrarse antes. Y eso ya tiene algo de novela.

Tres caminos que se cruzaron

Enrique y Joaquín se conocieron en la Universidad Politécnica de Madrid, en la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones. Eran amigos y compañeros de estudios, pero sus caminos se separaron al graduarse.

Joaquín se marchó a Silicon Valley. Enrique se quedó en Madrid y empezó a trabajar en una consultora. Allí conoció a Álvaro Falcones, graduado en Empresariales, con quien hizo buenas migas.

"Al año y medio, Joaquín fue más listo que yo y dejó la consultoría sumándose al proyecto de Jobandtalent, y yo terminé mi carrera entre Madrid y San Francisco", cuenta Falcones.

De izquierda a derecha, Joaquín Fernández, Álvaro Falcones y Enrique García, los tres fundadores de TaxDown. Cedida

Fue entonces cuando Enrique, sabiendo que Álvaro iba a cruzar el Atlántico, le tendió el puente: "Oye, mi amigo Joaquín vive allí, para que le conozcas, te ayude y salgáis por ahí".

Así se conocieron Álvaro y Joaquín. El triunvirato ya estaba completo. Sólo faltaba coincidir los tres al mismo tiempo. "La primera vez que coincidimos los tres juntos propuse que creáramos algo que tuviese impacto", recuerda Falcones.

El drama de los impuestos

La idea que sobrevivió a todas las demás no era glamurosa. Los impuestos nunca lo son. Pero los tres supieron ver el drama detrás de los números.

"Arreglar un problema como es el de la gestión de impuestos nos pareció un reto suficiente como para dedicarle una vida a esto", explica Falcones.

El borrador de la Agencia Tributaria viene relleno casi entero. Casi. La parte de las deducciones, autonómicas o estatales, siempre viene vacía. Ese hueco que Hacienda deja sin completar es el que TaxDown se ha propuesto llenar siempre.

Con más de 300 deducciones posibles —y 30 nuevas en esta campaña—, el margen para equivocarse es enorme. Y el coste del error, también.

Todas las deducciones del sistema

Ahí es donde entra en juego el sistema de TaxDown. Según Falcones, "lo primero es registrarse a través de taxdown.es. Lo siguiente que te pedimos es que te conectes a la Agencia Tributaria. Nosotros somos colaboradores sociales, lo que nos permite, como cualquier asesor fiscal, actuar en nombre de nuestros clientes y poder presentar oficialmente declaraciones de la Renta".

Tras esa conexión, TaxDown recoge miles de puntos de información del contribuyente. Los organiza, los estructura y elimina todo lo que no le corresponde: secciones del programa padre de Hacienda que nada tienen que ver con la mayoría de los españoles.

Álvaro Falcones (i.) y Enrique García (d.), en sus puestos de trabajo, durante la campaña anterior. N. A.

Después entra en escena Rita. Así llaman al algoritmo motor fiscal de la plataforma. Rita coge toda la información del cliente y busca en la base de datos de deducciones aquellas que se pueden aplicar. Le hace unas nueve o diez preguntas únicas y, con eso, ya tiene todo lo necesario para calcular el resultado.

El proceso dura apenas 10 minutos. En un día, el usuario sabe lo que le sale la declaración. Y calcular ese resultado es completamente gratuito.

"Hemos seguido manteniendo la filosofía inicial de que 'si no te ahorramos, no te cobramos'. Que la gente pueda ser dueña de sus impuestos, para nosotros, es un derecho", subraya Falcones. Si el contribuyente decide presentar la declaración con TaxDown, los planes arrancan desde los 35 euros al año.

Lo que trae esta campaña

La de 2026 no es una campaña cualquiera. Arranca más tarde de lo habitual —tras la Semana Santa, el 8 de abril— y se extiende hasta el 30 de junio. El 25 de junio es la fecha límite para domiciliar declaraciones con resultado a ingresar.

Y llega cargada de novedades. Una de las más relevantes es la nueva deducción de hasta 340 euros para trabajadores que perciban el Salario Mínimo Interprofesional, creada para compensar la subida del SMI hasta los 16.576 euros anuales. Si los ingresos de 2025 estuvieron entre 16.576 y 18.276 euros, la deducción se reducirá en proporción.

Otro cambio afecta a los umbrales de obligatoriedad. No estarán obligados a declarar quienes tuvieran ingresos de hasta 22.000 euros de un único pagador, o de hasta 15.876 euros con dos o más pagadores. Los desempleados con prestación tampoco estarán obligados, salvo que superen esos límites.

VIDEO | Arranca la campaña de la declaración de la Renta 2026

Para los grandes patrimonios, el tipo del tramo más alto de la base del ahorro —rentas superiores a 300.000 euros— sube del 28% al 30%.

En el terreno autonómico, hay nuevas deducciones en Andalucía, Asturias, Galicia, Extremadura y Murcia, y cambios en las escalas de Asturias, Canarias y Cataluña. Quienes hayan realizado obras de eficiencia energética en 2025 también podrán aplicar la deducción correspondiente.

El peso de la responsabilidad

Desde 2019, TaxDown ha ahorrado más de 100 millones de euros a las familias españolas. Cientos de miles de declaraciones bien hechas. Un equipo que supera las 150 personas. Y la misma filosofía de siempre.

"La declaración de 2025 que haremos este 2026 acarrea cambios sustanciales. Es importantísimo revisar el borrador, asegurarnos de incluir todas las deducciones a las que tenemos derecho y confirmar que nuestra Renta la presentamos correctamente. Recuerda que Hacienda tiene 4 años para avisarnos por los errores cometidos en esta campaña", advierte Enrique García, CEO de TaxDown.

Álvaro, Quique y Joaquín ya no son los tres amigos que quedaban los miércoles a soñar con montar algo. Son los fundadores de una empresa que ha transformado la asesoría fiscal en España para siempre.