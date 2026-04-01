Dani Álvarez, el 'francotirador' que vigilaba a sus colegas de Vox con un boli-espía y lidera la Asociación Nacional del Arma

"Se trata de un episodio más en la hoja de ruta del desarme ciudadano promovido por la Agenda 2030".

Daniel Álvarez Ibáñez (Bilbao, 1967) empuñó un arma mucho antes de sumergirse de lleno en la política.

Y lo hizo en Vox. Bajo las letras de la formación de Abascal, trató de hacerse con la alcaldía del municipio cántabro de Laredo, de poco más de 10.000 habitantes.

Apenas consiguió 250 votos en las elecciones autonómicas de mayo de 2023. Siete partidos quedaron por delante de él. Aquello quedó atrás.

El boli-espía

Ahora, sin embargo, su vida ha dado un giro de 180 grados al verse involucrado en el caso del boli-espía.

El magistrado del Juzgado de Instrucción nº2 de Santander investiga a Álvarez Ibáñez por realizar presuntas escuchas ilegales a dos compañeros de partido, Cristóbal Palacio y Armando Blanco.

El coordinador de Vox en Laredo, Daniel Álvarez. Vox/Europa Press

Según publica El Diario Montañés, Palacio y Blanco denunciaron a Álvarez ante la Policía Nacional por grabar conversaciones sin permiso con un bolígrafo especial.

El pasado 24 de junio de 2024, los diputados vieron en la mesa del denunciado el gadget. Era un "artilugio de color negro con apariencia de bolígrafo".

Lo que les llamó especialmente la atención fue la anómala longitud del dispositivo. Estos, al intentar trastear con él, desenroscaron la parte superior de la inferior y vieron un "conector".

Palacio, entonces, se lo entregó al coordinador del partido en la región, Antonio López. En ese momento, entró el imputado en el despacho.

"¡Quién lo tiene!"

Al mirar a su mesa y ver que el bolígrafo estaba desmontado, gritó: "¡Quien lo tiene!". Tras estas palabras, se abalanzó sobre Palacio y Blanco con la intención de recuperar su artilugio.

Palacio, por su parte, recriminó a Álvarez que les espiase mediante el uso de este bolígrafo tan especial, a lo que él respondía que lo utilizaba "para sus mensajes personales".

El portavoz de Vox en el Parlamento de Cantabria, Cristóbal Palacio. Vox/Europa Press

Los perjudicados relataron ante los agentes que el investigado "apretaba" el objeto "cuando entra y sale del despacho".

Los agentes de la Policía Científica analizaron el dispositivo y extrajeron del mismo 51 archivos de audio de la tarjeta de la memoria.

Seis de las pistas de voz no fueron relevantes para los agentes científicos, dado que eran canciones "sin interés para la investigación".

Por otro lado, hay 18 de ellos cuya fecha de grabación corresponde con las dos semanas previas a la presentación de la denuncia de Blanco y Palacio, fechada a junio de 2024.

"Rivalidad política"

Pero los problemas vienen de antes.

En la denuncia, los dos diputados supuestamente espiados subrayaron que hace un año "existe una gran rivalidad política" en el grupo parlamentario y que el asesor denunciado "trabaja en exclusiva" para la portavoz, Leticia Díaz.

Díaz, según los afectados, no frecuenta el despacho donde se halló el característico bolígrafo. Sostiene que Álvarez tiene una "nula" relación con el resto de asesores y los diputados supuestamente espiados.

En la denuncia, también se recoge que el presunto espía trató de que el coordinador parlamentario le entregase la mitad del bolígrafo para "borrar su contenido".

El diputado de Vox en Cantabria, Armando Antonio Blanco. Europa Press

Acoso laboral

El Comité de Garantías de Vox decidió, el pasado 24 de septiembre de 2024, suspender durante seis meses a la diputada Leticia Díaz tras la denuncia por acoso laboral que presentó una trabajadora del Parlamento cántabro.

La denunciante, Carmen López Tafall, aseguró que el presunto acoso empezó el verano del pasado año, en 2023. Tras las elecciones autonómicas, Díaz renovó por completo el partido.

En primer lugar, despidió al encargado de redes sociales. Después, tras la mediación de un mediador nacional, salió el coordinador del grupo, Nicolás Gutiérrez Saiz.

En ese momento, la dirección del partido en Madrid ya recibió quejas oficiales por el trato que, presuntamente, Díaz ofrecía a la denunciante, López Tafall.

La mujer se cogió una baja laboral y presentó a su partido la denuncia a través del canal interno.

Aportó a los de Bambú, además de sus declaraciones vía videollamada, actas de reuniones y otro tipo de documentación.

Perdió por un año y medio sus derechos como afiliada a la formación de Abascal, pero continuó ejerciendo como portavoz del Parlamento.

Cazador y tirador

El bilbaíno estudió en el colegio Nuestra Señora de Begoña, de los Jesuitas. Es licenciado en Informática y tiene un máster en Seguridad de la Información por la Universidad de Deusto.

Atendiendo a su biografía de la revista Jara y Sedal, donde escribe de forma recurrente, "es profesional en temas de seguridad lógica y física, trabajando en diferentes multinacionales".

Es aficionado a la caza, al tiro deportivo, y, sobre todo, a las armas.

Es vicepresidente y responsable de comunicación de la Asociación Nacional de las Armas en España (ANARMA). Y, además, uno de los fundadores de Firearms United, un lobby que aglutina a más de 30 asociaciones de armas de todo el mundo.

Salto a Bruselas

"Lo que propone la Comisión [Europea] es un atropello a las libertades y a la propiedad privada".

En diversas entrevistas a medios de caza, Álvarez recorrió "casi todos los pasillos del Parlamento Europeo" con el fin de regular el uso de armas.

Y, según publica El Diario Montañés, Álvarez "se enorgullece de haber paralizado en Bruselas el intento de prohibición de los rifles semiautomáticos, los cargadores de gran libre y los visores nocturnos".

Además, asegura que "en ocasiones" su asociación recibe "ataques de algunas organizaciones animalistas, antiarmas e incluso formaciones políticas", tildándoles de "reaccionarios".