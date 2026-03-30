Cuarentena, aislamiento y una vida asceta para volver a la Luna: los astronautas del Artemis II, ante "el comienzo de una nueva era"

Reid Wiserman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremi Hansen son los cuatro astronautas que están a punto de hacer historia con el primer viaje tripulado a la Luna con la misión Artemis II.

Un vuelo histórico porque es la primera vez en más de medio siglo que regresan astronautas a las inmediaciones del satélite.

Aunque no va a tener alunizaje, esta misión es clave para facilitar la vuelta del hombre a la Luna. Un hito histórico que no se produce desde la llegada del Apolo 11 en 1969.

Ahora los equipos de la NASA continúan ultimando los detalles del cohete SLS y la nave Orion antes del lanzamiento previsto para el próximo miércoles 1 de abril.

Por eso, están "orgullosos de formar parte de este viaje que es una oportunidad única".

"Vamos por todos y para todos. Esto es lo que encarna la NASA", ha afirmado Wiserman.

Un momento que Christina ha querido remarcar que "estamos en un momento en el que todos los que tienen un sueño y trabajan igual de duro para lograrlo", lo pueden conseguir.

"Entrenamiento, preparación y seguridad"

Antes de que se produzca el lanzamiento el próximo miércoles 1 de abril, los astronautas han pasado un periodo de cuarentena en Houston y ahora mismo se encuentran ultimando el proceso en el Centro Espacial Kennedy, en Florida.

Este periodo de aislamiento muy severo no es una cuestión baladí, sino que se trata de una cuestión médica.

Y, es que, cualquier tipo de enfermedad por leve que sea dentro de una cápsula como Orion donde viajarán a las inmediaciones lunares, puede convertirse en un gran problema.

Por eso, son muy estrictos con los controles sanitarios que pasa la tripulación y sus contactos se reducen drásticamente.

Eso sí, todas las personas en contacto con los astronautas tienen que someterse a controles sanitarios continuos.

El piloto de esta aeronave, Víctor Glover, ha subrayado que las familias juegan un papel fundamental en todo este proceso.

La misión ha sufrido algunos aplazamientos, pero los astronautas lo ven como algo positivo que ha favorecido su preparación: "Cada día que pasa es un día más cerca del lanzamiento", según Koch.

Para este astronauta esta misión es fundamental porque "es una carrera de relevos: solo tenemos éxito si las siguientes misiones también lo tienen", ha aclarado a los medios. Porque no hay que perder de vista la misión Artemis III con el alunizaje.

Retos en el espacio

Los astronautas reducen al mínimo el riesgo en la tierra para que no se pueda poner en peligro la misión.

Reid Wiserman, el comandante de la Artemis II, ha puesto de relieve que llevarán la cámara Z9 de Nikon, la misma que se usará en la misión Artemis III y IV.

"Nos esforzamos mucho para tener esa cámara y ver qué es lo que hace la radiación del entorno en el espacio profundo en los sensores de esta cámara" y según Wiserman esto hará "aprender más sobre las cámaras".

La nave Orion llevará experimentos científicos a bordo que "analizarán nuestras propias células del cuerpo con pequeños kits de prueba para poder analizarlos a la vuelta", ha explicado el comandante.

Por otro lado, es fundamental monitorizar la radiación ambiental durante el viaje de ida y de vuelta.

Wiserman vaticina que "es probable que entremos en periodos de eclipses", lo cual es "estresante para los sistemas térmicos y de energía de la nave espacial".

Esto permitirá "una enorme recompensa a los modelos de las próximas misiones".

Todo ello unido a una preparación para las próximas misiones también a nivel físico.

"Tenemos un equipo fantástico de personas que hacen ejercicio y de psicólogos operacionales con los que podemos hablar", ha explicado el piloto Glover.

Lo cierto es que incluirá maniobras complejas en la órbita lunar. El objetivo es recopilar los datos necesarios sobre el rendimiento de la nave Orion y la respuesta de la tripulación en el espacio.

Esto es algo clave antes de que el ser humano vuelva a pisar la luna.

"La luna como nuevo destino"

Los astronautas de esta tripulación pueden decir que su próximo destino es la Luna. Algo que resulta excepcional.

Christina asegura que tienen "la esperanza de que esta misión sea el comienzo de una nueva era en la que todas las personas piensen en ella como un destino".

Pero este nuevo lanzamiento cambiará de forma definitiva la forma en la que "el mundo ve la luna", relata Jeremi Hansen.

Según este astronauta, se han centrado en "escuchar las perspectivas de otras personas sobre la luna y sobre cómo la ven" y por eso, su objetivo es "rendir un homenaje a la humanidad" porque todos "compartimos la misma luna y cielo".

"Sin manos rápidas en cabina"

El comandante Reid Wiserman cada vez que le preguntan por su responsabilidad quiere poner en valor a la tripulación que le acompaña.

Confía en ellos, en su trabajo y asegura que "es la mejor tripulación de la NASA que podrías reunir".

Una de las claves es la confianza entre los cuatro astronautas y que realmente se conocen entre ellos casi a la perfección: "Sabemos cuando estamos tensos, pero también sabemos qué decisión inmediata hay que tomar".

Eso sí, explica que lo importante es "recordar que no hay manos rápidas en la cabina, hay que tomarse su tiempo y procesarlo todo antes de actuar".

Hitos históricos

La tripulación a bordo de esta misión también va a realizar varios hitos que pasarán a la historia de la humanidad y de la NASA.

En este nuevo lanzamiento Christina Koch, es la mujer que más tiempo ha estado en el espacio, 328 días en la Estación Espacial Internacional.

Pero, es que, además, Koch será la primera mujer en viajar a la Luna. Su papel será clave para preparar la maniobra de inserción translunar.

Por su parte, Jeremy Hansen, es el primer astronauta no estadounidense en formar parte de una misión lunar.

Y Victor Glover será el primer afroamericano en una misión de este calibre.

De momento, los cuatro astronautas se preparan estos días en el Centro Espacial Kennedy, antes del lanzamiento el próximo miércoles.