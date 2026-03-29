La incoherencia de las ayudas al cine español: Torrente factura 18 M sin subvención y Casanova 12.000 € tras recibir 317.000

Por tener una idea. ¿A usted cuánto le costó hacer su última película?

Aproximadamente, unos 6 millones de euros.

¿Y cuánto ha hecho de taquilla?

18 millones.

Pero usted no trabaja para la taquilla.

Yo trabajo para el público. Uno trabaja para gustar. Para que le quieran.

¿Y cuál ha sido el récord que ha roto con esta última película?

Ha sido el fin de semana más taquillero de la historia.

'Torrente Presidente' arrasa sin subvenciones.

El diálogo, que bien se podría haber dado esta misma semana, data de hace 20 años. El entrevistador era Jesús Quintero, el entrevistado Santiago Segura y la película a la que se hacía referencia era Torrente 3: El protector.

Nada ha cambiado desde 2006. El cine de Santiago Segura sigue siendo el acicate de la taquilla en España.

Santiago Segura caracterizado como Torrente.

Sólo hace falta remitirse a los datos: en 2025, la película española más taquillera fue Padre no hay más que uno 5. Lo mismo ocurrió en 2024, en 2022, en 2020 –año de la pandemia– y en 2019 con las anteriores entregas de su saga familiar.

En 2021, lo más visto fue A todo tren: destino Asturias, producida, al igual que Torrente y Padre no hay más que uno, por Bowfinger, la productora de Segura y su socia, María Luisa Gutiérrez.

En 2011, Torrente 4: Lethal Crisis fue lo más visto en cines, y de no ser por Ocho apellidos vascos y El niño, Operación Eurovegas habría arrasado en 2014.

El éxito se repite en 2026: Torrente, Presidente ha vivido el cuarto mejor fin de semana de estreno de la historia del cine español (6,9 millones), sólo superado por Lo imposible de Bayona y por el propio Torrente, ya que Lethal Crisis reventó en su día con 8,4 millones y Torrente 3, con 7,2.

Sólo con sus dos sagas, el actor, director y productor madrileño ha sumado más de 170 millones de euros en la taquilla. Eso supone alrededor de un 16% de toda la recaudación en salas producida por el cine español en los últimos 25 años.

Es casi la mitad de lo que factura, por ejemplo, el cine de Pedro Almodóvar en las salas españolas (aunque luego en el mercado internacional cuadruplique sus ingresos).

Santiago Segura durante su entrevista con El Cultural.

El ejemplo paradigmático es el duelo que se vive en la cartelera esta semana.

Amarga Navidad y Torrente, Presidente son dos de las películas más vistas en salas, pero la primera, con 1 M de euros de ayudas directas concedidas por el ICAA, ha recaudado 700.000 € en un fin de semana, mientras que la de Santiago Segura, que no ha recibido subvenciones directas, ha multiplicado el dato por ocho.

"A día de hoy llevamos 18,2 millones [acumulados], así que somos la película más taquillera del año y la española con mejor taquilla de los últimos 10 años", asegura María Luisa Gutiérrez, socia de Segura, en conversación con EL ESPAÑOL.

"Analizando los datos, las películas de Santiago con la productora han sujetado el 30% de la taquilla de los dos últimos años. ¿Eso nos hace imprescindibles? No. A mí no me gusta hacer ese tipo de afirmaciones porque uno no sabe cómo serían las cosas si un elemento no existiera". Los datos, sin embargo, son contundentes.

Torrente, Presidente tampoco ha recibido ayudas directas del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), aunque otras entregas de la saga sí.

"Ni en Torrente ni en Padre 5, Padre 4 y Padre 3 hemos recibido ayudas directas. No hemos ido a las subvenciones del ICAA. Tenemos otras formas de financiación", asegura Gutiérrez.

"No hay requisitos que lo impidan. Podríamos haber ido. Tú entras en concurrencia competitiva como entra cualquier película, y no es tanto lo que tú tienes sino lo que tienen los demás. Fue una decisión nuestra. Creemos que el dinero de las subvenciones es limitado, y que con sagas que tienen una posibilidad de preventas no necesitamos acudir a ese recurso", explica.

Esa decisión adquiere una importancia particular cuando se analiza el volumen de dinero público que mueve el sistema.

Top 25 películas del fin de semana del 13 al 15 de marzo, donde se ve un claro éxito de 'Torrente, presidente'.

Por cada euro de IVA, 35 de ayudas

El cine español recibe alrededor 250 millones de euros entre ayudas directas del Ministerio de Cultura (95 millones), deducciones en el Impuesto de Sociedades (70 millones) y la obligación que impone la Ley 13/2022 a los operadores televisivos y plataformas de destinar el 5% de su facturación a la producción audiovisual nacional (84 millones).

Así lo recoge el informe Cine español: más subvenciones y menos público, elaborado por el think tank Instituto Juan de Mariana y publicado en febrero de 2026, unas semanas antes del estreno de Torrente, Presidente, que analiza las ayudas dadas por el ICAA a la industria en 2022.

Según los autores, las ayudas del Ministerio de Cultura pasaron de 19,1 millones de euros en 1994 a 150 millones en 2023 (ajustados al IPC).

Sólo entre 2013 y 2023, el gasto público consignado por el Ministerio de Cultura fue de 825,9 millones.

Aquí es importante hacer un matiz, ya que el ICAA ofrece diferentes tipos de ayudas: a la producción, que se subdivide en cuatro (generales, selectivas, cortometrajes sobre proyecto y cortometrajes realizados), a los guiones, a la distribución, a la distribución internacional y hasta a la organización de festivales y la exhibición.

Es decir, que de ese monto, no todo el dinero ha sido destinado a financiar producciones directamente.

"La conclusión de nuestro estudio es que no hay una relación entre entregar muchas más ayudas directas e indirectas y lograr que el cine español tenga una mayor cuota de mercado", sentencia Diego Sánchez de la Cruz, jefe de estudios del think tank y responsable de la investigación.

"La cultura está sujeta a la demanda social. Las películas no pueden seguir fuera de la demanda del mercado. En 2022, de los 250 millones que recibió el cine en ayudas directas e indirectas, la recaudación por IVA fue de 7 millones. Por cada euro de IVA el sector recibió 35 euros".

Para el experto "es preocupante que los presupuestos y las ayudas no paren de crecer pero no haya un efecto tractor en la taquilla". El año pasado hubo menos de 30 películas que superaran el umbral de los 100.000 espectadores. "Hay cada vez menos tarta pero sale más cara".

Sánchez de la Cruz pone el ejemplo de Pedro Almodóvar, a sus ojos "un director de brillante e incuestionable, con Óscar, de un prestigio enorme fuera de España".

Sin embargo, para él no es coherente que "alguien que tiene tan buen nombre deba necesitar 1 millón de euros" para levantar una película, como fue el caso de Amarga Navidad. Y menciona el ejemplo de Bowfinger y Segura como el "modélico".

De hecho, si se analizan los datos concretos de la cartelera de esta semana, la distancia resulta difícil de procesar.

Evolución de las ayudas concedidas al cine español entre 1994 y 2023. Instituto Juan de Mariana

Torrente, Presidente, sin un euro de ayuda directa del ICAA (aunque sí se beneficie, como todos los proyectos españoles, de ayudas indirectas, como deducciones fiscales), lleva más de18,2 millones de euros en taquilla con apenas diez días en cartel al cierre de este artículo.

Amarga Navidad, la nueva película de Pedro Almodóvar, debutó el mismo fin de semana que Segura con alrededor de 700.000 euros en sus tres primeros días, proyectándose en 322 pantallas con un promedio de 2.153 € por sala.

La película de Segura, con 1.094 pantallas, promedió 4.941 € por sala, más del doble.

"Lo que proponemos es la eliminación progresiva de las ayudas directas combinada con el mantenimiento de incentivos fiscales como mecanismo amortiguador y capaz de orientar la producción hacia la oferta. A largo plazo, una reforma fiscal integral favorecería la integración del cine en marcos impositivos más atractivos para todos los sectores".

Dinero "a fondo perdido"

El informe del Instituto Juan de Mariana añade que la correlación entre ayudas y espectadores es nula.

"No existe evidencia estadística de que mayores subvenciones generen mayor público. Si acaso, tienen un efecto ligeramente contractivo en la demanda. Por tanto, el aumento del gasto no revierte la tendencia de caída estructural y sólo sirve para inflar artificialmente los datos del sector".

Hay ejemplos notables de auténticos fracasos de taquilla que recibieron grandes subvenciones.

Uno de los casos paradigmáticos es el de La Piedad de Eduardo Casanova. La película recibió 315.570 euros en concepto de ayudas selectivas a la producción, según la memoria de ayudas a la cinematografía del Ministerio de Cultura.

Detalle de los tipos de ayudas directas y partidas presupuestarias del ICAA de 2017, 2018 y 2019. ICAA / Ministerio de Cultura

Sin embargo, el resultado en salas fue calamitoso: recaudó poco más de 15.000-18.000 euros y tuvo apenas 2.400 espectadores en sus dos primeras semanas. El cociente es demoledor: 132 euros de ayuda pública por cada persona que vio la película.

Hay decenas de ejemplos similares. La película Verano en diciembre de la directora Carolina África recibió, según la memoria anual de ayudas del ICAA, 1,1 millones de euros en ayudas generales del ICAA, el 47 % de su presupuesto total. La película sólo recaudó 142.272 € y fue vista por 26.469 espectadores.

Los últimos románticos de David Pérez Sañudo recibió en 2023 un 49% de financiación, 1,2 millones de ayudas, y sólo consiguió 61.532 € en taquilla. Gracia Querejeta recibió lo mismo para La buena suerte y se quedó en 179.535 €.

El informe recoge ejemplos muy parecidos entre las películas con más nominaciones a los Goya de 2026: Ciudad sin sueño apenas logró 112.000 euros en taquilla, y La furia se quedó en 43.000 euros, ambas producidas con subvenciones.

"Los estrenos pasan de 168 en 2016 a 364 en 2025, pero la recaudación cae de 111 millones a 85,6 millones en el mismo periodo. El 87% de las películas de 2025 no superaron los 100.000 euros de taquilla y unas 106 no alcanzaron siquiera los 1.000 euros de ingresos por venta de entradas".

Para María Luisa Gutiérrez, sin embargo, que exista una descompensación entre las ayudas y la recaudación no es necesariamente negativo.

"El cine español genera patrimonio cultural. En todos los países del mundo está subvencionado. Cualquier película tiene un retorno. La gente piensa que si no haces taquilla, el negocio ha sido desastroso, pero las películas no sólo se financian con la taquilla. También están las ventas a plataformas y la taquilla internacional".

La productora de Torrente, Presidente pone el ejemplo de la película Contratiempo, de Oriol Paulo, que "hizo 20 millones en China" y en España apenas llegó a los 4 millones.

Evolución de las ayudas en los tres últimos años. ICAA

"Hay películas que son más de nicho pero sí generan marca España en festivales. Almodóvar, por ejemplo, arrasa en Francia. Para mí todo lo que ayude a difundir nuestra marca, la gastronomía, la danza, el cine, da valor. A un país se lo conoce por lo que exporta. Nos coloca en el mundo. Y eso trae retorno".

Asimismo, la productora considera que "el tejido industrial generado por el cine es brutal" y recuerda que "rara es la película que reciba 1 millón de euros de subvención y no se gaste 300.000 € en Seguridad Social".

Para Gutiérrez, a ese 'fondo perdido' del que alerta el think tank "se le deben sumar las retenciones de IRPF, el impuesto de sociedades que paga la productora, la distribuidora, el mínimo de 75 personas que tiene un rodaje; todo lo cual es riqueza para el Estado".

Pero Sánchez de la Cruz ve en este argumento algo propio de la economía keynesiana.

"Nosotros podríamos tener pleno empleo si pagásemos a toda España por cavar zanjas y luego para cubrirlas. La clave está en el valor añadido. Si no se compra el producto, no sirve de nada".

La clave del éxito

Más allá del debate sobre la idoneidad de financiar proyectos audiovisuales que luego no tienen la rentabilidad que se espera, lo cierto es que el cine vive un momento de incertidumbre. En 1966 se vendían 403 millones de entradas; en 2024, 72,9. La cuota del cine español ha caído del 22,3 % al 17,7 %. Las pantallas han pasado de 7.761 a 3.566.

En 15 de los 29 años que van desde 1998 a 2025, la película española más vista fue una comedia. En los últimos años, la mayoría las firma Segura, el único que parece saber cuál es la tecla del éxito.

Para Gutiérrez, la clave de que triunfe no está solo en el marketing, sino en el contexto social en el que se enmarcan sus películas.

"Torrente fue en su día un personaje rompedor que recopilaba todo lo malo de la sociedad española. Te permitía reírte de ello. Estamos en un mundo de crispación brutal donde ya no se puede hablar de política sin que haya problemas. Y llega Torrente para conseguir que gente de izquierdas y derechas se ría de lo mismo".

De la Cruz considera que este tipo de películas "que escapan de la letanía ideológica" son las que acaban triunfando, y pone como ejemplo el éxito arrollador de Los Domingos, que recaudó 4,6 millones de euros.

O el de Tardes de soledad, que si bien tuvo un tirón mucho menor en España, arrasó en los festivales internacionales y en los Goya. "Albert Serra, su director, no pertenece a esa camarilla de artistas que siempre dicen lo mismo", añade Sánchez de la Cruz. "Es alguien que va por libre y tiene criterio".

Algo parecido pasa con el cine de Alauda Ruiz de Azúa: "La película no toma una posición. Muestra un dilema, pero no dice qué debes pensar. Son películas que escapan del seso ideológico y la politización que preside los grandes eventos del sector".

El experto añade: "Elevar la cuestión del cine a una torre de marfil desde donde se dice lo que deberíamos pensar, qué es bueno y qué es malo, choca bastante con una concepción abierta y plural de la sociedad. Ricky Gervais hablaba de que la gente del cine eran titiriteros, comediantes, que debían opinar menos sobre Oriente Medio, la política fiscal y el brexit y dedicarse más a contar historias".

En sus palabras, "existe una desconexión entre el tipo de oferta cultural promovida desde el poder político y la demanda real del espectador español".

Una opinión que comparten algunos cineastas, como Juanma Bajo Ulloa: "El cineasta ha dejado de ser libre y se ha convertido en un engranaje al servicio de un sistema y de una agenda".