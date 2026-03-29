La familia de Raquel, una saga de mujeres que ha evitado el fin de una hermandad centenaria: "El 85% somos chicas cofrades"

Estas últimas semanas la polémica se ha centrado en el veto a las mujeres por parte de la cofradía de Sagunto que no les deja formar parte. En el barrio del Cabañal pasa todo lo contrario, casi 100 mujeres han salvado a una hermandad de la desaparición.

"Le llaman el Cristo de las mujeres", cuenta Raquel De La Torre a El ESPAÑOL.

Raquel De la Torre, Hernestina Ferriol y Auxi Estébez, son tres mujeres de una misma familia que decieron unirse a la hermandad cuando vieron por Facebook que necesitaban a gente: "Estábamos en otra cofradía y al ver que solo había 6 personas, y que iba a desaparecer, nos apuntarnos", cuenta Raquel.

Claro, pronto esta pasión por la Semana Santa y la devoción la trasladaron a sus hijas, pronto Paula, Mónica, Diana y Blanca se sumaron también a esta aventura.

Tres famliias al completo. Ellas fueron las precursoras de la hermandad y las que hicieron que "resurgiese" cuando estaba a punto de desaparecer en la pandemia.

Eso sí, tuvieron que esperar un año para poder procesionar, fue en 2021 cuando salieron a la calle por primera vez con esta cofradía.

"Fuimos de las primeras, pero pronto empezó a apuntarse más gente", relata Raquel, quien asegura que su recibimiento fue inmejorable: "Nos acogieron muy bien, fueron muy majos".

Enseguida sintieron ese calor de las hermandades y pronto empezaron a sentirse "como una familia". Raquel asegura que no puede "decir nada malo de nadie, todos son increíbles", relata.

Y, así, poco a poco hicieron que la Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón del Cabanyal que lleva desde 1926 tuviese una época dorada con más de 100 cofrades.

Su devoción y pasión por la Semana Santa, por el Cristo, es tal que también han arrastrado a sus maridos: "Ellos se apuntaron de colaboradores al año siguiente y son portadores del Cristo", comenta Raquel.

"Lleva el cristo impresiona"

Las procesiones de Semana Santa siempre han estado muy ligadas al Cabañal. Su gente vive estos días con mucha pasión y devoción.

"Somos del barrio de toda la vida, nos encantan las procesiones y todo lo que significan", cuenta Raquel quien asegura que lo viven "mucho".

Una vez que dieron el paso de entrar en esta hermandad, "no nos imaginábamos lo a gusto que íbamos a estar", afirma Raquel.

"Es algo muy familiar, muy de toda la vida, antes íbamos a mirar, pero nos llamaba la atención lo de participar", relata.

Después de estar toda la vida viendo las procesiones, pasaron a ser una parte activa de ellas. Primero en otra hermandad, después en esta.

El orgullo con el que hablan al describir estos días y su participación en las procesiones es embaucador.

"Hay que vivirlo y te empuja a querer participar desde dentro" asegura Raquel quien lleva años saliendo en procesión en Semana Santa.

Para ella es todo un orgullo haber podido sacar al Cristo: "Lo he llevado en una ocasión y es muy impresionante".

Sin duda, lo que hay que "tener es fe, porque emociona muchísimo", especialmente cuando vas "con tu cristo detrás y ves a la gente cómo se amontona, cómo lloran, se santiguan", cuenta.

Pero, quizá, lo que más llame la atención es "el respeto que ves cada vez que pasan los pasos y el silencio que se hace", relata a El ESPAÑOL.

"Que creen otra de mujeres"

La Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón del Cabanyal está prácticamente sustentada por mujeres.

"Le llaman el cristo de las mujeres" porque es más pequeño y "no pesa tanto como otros, por eso lo podemos llevar", relata.

En esta hermandad son "más mujeres que hombres", y su presencia está muy normalizada.

Por eso, resulta llamativo este caso donde ellas son mayoría y prácticamente sustentan la hermandad, con el de Sagunto donde no les dejan ser parte.

Así, al preguntar a esta cofrade sobre la polémica con la cofradía de Sagunto, es una pregunta incómoda, pero responde "que cada uno haga lo que quiera".

Eso sí, "si no les dejan porque esa hermandad es de toda la vdia de hombres, que hagan ellas una solo de mujeres", propone Raquel.

"Somos una hermandad abierta"

El hermano mayor de la hermandad, Ramón Jimeno, tiene 53 años y cuenta que lleva toda la vida en la hermandad: "Mis padres me apuntaron cuando tenía un año, eros tenían el Cristo en su casa porque no era de la Iglesia", cuenta a El ESPAÑOL.

La imagen "estuvo escondida durante la guerra, después en un vertedero, un cementerio y finalmente acabó procesionando", cuenta orgulloso.

Esta es la historia de la hermandad que ha conocido prácticamente desde la cuna. Y, es que, sus padres la guardaron durante 45 años en su casa.

Jimeno es el primero que remarca el papel de las mujeres en la hermandad y, es que, "fueron ellas las que la hicieron resurgir cuando estuvo a punto de desaparecer", comenta con cierto entusiasmo.

Claro, en ese momento pensaron que "no íbamos a llegar al centenario", por eso pusieorn un anuncio en Facebook para ver si conseguían que fuesen más cofrades.

En ese momento, "empezaron a apuntarse mujeres y gracias a ellas hoy en día hay 100 personas".

Quizá el truco sea como dice el propio Jimeno que no han "prohibido la entrada a nadie": "Somos una hermandad abierta", relata.

Un espíritu que viene de tiempo atrás. El papel de la mujer siempre ha estado presente en ella.

Ya en 1950, las mujeres de esta hermandad ya salían en procesión, "por eso le llaman el Cristo de las mujeres", relata porque en ese momento "que las mujeres saliesen, no pasaba en otras cofradías", cuenta.

Por eso, para Jimeno que las mujeres sean parte de la vida de la hermandad tiene "mucho de normalidad", asegura.

Hasta tal punto que hoy en día "el 85% de la hermandad son mujeres" y gracias a ellas han podido celebrar su centenario.

Un centenario en el que han hecho un homenaje a la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, otorgándole el puesto de presidenta honorífica.