Karina y María alquilan su vientre por Facebook: una cobró 12.000 € por el embarazo y vino a parir a España para su cliente

"Hola, soy de Lima, Perú, y alquilo vientre para España. Estoy disponible para viajar".

El mensaje aparece en un grupo cerrado de Facebook. No es una excepción. Es uno más entre decenas de publicaciones que se repiten a diario. La lógica es casi automática.

"Busco alguien que quiera alquilar vientre. Quiero ser padre por primera vez y soy de España. Pago pasajes, alojamiento", responde un usuario.

El mercado negro de los vientres de alquiler a través de Facebook: mujeres de Latinoamérica se quedan embarazadas para clientes españoles.

En cuestión de minutos, llegan las contestaciones. "Soy de Colombia y me encantaría ayudarte, tengo 24 años". "Ya hice el proceso dos veces, tengo dos hijos sanos". "Estoy disponible para viajar".

El intercambio es directo. Primero, público. Después, privado. No hay intermediarios visibles. No hay contratos. No hay garantías. Funciona como un mercado a cielo abierto. Se mueve entre el deseo, la necesidad y la ilegalidad.

Detrás de esos mensajes hay historias concretas.

María Guadalupe, una mujer de Perú que hoy tiene 25 años, llegó a ese circuito casi por casualidad. Tenía 22 cuando vio un grupo de Facebook y se quedó leyendo. "Estaba navegando en Facebook cuando vi un grupo de esos y me dio por leer", cuenta.

La idea empezó a tomar forma en conversaciones familiares. "Empecé a contarle a mi abuela. Ella me comentó que la señora muy adinerada para la que ella trabajaba le alquiló el vientre a una mujer para tener un bebé con un esposo. Y así fue cómo entré al mundo", dice.

Entonces tenía un hijo de tres años. También tenía otra certeza: no le alcanzaba. "Terminé el bachiller, trabajé mucho, pero Perú es complicado para conseguir trabajo y poder sostener a una familia", asegura.

El contacto fue directo. "Por Facebook, ella le escribió por mensaje directo. Y después continuaron la comunicación por WhatsApp".

El acuerdo se cerró sin estructura legal. "Sin abogados, sin clínica de por medio”. El hombre había congelado su esperma tras sufrir una enfermedad de pequeño. Para avanzar, simularon ser pareja. “Siempre hicimos como si éramos pareja".

La inseminación se realizó con sus propios óvulos. Vivió en España durante el proceso. "Viví dos años. Ellos me pagaban todo: pasajes, mensualidad, comida, vivienda". El pago fue progresivo. "Mensualmente me pagaban 250 euros y al final me pagaron aproximadamente 12 mil euros".

El miedo estuvo siempre presente antes de concretar. "Tuve miedo de que se tratara de un caso de trata de blancas". La confianza, dice, se fue construyendo con el tiempo. "Ellos hablaron con mi familia, yo con la suya y así sucesivamente fuimos aclarando confianza".

El vínculo, recuerda, fue cercano. "Excelentes personas, me acogieron como si fuera familia".

Después del parto, firmó un documento. "No sé bien qué papel, no pregunté. Dejaba la custodia al papá". Con el tiempo, el niño quedó registrado solo con él. "Al tiempo ellos le quitaban el apellido".

No tuvo problemas legales. "Nunca me llamaron para nada".

Hoy no descarta repetirlo. "Lo volvería a hacer. Necesito darle un buen futuro a mis hijos".

De hecho, hace pocos días volvió a publicar un anuncio. Ahora tiene otro hijo y vive con su madre y su abuela. Una familia que sostener.

El patrón se repite en silencio.

María Mercedes, de Colombia, también vio esos grupos. Tiene 24 años y dos hijos. Uno de 6. Dice que se enteró por una entrevista que vio en YouTube. "Por una entrevista que miré de una muchacha", cuenta. "No sé de dónde nació el nombre, pero me quedó en la cabeza".

Se inscribe en varios grupos abiertos. "No es el único que hay. Hay varios", comenta. Relata que recibió unas 20 respuestas. “Más que todo de Chile, Perú, España, Francia”, cuenta. También de Colombia. "Hay de todo".

La mayoría, asegura, son familias que no pueden tener hijos. "Más que todo son familias que no pueden concebir". Aunque también aparecen hombres solos que buscan ser padres. "Ya hay hombres que no quieren pareja y quieren un hijo propio".

En su caso, le gustaría que todo se haga en Colombia, pero subraya: "Si me dejaran llevar a mi familia durante los 9 meses iría". Dice que conoce clínicas que organizan el proceso de forma formal. Habla de contratos, abogados y apoyos económicos.

En algunas, explica, las clínicas pagan una mensualidad y dan un bono inicial. También ayudan con la mitad de los gastos de vivienda. "Cuando uno está gestando, te ayudan con la mitad de lo que uno paga", detalla.

Y al final entregan un bono que puede llegar a unos 40 millones de pesos colombianos. "Para un auto sí da", sentencia. "Para una casa, no alcanza".

Pero no todas las clínicas están en su ciudad. "Solo están en tres partes", remarca. Eso la empuja a probar por otro lado. A veces, por grupos de Facebook.

En el pasado, una pareja de extranjero le ofreció un plan distinto. "Me ofrecieron 80 millones. 40 al principio, y después otros 40 cuando se entregara el bebé", cuenta. También hablan de pagos mensuales. "Me ayudan con la unificación mensual", apunta. Pero ese acuerdo es informal. No es con clínica. No es con contrato.

Karina, también colombiana, conoció ese mundo del mismo modo: buscando trabajo en Facebook. Es madre, ama de casa, y llegó a la gestación para otros por necesidad económica. "Más que todo fue por eso", dice.

A diferencia de otras mujeres del circuito informal, en su caso el primer contacto la llevó a una clínica. Hubo entrevistas, controles médicos y evaluación psicológica. "Lo pesan a uno, lo miden, pasa con la psicóloga, después exámenes. Uno tiene que estar bien de salud", describe.

Entró al sistema en 2022. Repetiría en 2024.

Pero su experiencia expone otra capa del negocio: la desigualdad económica y los riesgos médicos.

"En ese tiempo pagaban muy poquito", recuerda. Habla de una mensualidad cercana a 1.300.000 pesos colombianos y un bono final de entre 20 y 25 millones. "Imagínese cuánto les cobran a los papás. A ellos les cobran entre 250 y 300 millones. ¿Y entonces qué nos dan a nosotras?", plantea.

En su segundo proceso, el desenlace fue distinto.

El parto se adelantó a las 28 semanas. Karina empezó con dolores durante la noche. Acudió a un hospital cercano, en una zona rural. Dice que no la atendieron durante horas. "Yo no aguantaba los dolores. Les decía que el niño no podía nacer todavía", recuerda.

Denuncia negligencia. Falta de controles. Falta de reacción.

Finalmente, fue sometida a una cesárea de urgencia. El bebé nació con vida, pero en estado crítico.

Horas después, murió.

"Le cogieron una bacteria y lo mataron", dice. "Eso no fue culpa mía. Yo hubiera dado la vida por él".

Los padres —una pareja europea— viajaron de urgencia. "Estaban destrozados", recuerda. El vínculo con ellos, hasta ese momento, había sido cercano.

Pero la experiencia dejó marcas. "Eso fue muy traumático", dice.

Aun así, no descarta volver a hacerlo. "Por la necesidad", insiste.

También señala fallas estructurales en el sistema. Habla de intermediarias que reclutan mujeres, de clínicas que priorizan beneficios económicos y de consecuencias médicas que no siempre se contemplan. "Hay mujeres que quedan enfermas. Tengo amigas que quedaron muy mal. ¿Quién responde por eso?", se pregunta.

Con el tiempo, también empezó a desconfiar de los propios procesos. Cree que en algunos casos no se respeta la separación genética entre gestante y bebé. "Esa niña sacó mi sangre, mis rasgos", asegura.

Hoy intenta encontrar acuerdos por su cuenta. Pero el circuito informal vuelve a aparecer.

"Hay hombres que proponen hacerlo por relaciones sexuales. Eso es asco", dice. “Tiene que ser in vitro o no”.

En los grupos, explica, aparecen todo tipo de ofertas: parejas, padres solos, intermediarios. También propuestas desde España. Hace poco habló con una pareja de Valencia. "Querían hacerlo bien, querían que viaje", cuenta.

Pero incluso ahí, la desconfianza persiste. "Uno necesita que todo esté en regla. Si no, te pueden dejar embarazada y no responder por nada".

Karina sigue buscando.

Como muchas otras.

En otra entrevista, otra mujer latinoamericana instalada en Barcelona cuenta una experiencia más compleja. Lleva poco tiempo en España. Un mes, apenas. Trabaja sin papeles repartiendo publicidad. "Aquí trabajo en el mercado negro", dice.

Dice que extraña la comida, la cultura, la gente de su país. Pero también dice que vino a probar suerte. Sus hijos quedaron en su país al cuidado de su madre. Y que el alquiler de vientre es, en su caso, una opción que ya maneja desde hace tiempo para poder darle un mejor futuro.

"Ya tengo unos meses en este sistema", confiesa. "Ya me hice los exámenes, todo". Pero todavía no ha llegado a un embarazo. Se movió en grupos, se comunicó con clínicas, se informó.

Habla de in vitro, de óvulos, de óvulos ajenos, de óvulos propios. "Yo ya no puedo tener hijos normalmente. Ni por inseminación artificial, ni por nada. Solo in vitro", aclara.

En el camino, aprendió que no todos los mensajes son neutros. "Hay muchos hombres que contactan para tener relaciones sexuales. Que quieren que el hijo sea ‘de ellos’", cuenta. "Es un asco, es muy feo", agrega. "No acepto eso. No es lo que yo estoy buscando".

También habla de intermediarias. De mujeres en los grupos que ya hicieron el proceso y se ganan un bono por cada chica que recomiendan a una clínica. "Te dan unos 100 euros", explica. "Pero para mí no es tanto el dinero. Es la seguridad. No quiero quedar en algo que no esté claro".

A través de la página, pocas personas le han escrito. "Uno de Portugal, otro de Francia y uno de España", recuerda. Y remarca: "Sé que en España no es legal. Pero si una pareja quiere y me proporciona seguridad de que no va a haber peligro, yo lo haría", planea.

Los que buscan

Del otro lado están quienes buscan.

Eduardo —nombre ficticio— tiene 47 años y vive en Madrid. Quiere ser padre. Llegó a estos grupos después de descartar otras opciones. "La adopción es imposible. Es un proceso larguísimo", dice. Tampoco quiere irse al extranjero. "Es muy caro".

En Facebook encontró otra vía. "Ahí encontrás de todo. Mujeres que se ofrecen, otras que ya lo hicieron". El contacto es inmediato. "Pasás a WhatsApp y empezás a hablar de condiciones, precios, tiempos".

Pero la incertidumbre es constante. "No sabés en quién confiar". Dice que mira perfiles, fotos, conversaciones. Pero que nunca hay un documento que respalde el acuerdo. "No es un contrato. No es un papel ante el Estado. Es un chat", reconoce.

Otro hombre, también en Madrid, cuenta que lleva un año buscando "seriamente". Dice que probó agencias. Las encuentra caras. "En Estados Unidos te cobran 200.000 euros. Y la chica recibe 30.000 o 40.000", calcula. "La diferencia es enorme. Yo prefiero ir por mi cuenta".

En los grupos, las mujeres que aparecen son mayoritariamente de Latinoamérica. "Colombia, Venezuela, peruanas", enumera. También habla de Telegram. "Hay grupos de Madrid, de España. Hay uno que se llama 'Vientre Alquiler Madrid'". Dice que ve gente que se ofrece, pero también que ve a personas que intentan vender a otras.

"Hay gestantes que ya están en un grupo y luego te ofrecen a alguien. Te dicen: 'Tengo una chica, ¿te interesa?'", explica. "Es como si te vendieran a una gestante. Pero si tú no sabes, si no estás atento, puede terminar en cualquier lugar".

"No es gestación subrogada"

Desde la asociación Son Nuestros Hijos, Olatz Mendiola habló con este medio y fue tajante: "Estos hechos no pueden considerarse procesos de gestación subrogada aunque las partes implicadas así lo entiendan".

Y luego explicó: "La gestación subrogada se define como un modo de reproducción asistida con donación de terceros de alta complejidad —así definido por todas las sociedades médicas internacionales de reproducción asistida y la OMS— en el que se realiza una transferencia embrionaria a una mujer que dona su capacidad de gestar".

"Ese embrión no guarda vínculo genético con ella y todo el proceso debe realizarse con transparencia y sin incumplir la legislación vigente del país donde se realiza".

"Estos hechos en ningún caso pueden equipararse a los procesos de gestación subrogada que han vivido las centenares de familias que forman parte de la asociación, sino que son otra cosa que no sabríamos ni definir".

En este sentido, apuntaron contra la legislación española: "Este tipo de situaciones son una muestra más de que la falta de interés del Gobierno español en regular este procedimiento".

También señalan "su ánimo de desinformar a la sociedad no protege a nadie, sino que, por el contrario, favorece que mujeres de otros países y familias españolas caigan de manera consciente o por desconocimiento en situaciones peligrosas tanto para ellas como, sobre todo, para los niños y niñas que nacen de estas prácticas fraudulentas".

Por último, consideraron que España debe parecerse y tomar ejemplo de países como Irlanda, Dinamarca o Reino Unido.

"Allí cuentan con regulaciones claras y garantistas para permitir en sus países procesos de gestación subrogada que además son cubiertos por la sanidad pública, al igual que en España otras técnicas de reproducción asistida, y alejarse de estrategias abolicionistas que no consiguen ninguno de los objetivos que proclaman".

Desde una empresa con sede en España, dedicada al sector, insisten en que trabajan solo en países donde la práctica es legal. "La mayoría de los españoles que nos llaman saben que en España no se puede hacer", explican.

Y remarcan otro punto. "No cualquier mujer puede acceder. Tiene que haber una causa médica".

En los grupos de Facebook, en cambio, no hay filtros. No hay controles. No hay evaluación. Solo mensajes.

Y acuerdos.

España aparece una y otra vez como destino. "Busco vientre de alquiler en España". "Puedo viajar". "Estoy disponible".

Para muchas mujeres, es una salida económica. Para muchos hombres, la única vía posible.

Entre ambos, crece un circuito informal que escapa a cualquier control.

"Entiendo que ellas lo hacen para dar una vida mejor a sus familias", dice Mendiola. Pero advierte: "No son conscientes del riesgo que corren".

La pregunta ya no es solo qué ocurre en esos grupos.

Sino qué pasa cuando una práctica prohibida encuentra en internet la forma de existir igual.

Y cuánto tiempo puede sostenerse en esa zona gris antes de que alguien, finalmente, decida mirar.