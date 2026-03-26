Prisión para uno de los asesinos de Carmen en Murcia: Abdu se ocultó 133 días en casa de su novia y buscan a su cómplice

Abdu, este jueves, antes de ser trasladado por la Policía Nacional a la Ciudad de la Justicia de Murcia. EFE / Marcial Guillén

Uno de los dos autores del robo -por el método del tirón- que le costó la vida a la pobre anciana Carmelina siempre estuvo en el mismo lugar del homicidio: en Puente Tocinos. La Policía Nacional arrestó a Abdu, el pasado lunes, después de 133 días de incesante búsqueda. "Estaba oculto en casa de su novia", según fuentes policiales.

De hecho, su pareja, una chica de 19 años, y de nacionalidad española, también resultó arrestada por un delito de encubrimiento. Abdu estaba en la diana de la Policía Nacional, según fuentes próximas a la investigación, "al tercer o cuarto día del robo, después de que la Policía recibiera un soplo".

Este veinteañero, de nacionalidad española y ascendencia marroquí, "con numerosas detenciones por robos con fuerza y con violencia", sabía desde el pasado 11 de noviembre que el robo de Carmen Hidalgo Alarcón, de 89 años, le llevaría directo a prisión, y trató de enfriar el caso, pero la Policía Nacional nunca dejó de buscarlo.

"El lunes se le arrestó". Durante todo estos meses había estado en casa de su novia, ubicada en Puente Tocinos, la misma pedanía murciana donde se produjo el robo mortal y donde vivía la víctima: Carmelina.

Este jueves, la portavoz del Tribunal Superior de Justicia en Murcia ha informado de que el juzgado de guardia ha decretado su ingreso en prisión provisional, por cinco robos con violencia, uno de ellos en concurso con un delito de homicidio: el que le costó la vida a Carmelina, tal y como la conocían sus seres queridos.

Enrique, el hijo de la difunta Carmen Hidalgo Alarcón, de 89 años, recuerda que el caso "no está cerrado" porque "eran dos los ladrones". Una fuente policial confirma que "la investigación sigue abierta" y siguen buscando al segundo ladrón que abordó a Carmelina en la calle Ermita con la calle Mayor de Puente Tocinos, sobre las 19.30 horas del martes 11 de noviembre.

Carmelina solía desplazarse con la ayuda de un bastón o un andador. Cedidas

Esta fuente policial detalla que los ladrones, "mediante el procedimiento del tirón", y desplazándose "en un patinete eléctrico", escogieron a una víctima vulnerable: una anciana que solía desplazarse con la ayuda de un bastón o de un andador, y a la que arrastraron por el paso de cebra para robarle una medallita.

La pareja de asaltantes la siguió y abordó por sorpresa a Carmelina, usuaria habitual del centro de mayores de esta pedanía murciana al que acudía para hablar con sus amigas y jugar una partida al chinchón. Pero aquel martes sufrió un robo, en el camino de vuelta a casa, y perdió la vida por una medallita que llevaba colgada en el pecho, una cruz de Cristo, valorada en dos míseros euros.

Ese fue el botín que se llevó Abdu y su cómplice al que la Policía Nacional sigue buscando. Enrique, el hijo de la difunta Carmen, "agradece" la labor de los investigadores y espera que "se haga Justicia" a la memoria de su madre, fallecida cuatro días después de ingresar en el Hospital Virgen de la Arrixaca, un 15 de noviembre, debido a que no pudo sobreponerse a las lesiones que sufrió durante el robo.

"Vamos a contratar a un abogado para ejercer una acusación particular". Pero Enrique insiste en que antes "hay que detener al otro culpable" y pide a la Policía que "siga trabajando" para darle caza. Hasta entonces, el hijo de la difunta octogenaria subraya que "la familia ha decidido guardar silencio", para no entorpecer la investigación policial.

Una patrulla de la Policía Local en Puente Tocinos, el 11 de noviembre, tras el robo a Carmen. @luisgestoso

El arresto de Abdu, de 20 años, se produjo el lunes y hasta ahora no ha querido tirar de la manta para desvelar la identidad de su compañero de tropelías. Su novia, de 19 años, todavía no ha acudido a declarar a la Ciudad de la Justicia y seguro que se le preguntará por la identidad del segundo sospechoso.

"La pareja del detenido fue arrestada, pero no permaneció en los calabozos 72 horas, quedó en libertad para ser citada a declarar en los juzgados por un delito de encubrimiento", según confirma esta fuente policial.

La colaboración siempre se agradece en cualquier proceso penal y esta joven se enfrenta a un delito de encubrimiento por dar cobijo en su casa a Abdu, desde el pasado mes de noviembre. Puede que pensar en un horizonte a la sombra de 6 meses a 3 años, ayude a que esta chica haga memoria.