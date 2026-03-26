'El Patas', el francotirador tuerto de ETA que intentó matar a Juan Carlos I, va de prisión en prisión dando charlas de "integración"

En 1995, intentó matar al Juan Carlos I con un francotirador. En 2009, trató de fugarse de una prisión mediante la ayuda de su abogado y un helicóptero.

Y, ahora, le llevan a las prisiones vascas para "reinsertar" a otros presos. Etarras, concretamente.

A través de la asociación de corte abertzale Harrera Elkartea y con el beneplácito del Gobierno vasco, el terrorista de ETA Gorka García Sertutxa, alias Patas, "vuelve" a las prisiones vascas para buscar piso y trabajo a los sanguinarios.

Papel "muy importante"

Acudirá en los próximos días a las prisiones de Zaballa (Álava), Martutene (Guipúzcoa) y Basauri (Vizcaya). Todo ello supervisado por el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del País Vasco.

Su objetivo es, tal y como aparece publicado en su web, "ayudar a la integración social de las mujeres y hombres de Euskal Herria que han sufrido la cárcel, el exilio o la deportación, para que puedan construir su vida de una manera digna".

La abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Carmen Ladrón de Guevara, sostiene, en una conversación con EL ESPAÑOL, que estas asociaciones "tienen un papel muy importante".

"Resulta doloroso ver las imágenes, además de la decisión en sí de las salidas, el ver que salen sonrientes y tienen un aparato de apoyo social que nos lleva a pensar que hemos avanzado poco. Salen orgullosos, queda mucho por hacer", lamenta.

El exjefe militar de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', a su salida de la prisión de Martutene (Guipúzcoa). Europa Press

"Se encargan de la logística y las salidas", agrega, quien considera que la asociación abertzale la integran personas afines a los etarras o exmiembros de la banda. Y no se equivoca.

Cinco etarras "integradores"

A Patas le acompañarán en sus "entradas" a prisión siete personas más, de las cuales, cuatro también pertenecieron a la banda terrorista ETA.

Alberto Ilundain Iriarte, Mollejas, es otro de los etarras "integradores". El navarro robó más de 1.600 kilos de dinamita con la que posteriormente se cometieron hasta 60 atentados en los que murieron ocho personas.

La Justicia francesa lo condenó en 2006 a 17 años de prisión por pertenencia a organización terrorista. No contento con eso, Mollejas, durante el juicio en París, se levantó y con el puño en alto gritó: "Gora ETA" (Viva ETA).

Asesinato a un teniente

Quien también acudirá a las prisiones de Basauri, Martutene y Zaballa es Idoia Martínez García, Olga.

Fue detenida en Francia hace casi 30 años, en 1997, por tenencia de explosivos y el robo de armas a dos policías municipales de Madrid. La extraditaron a España y la condenaron a 32 años. Pero no queda ahí.

En 1994, asesinó al teniente del Ejército Miguel Peralta Utrera mediante la colocación de explosivos en su coche, por lo que fue condenada a otros 30 años.

Por su parte, la asociación de familiares de etarras Etxerat, que celebra la salida de prisión de estos individuos, festejó su puesta en libertad con el mensaje: "Dos menos, ¡bienvenidos!".

Sonsacar información a una anciana

Agurtzane Izarza Hernández no tiene alias. Pero eso no significa que su actividad en la banda armada haya sido menor. Ni mucho menos.

En 2007, la Policía Nacional detuvo a esta mujer por facilitar datos a la banda de un posible objetivo: un guardia civil.

A través de su trabajo de cuidadora de ancianos, acompañaba a una mujer, abuela de un guardia civil, y le sonsacó información de él, como su domicilio y horarios, para enviárselo a los pistoleros. La condenaron a seis años.

El quinto y último miembro que completa estos "integradores" etarras es Joaquín Aranalde Olaondo, Bot.

Estuvo encuadrado dentro del aparato de captación de la organización terrorista entre los años 2000 y 2003.

Además, fue número 1 por las listas de Askatasuna.

Intento de regicidio

Era el 9 de agosto de 1995. En torno a las 22:30 horas, los GEO de la Policía Nacional irrumpían en un apartamento de la calle Rafaletes, situado al oeste de Palma de Mallorca. Era la guardia de Patas.

Bajo la supervisión del juez Baltasar Garzón, los agentes incautaron un rifle con silenciador y mira telescópica con un alcance de 500 metros, además de un trípode de apoyo, explosivos, dos pistolas, mapas y una importante cantidad de munición.

Por si este arsenal fuera poco, también había un escáner preparado para interceptar frecuencias de la policía de la Guardia Civil. Allí se escondió Patas. Su misión era matar al rey Emérito, quien se encontraba de vacaciones en su yate, El Fortuna.

Juan José Rego Vidal fue el jefe de la operación. Se desplazó a la isla cuatro meses antes con el objetivo de planear el atentado y diseñar el posterior plan de huida. A este le acompañaron su hijo y Patas.

Juan José Rego Vidal, el etarra que lideró el plan de regicidio al monarca, custodiado por agentes de la Policía Nacional. Efe

Rego Vidal, mediante el DNI de un gaditano fallecido, alquiló un apartamento en frente de la base naval. Llegaron a tener a tiro al monarca hasta en dos ocasiones, según informa Ultima Hora.

García Sertutxa fue detenido el mismo día en la calle por agentes vestidos de paisano. Quienes sí se encontraban en el piso franco eran Rego Vidal y su hijo.

El francotirador "tuerto"

Resulta curioso que a una persona con problemas de visión le encomienden la tarea de completar un regicidio, como fue el encargo a Patas.

Según fuentes penitenciarias consultadas por EL ESPAÑOL, la estancia del etarra en la prisión de Algeciras, su último centro penitenciario, fue "sin más".

"Tenía un régimen distinto. Todo lo suyo iba por solicitudes y quejas remitidas al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional", sostienen estas fuentes.

"Comunicación, la justa. Era un tío recto, seco y serio. Estudiaba aquí también por la UNED. Tenía un ojo caído o era tuerto directamente. Decían en los patios que era el francotirador del Rey. Era muy delgado", agregan.

A pesar de que "Patas no fuera un preso que causase problemas", desde el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) exigen al Ministerio del Interior que se reconozca su profesión de riesgo.

Compañero de De Juana Chaos

Estas mismas fuentes aseguran que Patas salió de la prisión algecireña hace "al menos 10 años", cuando cumplió 20 de los 109 años de condena que tenía.

En Algeciras compartió patios con el tan conocido etarra Iñaki de Juana Chaos, huido a Venezuela.

García Sertutxa pasó, en primer lugar, por la prisión de Alcalá Meco, hasta que le llevaron a otra madrileña, la de Navalcarnero. Después, llegó a Huelva, donde protagonizó un intento de fuga de película.

Fuga en helicóptero

En el verano de 2009. La época estival. Primero, iba a ser en 2007. Luego, en 2008. Pero al final nunca sucedió.

Patas y su abogado, Iñako Goioaga, trazaron un plan de fuga de la prisión de Huelva mediante la ayuda de más etarras que estaban en el exterior. Todo ello con un helicóptero. Un plan a la marsellesa.

La novia de García Sertutxa, Ana Paz Cino, transmitió mensajes de su pareja a su defensor ocultos en su ropa interior. Actuaba de correo.

Quien firmó el auto del mantenimiento en prisión e intento de quebrantamiento de condena de Patas, según ha podido saber EL ESPAÑOL, fue el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. En aquellos tiempos, juez de la Audiencia Nacional.

Patas tenía en mente huir de la cárcel onubense con Jon Igor Solana Matarrán.

A la izquierda, Jon Igor Solana Matarrán; a la derecha, en compañía de otro terrorista etarra. Efe

Solana Matarranz perteneció al comando Andalucía. Participó en el asesinato del fiscal Luis Portero García.

La Guardia Civil frustró el proyecto de fuga. Al detener al que fuera número uno de la banda, Francisco Javier López Peña, alias Thierry, en Burdeos en 2008, le intervinieron documentación que reflejaba el plan.