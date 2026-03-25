Adrián Yacar, el ex de la UDYCO, "experto en IA" y candidato de Alvise para Andalucía que grabó un tema con el pequeño Nicolás

Una armadura de samurái, un sable y un coctelero que prepara unos clover clubs. Dos hombres se miran fijamente en la barra de un bar. Son Adrián Yacar, el nuevo candidato de Alvise Pérez a las elecciones de Andalucía, y el Pequeño Nicolás, su íntimo amigo. De fondo suena la melodía de una canción.

"En la noche veo y no distingo cuál es sueño y cuál es realidad".

Yacar aparece ahora frente a lo que parecen ser las ruinas de un viejo edificio en un descampado. Lleva el rostro pintado de blanco, azul y rojo, como el Joker de Joaquin Phoenix, y viste una chaqueta de cuero con el título de la canción, Mundo mágico.

"Me sorprendo mirando al espejo y no reconozco quién está detrás; quizás soy irreal...".

Después aparece su amigo Nicolás, junto al cual, entre risas y muecas, juega a vaciar un extintor. El videoclip acaba con dos maleantes encapuchados bajando de un Lamborghini amarillo y acribillando a la extraña pareja.

"Aprendí a estar conmigo y a decirte, cariño, me voy de tu mundo mágico".

Corría el año 2024 cuando se publicó el tema. Yacar todavía era agente de la UDYCO. Concretamente, estaba en el Grupo de Localización de Fugitivos de la Unidad Central de Droga y Crimen Organizado de la Policía Nacional.

En la oficina perseguía a los criminales más buscados; en su tiempo libre, soñaba con ser una estrella del pop-rock.

Lo cierto es que Yacar era un agente muy prestigioso. "Siempre funcionó muy bien en la sección y era el primero en viajar y echar las horas que hicieran falta", señalan fuentes de su entorno. Su entrega se vio recompensada con la Medalla de la Cruz Blanca al Mérito Policial y con la Medalla de Honor de la Policía Nacional francesa.

También fue uno de los protagonistas de la docuserie de Movistar+ Fugitivos. Y uno de los condecorados por el subdirector general del FBI, que le entregó en España un diploma por haber participado en la localización de Michael Pratt, uno de los delincuentes más buscados a nivel mundial por el Bureau.

Con su grupo de la UDYCO, Yacar participó en Francia en la captura de Samir Benbouabdellah, enemigo público de Francia, quien intentó asesinar a un hombre y a una niña de siete años con un subfusil.

También estuvo en la investigación que detuvo en Mijas (Málaga) al líder del comando que dirigió el asalto de un furgón penitenciario en Normandía para liberar a Mohamed Amra, El Mosca.

"El caso de El Mosca fue uno de los más difíciles para mí", relata Adrián Yacar en conversación con EL ESPAÑOL mientras bucea en el caleidoscopio de recuerdos que gira incesantemente al recordar sus últimos meses vistiendo el uniforme.

"En mayo de 2024, un comando asaltó un furgón de prisiones en un peaje y mataron a todos los funcionarios de prisiones con kalashnikov. Fue a sangre fría. Un caso de repercusión nacional en Francia. Tuvimos un equipo permanente desplazado allí y, para mí, fue la investigación más dura, intensa y peligrosa, porque la banda estaba en España".

Sin embargo, en 2025, su aventura policial llegó a su fin. Al menos, temporalmente. Las ambiciones políticas y empresariales de Adrián Yacar le hicieron replantearse su futuro en la Policía Nacional y pidió una excedencia.

"La decisión principal de dejar la policía fue fruto de querer montar mi propia empresa. En la vida pasan trenes que uno debe coger. Y el mundo empresarial, y específicamente el universo de la Inteligencia Artificial, se me da muy bien. Detecté un nicho importante y en el cuerpo no tenía tiempo para compatibilizar ambas cosas".

Adrián Yacar con el uniforme policial en la presentación de la docuserie 'Fugitivos' de Movistar+. Cedida

Así, Yacar fundó el Next GenIA, un centro para formar y divulgar sobre IA.

Pero había más. Un fuego que llevaba cobrando vida desde su juventud.

No era la música. No era rodar videoclips junto al Pequeño Nicolás. Ni siquiera ser parte del cuerpo de 'héroes' que atrapa a los 'malos' de la sociedad. No. Era otra aventura capaz de despertar la misma adrenalina que su trabajo en la UDYCO. La aventura de la política.

El candidato de Alvise en Andalucía

Adrián Yacar nació en Sevilla en 1995 y a los 6 años tuvo el sueño de ser policía. Sin embargo, al cumplir los 18, su madre le recomendó que estudiase una carrera universitaria.

No se arrepintió. Ingresó en Ciencias Políticas en la Universidad Pablo de Olavide, hizo un Erasmus en Burdeos y, en cuarto de carrera, ya en la Universidad de Salamanca, se enamoró de la idea de luchar contra el terrorismo. Al acabar el Grado hizo un Máster de Terrorismo Internacional por la UNIR.

Su TFM versó sobre los Equipos de Respuesta Táctica (ERT) de los CDR catalanes y de cómo estos grupos radicales tenían el potencial de convertirse en grupos terroristas.

Tras acabar su formación, ingresó en la Academia de Policía. Durante un tiempo estuvo destinado en Tenerife con Frontex y vivió de primera mano la crisis de las pateras. Unos años después entró en la UDYCO como investigador.

Por aquel entonces ya había hecho sus primeros pinitos en la política con Alvise.

"A él lo conozco desde hace 13 años, cuando estábamos juntos en Sevilla. Nos conocimos en UPyD", rememora Yacar. "Mantuvimos la relación todos estos años y [cuando montó SALF] se acordó de mi formación como politólogo. Contó conmigo como amigo para constituir el partido".

Tras dejar la UDYCO en 2025, Adrián Yacar fue contratado como asesor de Se Acabó La Fiesta en el Parlamento Europeo. "Trabajaba sobre el terreno haciendo análisis de seguridad e inteligencia para detectar vulnerabilidades. Salvo algunas amenazas de muerte anónimas y residuales, han sido pocos los problemas", confiesa.

Después de que el lunes Juanma Moreno decidiera adelantar las elecciones de Andalucía al 17 de mayo, Alvise Pérez decidió llamar a su amigo de confianza, que también es miembro de la ejecutiva de SALF, y le pidió ser su candidato autonómico.

"Andalucía es una de nuestras bases de apoyo", sostiene Yacar. "Es donde más nos quieren. Alvise es sevillano. Yo, también. Parte de la ejecutiva es de Andalucía. En las europeas ya obtuvimos 180.000 votos en la comunidad autónoma. La cuarta fuerza política. Es aquí donde tenemos más afiliados. Las expectativas son grandes".

PREGUNTA.- En las elecciones de Castilla y León se criticó que SALF robara escaños a Vox. ¿Qué le dice a los votantes que ven que Alvise pone palos en las ruedas a la derecha para frenar a la izquierda?

RESPUESTA.- Que el voto no es de nadie. No es de la derecha. Ni de la izquierda. Al final se trata del voto útil, y que con un escaño seamos capaces de condicionar el gobierno de la comunidad autónoma y podamos aplicar las medidas que reivindicamos. Es lo que hace Junts en España, ¿no?

P.- ¿Qué reclama SALF? Porque aún no tiene un programa electoral.

R.- Lo estamos terminando y queremos tenerlo listo en breve, pero tenemos pilares básicos extensibles a las comunidades autónomas. Por ejemplo, el IRPF cero en el tramo autonómico para rentas inferiores a 35.000 €. O dar un cheque de maternidad a todas las mujeres que quieran tener un hijo. O la seguridad, que quiero que sea uno de mis mayores fuertes. Yo he vivido la seguridad que hay en la Costa del Sol. Hace unos días, hablaba con un compañero de la UDYCO en Málaga. Me contaba que hace unas semanas fue a una redada contra narcotraficantes de hachís en el Estrecho de Gibraltar. Iba sin chaleco antibalas porque le dijeron que 'ya le tocaría uno en enero'. Me duele que estemos así y que demos millones de euros a la policía de Marruecos y no a nuestros agentes.

Memories from Stars. Mi primer EP ya está disponible en todas las plataformas digitales. ¡Corre y escúchalo! https://t.co/lu2T11wPKS pic.twitter.com/NO1nKXWt6h — Adrián Yacar (@adrianyacar) June 19, 2022

P.- Alvise, sin embargo, tiene abiertos varios juicios y escándalos que empañan esa imagen de 'limpieza' con la que se presentó.

R.- Hay muchos intereses de gente que quiere ver a Alvise fuera de la política. La realidad es que los juicios que tiene abiertos son por llamar 'corrupto' a Francisco Martínez, o por llamar 'corrupto' a Ábalos, que ahora le debe 16.000 €. Hay muchos intereses porque estamos haciendo daño al sistema, no sólo a la partitocracia.

Por lo pronto, Yacar asegura que él no viene de la política y que esa es una de las grandes virtudes. Tampoco descarta aprovechar su impulso político para dedicarse al rock. "Ha sido mi espinita clavada", dice entre risas. "Aún hago música, ¿eh? Tengo una banda tributo a Muse con la que estamos de gira".

Y zanja: "Tengo un sitio al que volver si no consigo mi escaño. Tengo mi empresa, que es lo que me da de comer, y en junio tengo que revalidar mi excedencia".