El SIPE denuncia la aparición de pintadas contra la Ertzaintza y pide "un refuerzo urgente de plantilla y medios materiales"

Algunas de las pintadas aparecidas en Hernani en contra de la Ertzaintza y el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria. EFE/ Juan Herrero

La Ertzaintza está denunciando las pintadas aparecidas en la súltimas semanas en el municipio guipuzcoano de Hernani.

En ellas, se profieren insultos y mensajes de odio contra el cuerpo policial autonómico y contra el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria Gorostidi (PNV).

Ante estos actos vandálicos, el Sindicato Profesional de la Ertzaintza (SIPE) emitió un comunicado en el que condena "con absoluta firmeza las pintadas aparecidas".

Agentes de la Ertzaintza en labores de vigilancia. EFE/David Aguilar

Entre los mensajes aparecidos en garajes y fachadas pueden leerse expresiones como "ACAB", (All Cops Are Bastard, o en español, todos los policías son bastardos); "Bingen zupiri txakurra", (Bingen Zupiria es un perro) o alusiones despectivas a los ertzainas como "zipaioak".

Para el SIPE, estos hechos no constituyen un episodio aislado, sino "una nueva muestra del clima de hostigamiento, señalamiento y deslegitimación que desde hace tiempo vienen impulsando sectores de la ultraizquierda abertzale, entre ellos organizaciones como Ernai o GKS".

El sindicato advierte de que este tipo de acciones buscan erosionar la legitimidad de la Ertzaintza, presentar a sus agentes como un enemigo político y alimentar un clima de confrontación en el espacio público.

Las pintadas localizadas en el casco antiguo de Hernani, con mensajes insultantes y deshumanizadores, suponen a juicio de esta organización "una forma evidente de señalamiento y una estrategia destinada a normalizar el desprecio y el odio hacia los servidores públicos encargados de garantizar la seguridad y la convivencia".

El SIPE recuerda que el término zipaioak, utilizado de forma reiterada en estas pintadas, ha sido históricamente empleado por sectores radicales para estigmatizar a los agentes de la Ertzaintza.

En este sentido, el sindicato alerta de que la repetición de este tipo de actos vandálicos y campañas de desprestigio contribuye a "generar un entorno hostil para los ertzainas y sus familias".

"Detrás de cada uniforme hay una persona, una familia y un entorno personal que también sufre las consecuencias de este clima de odio".

Así, el SIPE advierte de que estas prácticas "recuerdan peligrosamente a etapas que la sociedad vasca creía superadas", en las que grupos radicales como ETA y sus organizaciones afines trataban de controlar el espacio público mediante el señalamiento y la intimidación de quienes no compartían su visión política.

En este contexto, el sindicato insiste en que la Ertzaintza es un servicio público esencial que protege los derechos y libertades de toda la ciudadanía, con independencia de su ideología o condición.

De manera que reclaman a las instituciones vascas una condena clara, firme y sin matices ante este tipo de actos, así como un respaldo institucional efectivo a los hombres y mujeres que integran la Ertzaintza.

Asimismo, exige que se investiguen los hechos y se depuren las posibles responsabilidades penales, civiles o administrativas derivadas de actos de señalamiento, amenazas o incitación al odio contra agentes de la autoridad.

Una foto de archivo de un grupo de ertzainas auxiliando a un compañero tirado en el suelo. EFE

Así, el SIPE advierte de que "no se puede construir una sociedad basada en el respeto mientras se tolera el hostigamiento sistemático a quienes tienen la misión de garantizar la seguridad de todos".

Un clima que queda patente porque varios días después de la aparición de estas pintadas, dos ertzainas resultaron heridos durante una manifestación convocada en Bilbao el pasado martes.

Elecciones sindicales

Por otro lado, las organizaciones sindicales de la policía vasca afrontan este miércoles la última jornada de campaña electoral.

El SIPE enfrenta este último día con tres consignas principales: "Hartazgo ante la falta de avances", "cansancio frente a promesas incumplidas" y una "creciente demanda de un sindicalismo que no se conforme, que no negocie a la baja y que no se pliegue ante la Administración".

En este sentido, el sindicato exige a la Administración "una mejora real de las condiciones laborales, con una revisión de la jornada que ponga fin a los actuales desequilibrios".

También reclaman "medidas efectivas de conciliación familiar adaptadas a la realidad operativa del cuerpo" y un "refuerzo urgente de plantilla y medios materiales, imprescindible para garantizar la seguridad tanto de los agentes como de la ciudadanía".