El drama de Eloísa, madre de 5 hijos al borde del desahucio a la que deben 12.000 € de pensión: "Nadie me quiere alquilar"

Eloísa, junto a sus cinco hijos, al lado, el dúplex de Sangonera la Verde del que la quieren desahuciar el próximo lunes. Cedida / Badía

Eloísa lleva doce meses sacando adelante a sus cinco hijos, de entre 4 y 12 años, sin recibir un solo euro de la manutención mensual que su expareja debe abonarle y que un juzgado de Murcia fijó en 1.000 euros.

Por si no fuera poco, suma un año y medio en paro y el próximo lunes se ejecuta una orden de desahucio del dúplex de Sangonera la Verde donde Eloísa vive de alquiler junto a sus cuatro niñas y su niño.

"No me echan por impago, no he fallado ni un solo mes", tal y como subraya esta terapeuta, de 30 años, mientras muestra a EL ESPAÑOL la notificación judicial. "No quiero dar pena, solo quiero acceder a otra casa porque tengo solvencia para pagar un alquiler". "No quiero vivir de gorra".

La clave del desahucio de esta madre de familia numerosa la explica su abogado, Fernando García de Ángela: "Los padres de Eloísa eran los titulares del contrato de alquiler y cedieron la posesión del inmueble a los propietarios para cerrar un acuerdo de rescisión del contrato".

"Su situación jurídica es compleja. El contrato de alquiler está resuelto y los dueños del inmueble inician el proceso de desahucio, argumentando que lo necesitan para uso particular como su residencia". Aunque en enero de 2023 publicaron un anuncio en internet, con Eloísa de inquilina, poniendo a la venta el dúplex por 124.000 euros.

Eloísa, este miércoles, posando con la orden de desahucio del dúplex que alquiló en Sangonera la Verde.

"El propietario del dúplex vino en mayo de 2025 a pedirme las llaves de la casa, pero yo no sabía que el contrato de alquiler no se renovó en febrero de ese año y que mi madre le cedió la posesión", tal y como explica Eloísa, sentada en el salón de la vivienda. Allí apila cajas de cartón, para embalar las pertenencias de sus hijos por lo que pueda pasar el lunes.

Durante los últimos siete años se han abonado religiosamente los 400 euros mensuales del alquiler y esta madre ha trabajado en todo lo que le ha salido para que no le faltara de nada a sus pequeños: "He tenido que buscar trabajos precarios para poder conciliar el cuidado de mis hijos". De limpiadora a empleada en una confitería.

"No me daban de alta". Eloísa no tenía nómina y la única forma de que le hicieran un contrato de alquiler era disponer de alguien que la avalara: sus padres. Pero la relación familiar no pasa por un buen momento y rescindieron el arrendamiento. "Los padres la han dejado vendida", recalca su letrado, Fernando García de Ángela, uno de los apoyos de esta madre.

Su otro pilar es la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que el pasado viernes frenaron el segundo intento de desahucio de esta familia numerosa. El problema es que se ha fijado un nuevo lanzamiento para el lunes, a las 11.30 horas, para desalojar el dúplex de Sangonera la Verde.

"Ser madre de familia numerosa está siendo un problema para encontrar otra casa", reflexiona Eloísa con impotencia, debido a que nadie la alquila una vivienda para darle un techo a sus niñas de 12, 10, 8 y 6 años y al benjamín de la prole de 4 añitos. "¿Dónde voy con 5 niños?"

- ¿Por qué es un problema para alquiler ser madre de familia numerosa?

- Entre Sangonera la Verde y El Palmar, he visto una decena de viviendas, porque mis hijos estudian en el mismo centro y no quiero cambiarlos porque eso me facilita la conciliación. Además, no tengo coche porque se lo quedó mi 'ex', así que me toca caminar y recurrir al transporte público.

Yo tengo solvencia económica para pagar el alquiler de otra vivienda porque he podido ahorrar dinero y cobro el ingreso mínimo vital, pero me piden que aporte una nómina de un trabajo fijo, un seguro de alquiler, las últimas rentas, abonar de 2 a 4 mensualidades para entrar...

- ¿Los Servicios Sociales no la ayudan?

- Se pasan la pelota de una administración a otra y me dicen que mi perfil no encaja con las soluciones habitacionales que tienen.

Eloísa, este miércoles, con varias cajas de cartón donde meterá sus pertenencias y las de sus hijos. Badía

El abogado de Eloísa corrobora "el problema" que tiene su clienta: "Nadie le está alquilando una vivienda por inseguridad jurídica, pero ella es solvente". "Necesita encontrar a un arrendador de buen corazón".

- ¿Cómo no le dan una solución los Servicios Sociales teniendo a su cargo a cinco menores?

- Fernando García de Ángela: Las administraciones estatal, autonómica y local no han hecho nada desde que se fijó la primera orden de desahucio el 3 de noviembre de 2025. Este problema viene de meses atrás y solo se han movido cuando la situación les ha explotado.

El día 23 está a la vuelta de la esquina y mientras que el Ayuntamiento de Murcia y la Consejería de Política Social siguen sin aportar soluciones, esta madre suma nuevos frentes legales para que su expareja asuma la manutención de sus hijos: 12.000 euros impagados hasta la fecha. "Hace tres meses, tuve denunciar a mi expareja por impago de la pensión. Alega que no tiene solvencia, pero su empresa de hierro y aluminio sigue en pie".

Este miércoles, este diario acompaña a Eloísa a la Alcaldía de Sangonera la Verde a reunirse con un trabajador social y el encuentro acaba como siempre: "Me han dicho que soy una mujer adulta, que mis hijos son menores de edad, los tengo a mi cargo y no se pueden quedar sin hogar. Me dicen que recurra a la familia, a pesar de que conocen mi situación familiar".

El panorama es tan dramático que su abogado ha movido ficha en la Ciudad de la Justicia. "Hemos presentado un incidente de vulnerabilidad, pero no sabemos si el juzgado lo admitirá a trámite porque ya no está en vigor el escudo social del Gobierno central", tal y como explica el letrado.

El sistema falla

Es evidente que el sistema le está fallando a Eloísa, a pesar de que se esfuerza para no vivir de las ayudas, busca trabajo, no descuida a sus hijos y se forma para reincorporarse al mercado laboral.

De hecho, esta treintañera hizo un máster de terapeuta y tenía previsto poner en marcha su propio despacho, pero este desahucio ha paralizado ese proyecto laboral para alternar el cuidado de sus hijos con una carrera profesional digna, alejada de los trabajos precarios en 'b' que ha tenido que hacer para salir adelante.

- ¿Le ha dicho a sus hijos que el lunes los desahucian?

- Eloísa: La estabilidad emocional es lo más importante. A mis hijos les digo que van a tener una nueva casa. Ese es el enfoque que estoy haciendo con ellos para que tengan alta la autoestima.