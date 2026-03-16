El rey Felipe VI entrega las becas Iberdrola a 81 jóvenes de nueve nacionalidades para impulsar el empleo y el talento

Felipe VI ha presidido este lunes el acto de entrega de las Becas Iberdrola, acompañado por el presidente de la compañía, Ignacio Galán, y el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López.

En un acto celebrado en el Campus de Innovación y Formación de San Agustín de Guadalix (Madrid) de Iberdrola, su Majestad el Rey ha entregado estas ayudas 2025-2026 a 81 jóvenes de nueve nacionalidades.

El Rey hace entrega de una de las 81 becas Iberdrola, junto al presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López Águeda. Casa de S.M. el Rey

El objetivo de estas becas es impulsar la formación de excelencia, el desarrollo profesional y la mejora de la empleabilidad.

"Con nuestras becas impulsamos la formación y el empleo de profesionales en un sector clave, que vive el mayor ciclo de inversión y crecimiento de su historia gracias a la electrificación", ha declarado Ignacio Galán.

El presidente de Iberdrola ha destacado que la entrega de las becas se produce en un año especialmente significativo para la compañía: su 125 aniversario.

"Celebramos 125 años de compromiso con las personas, trabajando junto a centros académicos de excelencia, con empresas que generan medio millón de empleos en todo el mundo y con fundaciones y ONG con las que desarrollamos una intensa acción social", explica Ignacio Galán.

"En un mundo complejo, es más importante que nunca que empresas comprometidas como Iberdrola sigamos apostando por el talento y por un futuro mejor para todos", ha añadido el presidente de Iberdrola.

Compromiso social

La jornada ha incluido una mesa redonda centrada en la importancia del talento para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social.

En ella han participado personalidades como Jim McDonald, rector y vicecanciller emérito de la Universidad de Strathclyde, o Begoña Arana, fundadora y directora general de Betania.

La entrega de estas becas es una muestra más del compromiso de Iberdrola con el progreso y su apuesta por seguir creando oportunidades de crecimiento.

El Grupo prevé incorporar 15.000 profesionales hasta 2028, destinar 65.000 millones de euros a compras a proveedores y generar una contribución fiscal de 40.000 millones de euros en ese mismo periodo.

Su Majestad el Rey junto a los becados y estudiantes de otros programas de Iberdrola. EFE

Las becas

Las Becas Iberdrola se han consolidado como una de las principales vías de incorporación de talento a la compañía, a través de prácticas y oportunidades profesionales en los distintos países en los que opera el Grupo.

Iberdrola entrega becas de formación especializada y empleabilidad en diversos ámbitos.

Entre las becas concedidas encontramos las internacionales máster de Iberdrola, enfocadas en la especialización en disciplinas estratégicas para la industria energética en España y el Reino Unido y un programa para graduados, con un itinerario formativo de dos años en España, el Reino Unido y los Estados Unidos.

Pero no son las únicas, también están las destinadas a los programas de Aprendices Universitarios, Técnicos y de Gestión de Proyectos, así como el Power Academy en ingeniería eléctrica, desarrollados en Reino Unido, o para las Escuelas de Electricistas de Iberdrola en Brasil, con promociones específicas para mujeres.

Su Majestad el Rey, acompañado del presidente del Grupo Iberdrola, Ignacio Galán, en el Campus Iberdrola en San Agustín de Guadalix (Madrid). EFE

También para mujeres están pensadas las becas Exe Stem, para fomentar el liderazgo educativo y las vocaciones científicas y tecnológicas entre niñas de entornos vulnerables.

El rey también ha entregado las becas de restauración en los museos del Prado y en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, así como las del Plan Adop y las de la Fundación Carolina.

Durante el acto se ha destacado cómo las Becas Iberdrola se han consolidado como una de las principales vías de incorporación de talento a la compañía, que prevé incorporar 15.000 profesionales hasta 2028.

La iniciativa se enmarca en las políticas de gestión de personas de Iberdrola, reconocidas con el sello Top Employer Enterprise por segundo año consecutivo y, en repetidas ocasiones, como la empresa del sector con mayor capacidad para atraer y fidelizar talento en España, según el estudio Merco Talento.

A ello se suma la certificación Great Place to Work (GPTW) que ha recibido la empresa en Brasil, que la acredita como una de las mejores para trabajar en el país.