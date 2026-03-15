Villamedianilla, Tinieblas y Jaramillo: los tres pueblos de Burgos que llamaron a otros vecinos para formar las mesas

La despoblación azota Castilla y León. La comunidad autónoma cuenta con alrededor de 2.400.000 habitantes, casi un tercio de los residentes en la Comunidad de Madrid.

En medio de una jornada electoral marcada por el ligero incremento de la participación y con dos millones de vecinos llamados a las urnas, lo cierto, e insólito, es que hay tres pueblos burgaleses que se han visto obligados a llamar a vecinos de otros municipios para constituir sus mesas electorales.

Estos son Tinieblas de la Sierra, con 20 habitantes; Jaramillo Quemado, con 12, y Villamedianilla, con 9.

Y no es que estas tres localidades sean de las más despobladas de la autonomía, sino de toda España.

Tinieblas de la Sierra

Por todos es conocido que los inviernos en Castilla y León son duros. Y, en Burgos, aún más si cabe.

Durante el pasado invierno de 2022, según publica Diario de Burgos, únicamente permanecieron en el pueblo dos habitantes: Juan y María.

Aseguraron que es una tarea compleja sobrellevar la soledad y el silencio que inunda las calles de Tinieblas de la Sierra.

No se escuchan ni los mugidos de las vacas ni el ruido de los coches al circular. María declara que "lo más duro son las noches" ya que se hacen "muy largas".

Juan, por su parte, lleva una década trabajando en el campo de Tinieblas de la Sierra y confirma que ya está acostumbrado a la soledad.

Sin embargo, les inquieta que si sucediera algo, nadie les podría ayudar.

Jaramillo Quemado

En Jaramillo Quemado la situación no es distinta, con apenas una docena de habitantes. El principal atractivo turístico de este municipio es un árbol casi milenario, el roble de la Verruga.

El nombre de este árbol se debe a una "marcada protuberancia en el tronco", según el blog Tierra de Burgos.

Además, este pueblo cambió de nombre: de Jaramillo de los Caballeros a Jaramillo Quemado.

Todo ello por un incendio que ocurrió hace cinco siglos y calcinó gran parte del pueblo.

Villamedianilla

Villamedianilla se consolida como el pueblo con el censo más bajo de todo Burgos. Este hecho afecta a tres de cada cuatro pueblos de la provincia, según Diario de Burgos.

Hace 75 años, Villamedianilla sumaba 139 habitantes, y hace 35, 29.

No solo en Burgos

Lo cierto es que este movimiento de ciudadanos entre un pueblo y otro con el fin de echar un cable y constituir una mesa, no solo ha sucedido en Burgos.

Resulta que en los pueblos sorianos de Herrera de Soria, Villanueva de Gormaz y Escobosa de Almazán también se ha requerido de vecinos de pueblos colindantes.

Por su parte, en Toro (Zamora) se ausentaron tanto los titulares como los suplentes, obligando así a conformar la mesa con los primeros ciudadanos que acudieron a votar.

Los candidatos

El candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, ha votado en Salamanca y ha definido la jornada como “intensa para todos”.

Mañueco ha insistido en que una alta participación fortalece la democracia. "Invito a todos a participar. Cuanta más gente vote, mejor para todos", ha señalado, al tiempo que ha deseado que la jornada transcurra “con normalidad y sin incidentes”.

Por su parte, el candidato del PSOE, Carlos Martínez, ha ejercido su derecho a voto en el colegio Fuente del Rey de Soria acompañado por sus hijos, concejales del Ayuntamiento y militantes socialistas.

Tras votar, ha defendido que Castilla y León, el PSOE a nivel nacional y el progresismo europeo necesitan el "revulsivo" que supondría una victoria socialista en estas elecciones para frenar el auge de la "extrema derecha".

El candidato de Vox, Carlos Pollán, ha votado en las Escuelas Viejas de Carbajal de la Legua, en León, desde donde ha afirmado que este es "el día de la esperanza y de la ilusión para quienes quieren que esto cambie".

Pollán ha asegurado sentirse "tranquilo" y ha señalado que espera que las urnas reflejen el deseo de cambio de políticas en Castilla y León