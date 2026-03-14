'El Juli' raptó y mató a Francisca Cadenas en un callejón a 20 metros de su casa: el cadáver iba con "la misma ropa que en 2017"

Todo gira en torno a la calle Nueva de Hornachos, en el caso de la desaparición de Francisca Cadenas. Nunca podía haber imaginado que la vendría a buscar la muerte a apenas 20 metros de la puerta de su casa.

Pero la incertidumbre de este final podrá, al menos, dar paso a un duelo y permitir una despedida con la dignidad que merece.

Su cuerpo sin vida fue localizado este jueves por la Guardia Civil en el interior de una vivienda próxima a la suya, propiedad de los hermanos Julio y Manuel G.S., conocidos como 'Juli' y 'el Lolo'.

Dos hijos de Francisca Cadenas se dirigen este jueves al lugar donde aparecieron los restos de su madre.

Al principio se declararon inocentes. Pero este viernes, 'el Juli' confesó ser el responsable de la muerte de Francisca, exculpando a su hermano y acercando este caso a su resolución.

Mientras los investigadores atan los últimos cabos sueltos del caso, ya es posible reconstruir cómo fueron los últimos momentos de vida de esta vecina de Hornachos que murió con solo 59 años.

Francisca Cadenas salió de su casa aquel 9 de mayo de 2017 en torno a las 22.45. Acababa de recibir la visita de unos viejos amigos: Antonio, guardia civil; su esposa, Adelaida, y la hija de ambos, de apenas tres años, con quien estaba muy unida.

Para despedirse, decidió acompañarles al coche para evitar que la pequeña se pusiera a llorar.

No cabe ninguna duda de que su intención era regresar rápido a casa, porque al salir a la calle dejó tras de sí la puerta abierta.

El hueco en cuyo interior localizó la Guardia Civil los restos de Francisca Cadenas. Cedida

El camino hasta el coche de sus amigos transcurrió con absoluta normalidad.

Ninguno de los cuatro sintió nada raro a lo largo de los 50 metros que recorrieron a pie: 20 a través de la calle Nueva, donde vivía; otros 20 a través del callejón oscuro que sale a la calle Hernán Cortés, y una vez allí, otros 10 hasta el coche.

Cuando llegaron al vehículo, Francisca besó a la pequeña y se despidió. Desde el retrovisor, Antonio vio cómo Francisca se adentraba de vuelta en el callejón.

No podía saberlo, pero esa imagen de la mujer volviendo por el callejón oscuro con total normalidad era el comienzo del episodio más oscuro de la historia de Hornachos.

Una pesadilla que se prolongó durante 3.229 noches en las que la familia Meneses Cadenas se fue a dormir cada día preguntándose qué había sido de su madre.

Nueve años de luto infinito que se saldaron este jueves, con la aparición de su cuerpo sin vida en una vivienda casi contigua a la que dejó en aquel 9 de mayo.

Estos últimos pasos son posibles de reconstruir gracias al testimonio que su hijo Javier ofreció in situ a EL ESPAÑOL en mayo de 2017.

Javier, el mediano de los tres hijos de Francisca, muestra una foto de su madre.

Él es el mediano de los tres vástagos del matrimonio de Francisca con Diego Meneses era el único que no estaba en casa en el momento de los hechos.

Sí que estaban su padre, Diego; su hermano mayor, tocayo de su padre, y el pequeño, José Antonio.

Al cabo de 15 minutos, uno de los hermanos salió a buscar a su madre, preocupado por su demora.

Las últimas palabras de esta mujer hacia el pequeño de la familia fueron: "Vuelvo ya y te preparo la cena. No te preocupes".

Al salir a la calle, el joven escuchó un fuerte ruido que provenía del interior de la casa de 'Lolo' y 'el Juli'.

Llamó a la puerta en repetidas ocasiones. Pero los golpes de sus nudillos contra la madera de la puerta se perdieron en la inmensidad de la noche.

Sin embargo, aquel impacto, que no se pudo identificar, sí que levantó las sospechas que derivaron en la resolución del caso.

Las dos primeras hipótesis

Tan pronto como esta familia presentó la denuncia por la desaparición, el resto de Hornachos no dudó en volcarse en cuerpo y alma en la búsqueda de Francisca.

Hicieron varias batidas por todo el pueblo y los alrededores a las que se llegaron a sumar 800 vecinos.

Pero todos estos esfuerzos fueron en vano.

El pueblo de Hornachos sale a la calle por la desaparición de Francisca Cadenas. Redes sociales

Los investigadores, al recabar el testimonio de los hijos y de la familia amiga de Francisca, trazaron dos hipótesis fundamentales.

La primera de ellas es que la mujer, tras acceder al túnel, tomara otro camino distinto al de vuelta a su casa de forma voluntaria.

La segunda, y más plausible a la luz de los últimos descubrimientos, planteaba que alguien podría haber estado esperándola en este callejón.

No en vano, se trata de un punto ciego. Está techado y no tiene iluminación.

Además, la Guardia Civil también estudió la posibilidad de que su desaparición estuviera relacionada con la de Manuela Chavero, otra mujer a la que se perdió la pista algo menos de un año antes de Francisca en Monesterio, una localidad próxima a Hornachos.

No obstante, pronto se descartó de plano esta teoría.

La hipótesis del accidente fue explorada sin resultado. La del secuestro tampoco encontró sustento.

Quedaba el crimen, pero sin cuerpo, sin arma, sin escena del delito visible y sin testigos de un acto violento, la investigación navegó durante meses entre la falta de pistas sólidas y el hermetismo de un pueblo pequeño.

Los sospechosos

En los primeros momentos de la investigación, la Guardia Civil señaló como primer sospechoso a Carlos, un trabajador temporero que fue la última persona que vio a Francisca con vida mientras ella atravesaba el pasadizo de vuelta a casa.

Sin embargo, Carlos tenía una coartada sólida y fue descartado.

También se investigó al matrimonio amigo, Adelaida y Antonio, pero tampoco se encontraron indicios contra ellos.

Por último, todas las miradas del pueblo se colocaron sobre los hermanos 'Lolo' y 'Juli'.

Francisca Cadenas desaparecida hace siete años en Hornachos.

Según los testimonios de los vecinos recabados por este diario en Hornachos, en un primer momento nadie sospechaba de ellos.

En Hornachos, se les describe como "gente reservada, sin redes sociales".

Sin embargo, nunca habrían sospechado de ellos: "Eran del pueblo de toda la vida, la madre de ambos era una mujer muy querida. De ella cuidaba en sus últimos días la madre de Francisca".

Las mismas fuentes vecinales afirman que 'el Juli' "entró en depresión cuando su madre falleció".

Quienes siempre sospecharon fueron los miembros de la familia Meneses Cadenas, por los extraños ruidos que oyeron procedentes del interior de su vivienda aquella noche.

Cuando el caso volvió al foco mediático hace apenas unos días, los dos rechazaron pronunciarse ante los medios de comunicación.

Sus coartadas habían sido las mismas durante nueve años. 'Lolo' aseguraba que aquella noche estaba visitando a un familiar en el Hospital de Mérida y que no regresó a Hornachos hasta en torno a las 23 horas,exactamente la hora en que Francisca desapareció.

La Guardia Civil comprobó que efectivamente había estado en el hospital, pero los investigadores calcularon que disponía de un margen de tiempo muy justo para regresar al pueblo en el momento de los hechos.

Por su parte, 'Juli', el hermano menor, sí se encontraba en la vivienda.

Sin embargo, en el primer momento en el que todos los indicios empezaron a apuntar a ellos, su abogado, José Duarte, expresó que ambos se declaraban "inocentes".

El caso se archiva

El caso fue archivado provisionalmente en junio de 2019, apenas dos años después de los hechos.

Paco Lobatón denunció públicamente que el sumario se había instruido apenas tres días después de la desaparición, lo que a su juicio había condicionado toda la investigación posterior.

La familia vivió aquellos años como una agonía perpetua. Javier, José Antonio y Diego, los tres hijos de Francisca, junto con su padre, también llamado Diego, mantuvieron viva la llama del caso en los medios de comunicación, exigiendo que no se dejara de buscar.

Cada aniversario de la desaparición era un recordatorio público de una herida que no cicatrizaba.

El pasadizo donde Francisca fue vista por última vez recibió oficialmente su nombre.

El callejón con bolardos por el que pasó Francisca, fotografiado varios días después de su desaparición. A. L.

En mayo de 2024, cuando se cumplieron siete años de la desaparición, familiares y vecinos reclamaron intensificar la búsqueda. La presión surtió efecto.

En noviembre de aquel año, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, una de las unidades de élite del Instituto Armado, asumió el mando de la investigación.

Los agentes comenzaron a analizar de nuevo todos los testimonios recogidos durante años, a contrastar declaraciones y a estudiar la secuencia temporal de aquella noche con una precisión que no se había aplicado antes.

Concretamente, uno de los habitantes del pueblo afirmó a la UCO haber visto en la noche de la desaparición a uno de los hermanos merodear en las inmediaciones de la casa de la mujer.

Otro hornachego alertó de las obras que realizaron en la casa ahora registrada, días después de la desaparición.

Indicios que clamaban la palabra 'pista' a voces, y que la familia no podía entender por qué no se habían atendido con anterioridad.

La UCO empezó a tirar del hilo, y llegó hasta el final del asunto.

Aparece el cuerpo

Cuando la Guardia Civil localizó los restos de Francisca, a los hermanos ya no les quedaban argumentos con los que poder defenderse.

Según informaron fuentes de la investigación a EL ESPAÑOL, el cuerpo sin vida apareció "completo" y "con la misma ropa que tenía cuando desapareció".

Por eso, la UCO tardó muy poco tiempo en confirmar que el cadáver era el de la mujer desaparecida hace nueve años.

En concreto, los restos estaban debajo de unas baldosas en el patio de esta vivienda. Los agentes accedieron al interior, y al levantarlas fue cuando hallaron el cuerpo.

Registros de la UCO en la vivienda en la que han encontrado el cuerpo de Francisca Cadenas. Guardia Civil

Ambos permanecieron impasibles, cabizbajos, sin decir nada, mientras los investigadores resolvían un misterio que se había prolongado durante casi una década.

Las pesquisas están siendo desarrolladas por agentes de la UCO y de la Comandancia de Badajoz, apoyados en el día de hoy por el Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

La dirige la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz), según un comunicado de la Guardia Civil.

Casi medio centenar de efectivos de distintas unidades de la Guardia Civil, entre ellas la Especial de Rescate en Montaña y del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, participan esta semana en el operativo.

Imágenes de los registros llevados a cabo en Hornacho (Badajoz) por el caso de Francisca Cadenas.#GuardiaCivil pic.twitter.com/VPjT6qFgPV — Guardia Civil (@guardiacivil) March 13, 2026

Ante la sucesión de pruebas inculpadoras, 'el Juli' asumió la culpabilidad del asesinato, excluyendo a su hermano 'Lolo' de cualquier responsabilidad.

A pesar de esto, también se le investiga como posible encubridor.

Principio y final

La aparición del cuerpo sin vida cierra la etapa más traumática de la vida de la familia Meneses Cadenas y de la historia de Hornachos.

Sin embargo, abre a la vez un proceso judicial que deberá determinar cómo se produjo la muerte de Francisca, si hubo algún implicado más y, sobre todo, por qué.

Nadie en este municipio de más de 3.000 habitantes sabe qué podría haber llevado a este hombre a cometer este crimen.

A pesar de que el caso ha vuelto a dar de qué hablar en las calles, la incomprensión es tal que nadie se atreve a lanzar una hipótesis.

Respecto a las opiniones de los investigadores, el caso permanece bajo secreto de sumario.

Francisca Cadenas ya tiene una calle con su nombre en Hornachos. El pasadizo donde se le perdió la pista es ahora la travesía Francisca Cadenas.

Durante 3.229 días, ese nombre en una placa fue lo más parecido a la verdad que tenía el pueblo.

Ahora, con sus restos por fin recuperados, su familia podrá despedirla con la dignidad que le fue arrebatada.