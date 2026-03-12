José quiso acostarse con su ex y cuando ella se negó incendió su casa en Miranda: la quemó viva con su madre y una inquilina

Encorvado, con un cierto aspecto desangelado y mascarilla en rostro para evitar ser reconocido.

Así entró José M. G., natural de Miranda de Ebro (Burgos) y de 60 años, custodiado por los agentes a su vivienda para el registro, tal y como ha podido captar en primera persona EL ESPAÑOL.

Allí, tenía un par de colchones. Precisamente, estos fueron el arma para matar a Antonia, Dolores y Laura Valentina.

En el redondel, José M. G. el autor del crimen de Antonia, Dolores y Laura Valentina, durante el registro de su vivienda junto a los agentes de la Policía Nacional. A. B.

Madre e hija, muertas

Era martes. 22:30 horas. Miranda de Ebro, 36.000 habitantes y situado al noreste de la provincia, ha sido testigo mudo de uno de los peores crímenes que recuerdan en el pueblo.

El tercer y segundo piso de la calle de la Fuente, a la altura del nº 10, se vieron envueltos en las llamas después de que José prendiera los colchones con un bidón de gasolina.

En el tercero estaban Antonia y Dolores, madre e hija de 78 y 58 años respectivamente; en el segundo, Laura Valentina, de 23 y nacida en Colombia. Ninguna de las tres salió con vida.

Dolores y José tuvieron una relación sentimental hace años. El pasado martes, José fue a la vivienda en cuestión para mantener relaciones sexuales con Dolores.

La Policía Nacional investiga y recaba pruebas del incendio en el que han muerto tres mujeres

Esta se negó y él fue a por un par de colchones a su vivienda. Los llevó al nº 10 de la calle de la Fuente y allí los prendió. Convirtió el bloque en una ratonera. Al día siguiente, se entregó.

También hay heridos. Entre ellos, se encuentra un niño de once años y una niña de siete, aunque todos han sido dados de alta.

"Era un delincuente"

La parte trasera del edificio residencial donde se provocó el incendio es la plaza del pueblo, donde se sitúa el Ayuntamiento. Son las 16:30 horas y hay poca gente. Y algún tímido rayo de sol con cierta amenaza de lluvia, que no duda en dejarse ver en ocasiones.

La plaza cuenta con numerosos bares. Allí, EL ESPAÑOL ha podido hablar con algunos de los vecinos. Casi todos callan. Casi todos.

"No vas a encontrar mucha gente que hable de esos. Son gentuza. Él era una buena pieza", dice una vecina al ser preguntada por este periódico.

Laura, nombre ficticio, regenta un bar de la plaza. "Eran todos gitanos y daban bastantes problemas. Aquí nos conocemos todos", dice esta mujer a este periódico desde la barra.

Ayuntamiento de Miran de Ebro, con un lazo negro en señal de luto por la muerte de Antonia, Dolores y Laura Valentina. A. B.

"Ayer mismo vino él por aquí a beber. Iba metido y era un delincuente", agrega, en alusión a que el pirómano había consumido cocaína cuando fue a su local.

Asegura sentirse incómoda cada vez que este individuo frecuentaba su restaurante.

"La chiquita sudamericana no tenía nada que ver con todos ellos. Estaba ahí alquilada". se lamenta en alusión a la muerte de Laura Valentina, la joven colombiana de 23 años.

Esta mujer desconoce si José M. G. se dedicaba a algo o simplemente a, tal y como dice ella, "trapichear por ahí". ¿A qué se va a dedicar? Estos no trabajan ninguno", indica.

Salto al vacío

Mauro, por su parte, vivía en el segundo piso del bloque calcinado. Según informa Diario de Burgos, este hombre de 33 años celebraba el onceavo cumpleaños de su hijo.

En torno a las 17:30 horas, notó que algo no iba bien. Un hombre, que resultó ser José M. G., deambulaba por el edificio en evidente estado de embriaguez.

Vio que estaba molestando a sus vecinas, las víctimas mortales del caso.

Ya entrada la noche, a través de la ventana de su cocina, vio una enorme columna de humo negro. Se asomó y vio las llamas en el bloque.

Trató de huir con su familia por la escalera, pero el humo impedía la visibilidad. Entró en pánico. En esos segundos de locura, no se lo pensó dos veces y se lanzó por la ventana.

Se tiró desde su piso, el segundo, al balcón del primero, y de ahí a la calle.

Una vez ya en el suelo, y con ayuda de los vecinos, colocaron varios colchones para que sus hijos pudieran saltar y no resultar heridos.

Resulta que el autor de los hechos, y siempre según la versión de los vecinos recogida por EL ESPAÑOL, se "paseaba por todos los bares a causar problemas".

Entrada a Miranda de Ebro, en Burgos. A. B.

José Luis, otro vecino del pueblo, conoció a su mujer: "Gente maravillosa, todos geniales. Venían al bar de mi hermano de vez en cuando. A él, alguna vez le ha tenido que echar. Ellas no tienen nada que ver con él".

Los vecinos dicen que los hijos de la expareja de José M. G., Dolores, no son del autor de los hechos. "Igual tiene seis o siete hijos, pero ninguno en común", subrayan.

"Todos sabemos de sus antecedentes y de lo que hizo hace unos años", sentencia José Luis. Y a lo que este mirandés hace referencia es a la estancia en prisión de José M. G. hace varios años por un secuestro.

Agresión y secuestro

Ocurrió hace tres años. El pirómano secuestró a Carmen, una conocida, quien, casualmente, conocía a Dolores, una de las tres víctimas mortales.

El pasado 23 de noviembre de 2023, José M. G. fue al hospital a recoger a Carmen. Se ofreció a llevarla a casa, y ella aceptó. A priori, no vio nada raro ni sospechoso. A priori.

Fueron a casa del autor de los hechos a recoger un par de enseres antes de ir a casa de la damnificada. Durante el trayecto, José M. G. se puso violento y acusó a esta mujer, de un momento a otro, de haberle robado el móvil a un familiar días atrás.

Al llegar a la puerta de la vivienda y durante un trayecto convulso marcado por las discusiones, ella negó ese supuesto robo del teléfono, él la golpeó dejándola inconsciente. La ató con una cadena y un candado.

Carmen, con la cadena al cuello. E. E.

Una vez la víctima pudo recuperar la consciencia, se dio cuenta de que estaba atada con una cadena alrededor del cuello. Este siguió golpeándola e insultándola sin que la víctima pudiera defenderse.

La mujer, finalmente, logró escapar y se refugió en la casa de unos familiares quienes, rápidamente, la trasladaron al hospital para que fuera atendida.

El hombre, por su parte, "no ofreció resistencia" a la hora de ser detenido. Carmen, por su parte, tuvo que volver al hospital.

En noviembre de 2024, la Audiencia Provincial de Burgos condenó al hombre a un año y siete meses de prisión por un delito de detención ilegal mientras que, en marzo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirmó la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Burgos por dicho delito.

Y por si esto fuera poco, ya fue arrestado en 2015 por un delito similar. Fue en diciembre de ese año cuando el hombre detuvo ilegalmente y abusó sexualmente de una menor de nueve años, por lo que cumplió una condena de seis años, según han confirmado fuentes policiales a EL ESPAÑOL- Castilla y León.

Por este delito de agresión a la menor, cumplió una condena de seis años. Con el incendio y posterior asesinato que acaba de cometer, será la tercera vez que este hombre pasa por la cárcel.

Ahora, los vecinos respiran más tranquilos. O eso creen. "No tenía que haber salido de la cárcel en ningún momento, por mucho que cumpla la condena. No se lo merece. Es una persona muy violenta y peligrosa. Mucho estaba tardando en cometer una locura aún peor que lo de la cadena", agrega José Luis, quien espera no volver a ver a este señor nunca más.