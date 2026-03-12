Antonio del Castillo, sobre el hallazgo del cuerpo de Francisca Cadenas: "Pedí para mi hija y me dijeron que veía películas"

Según reconstruyó EL ESPAÑOL en 2024 tras los 15 años del caso de Marta, de la investigación hay una certeza absoluta: Miguel Carcaño mató a la joven sevillana. Él mismo lo confesó ante el juez, aunque lo hizo ofreciendo distintas versiones de lo ocurrido.

También se conoce el momento del crimen: la noche del 24 de enero de 2009. Y el lugar donde ocurrió: el piso de la calle León XIII en Sevilla donde el asesino confeso vivía con su hermano y que pertenecía a su madre.

Aquel día Marta, de 17 años, había quedado primero con unos amigos. Más tarde, según contó a sus padres, iba a verse con Carcaño para "arreglar cosas". Ambos habían mantenido una relación sentimental que ella había decidido terminar tiempo antes.

Sin embargo, aquella noche aceptó encontrarse con él. Cuando regresaba a su casa, el joven la recogió en su moto y fueron juntos al piso de León XIII. Desde ese momento se pierde su rastro.

La desaparición alarmó rápidamente a su familia. Marta no volvió a casa y no respondía a las llamadas. Poco después su teléfono apareció apagado.

Su padre, Antonio del Castillo, decidió entonces ir hasta el domicilio de Carcaño para preguntar por ella. Más tarde contaría que en el piso percibió un fuerte olor a lejía, un detalle que con el tiempo se convertiría en uno de los episodios más recordados del caso.

Carcaño fue detenido el 14 de febrero de 2009. En su primera confesión aseguró que había matado a Marta golpeándola con un cenicero y que, con ayuda de su amigo Samuel Benítez y del menor conocido como “El Cuco”, habían arrojado el cuerpo al río.

Aquella declaración marcó el inicio del proceso judicial. Sin embargo, con el paso del tiempo el propio Carcaño llegó a ofrecer varias versiones diferentes sobre lo sucedido aquella noche.

Quince años después del crimen, el único condenado por el asesinato sigue sin revelar qué ocurrió exactamente en el piso de León XIII ni dónde está el cuerpo de la joven. Por eso, para sus padres, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, la historia continúa incompleta: aún no han podido enterrar a su hija.