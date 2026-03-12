El padre de Marta del Castillo se expresó en X tras el hallazgo de Francisca Cadenas

Antonio del Castillo, sobre el hallazgo del cuerpo de Francisca Cadenas: "Pedí para mi hija y me dijeron que veía películas"

El descubrimiento en Badajoz reactiva una herida abierta desde 2009: la familia de la joven sevillana asesinada continúa sin conocer el paradero de su cuerpo.

Tras el hallazgo de los restos óseos de Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz), casi nueve años después de su desaparición en 2017, Antonio del Castillo —padre de Marta del Castillo, la adolescente sevillana asesinada en 2009 cuyo cuerpo nunca apareció— ha reprochado amargamente la gestión de casos similares.

"Mis felicitaciones a la UCO por el hallazgo del cuerpo de Francisca Cadenas. Cuando yo le pedí la intervención de la UCO en el caso de mi hija, el jefe superior del CNP me respondió que había visto muchas películas. A los resultados me remito", escribió en X Castillo.

El comentario, breve pero cargado de reproche, se difundió rápidamente entre las cientos de reacciones tras la confirmación de la Guardia Civil este jueves sobre los restos óseos encontrados bajo el suelo del patio de una vivienda en Hornachos pertenecen a Cadenas, desaparecida en mayo de 2017.

La mujer de 59 años salió de su casa para despedir a unos amigos y nunca regresó. Tras años de batidas sin éxito, la UCO reactivó la investigación, registró la vivienda de dos hermanos vecinos y halló los restos bajo las baldosas, lo que llevó a su detención por un posible homicidio.

El caso Marta del Castillo

Por su parte, el tuit de Castillo resuena en un pueblo conmocionado. El 24 de enero de 2009, Marta del Castillo, de 17 años, desapareció en Sevilla y 16 años después, nadie sabe dónde puede estar su cuerpo.

Su localización es una incógnita y se conoce como una de las noticias más mediáticas y conmocionantes del país.

Según reconstruyó EL ESPAÑOL en 2024 tras los 15 años del caso de Marta, de la investigación hay una certeza absoluta: Miguel Carcaño mató a la joven sevillana. Él mismo lo confesó ante el juez, aunque lo hizo ofreciendo distintas versiones de lo ocurrido.

También se conoce el momento del crimen: la noche del 24 de enero de 2009. Y el lugar donde ocurrió: el piso de la calle León XIII en Sevilla donde el asesino confeso vivía con su hermano y que pertenecía a su madre.

Aquel día Marta, de 17 años, había quedado primero con unos amigos. Más tarde, según contó a sus padres, iba a verse con Carcaño para "arreglar cosas". Ambos habían mantenido una relación sentimental que ella había decidido terminar tiempo antes.

Sin embargo, aquella noche aceptó encontrarse con él. Cuando regresaba a su casa, el joven la recogió en su moto y fueron juntos al piso de León XIII. Desde ese momento se pierde su rastro.

La desaparición alarmó rápidamente a su familia. Marta no volvió a casa y no respondía a las llamadas. Poco después su teléfono apareció apagado.

Su padre, Antonio del Castillo, decidió entonces ir hasta el domicilio de Carcaño para preguntar por ella. Más tarde contaría que en el piso percibió un fuerte olor a lejía, un detalle que con el tiempo se convertiría en uno de los episodios más recordados del caso.

Carcaño fue detenido el 14 de febrero de 2009. En su primera confesión aseguró que había matado a Marta golpeándola con un cenicero y que, con ayuda de su amigo Samuel Benítez y del menor conocido como “El Cuco”, habían arrojado el cuerpo al río.

Aquella declaración marcó el inicio del proceso judicial. Sin embargo, con el paso del tiempo el propio Carcaño llegó a ofrecer varias versiones diferentes sobre lo sucedido aquella noche.

Quince años después del crimen, el único condenado por el asesinato sigue sin revelar qué ocurrió exactamente en el piso de León XIII ni dónde está el cuerpo de la joven. Por eso, para sus padres, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, la historia continúa incompleta: aún no han podido enterrar a su hija.