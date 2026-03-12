Antonio del Castillo, sobre el hallazgo del cuerpo de Francisca Cadenas: "Pedí para mi hija y me dijeron que veía películas"
El descubrimiento en Badajoz reactiva una herida abierta desde 2009: la familia de la joven sevillana asesinada continúa sin conocer el paradero de su cuerpo.
Más información: La Guardia Civil confirma que los restos óseos hallados en Hornachos son de Francisca Cadenas, desaparecida en 2017
Tras el hallazgo de los restos óseos de Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz), casi nueve años después de su desaparición en 2017, Antonio del Castillo —padre de Marta del Castillo, la adolescente sevillana asesinada en 2009 cuyo cuerpo nunca apareció— ha reprochado amargamente la gestión de casos similares.
"Mis felicitaciones a la UCO por el hallazgo del cuerpo de Francisca Cadenas. Cuando yo le pedí la intervención de la UCO en el caso de mi hija, el jefe superior del CNP me respondió que había visto muchas películas. A los resultados me remito", escribió en X Castillo.
El comentario, breve pero cargado de reproche, se difundió rápidamente entre las cientos de reacciones tras la confirmación de la Guardia Civil este jueves sobre los restos óseos encontrados bajo el suelo del patio de una vivienda en Hornachos pertenecen a Cadenas, desaparecida en mayo de 2017.
La mujer de 59 años salió de su casa para despedir a unos amigos y nunca regresó. Tras años de batidas sin éxito, la UCO reactivó la investigación, registró la vivienda de dos hermanos vecinos y halló los restos bajo las baldosas, lo que llevó a su detención por un posible homicidio.
El caso Marta del Castillo
Por su parte, el tuit de Castillo resuena en un pueblo conmocionado. El 24 de enero de 2009, Marta del Castillo, de 17 años, desapareció en Sevilla y 16 años después, nadie sabe dónde puede estar su cuerpo.
Su localización es una incógnita y se conoce como una de las noticias más mediáticas y conmocionantes del país.