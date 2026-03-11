"Cedió la tornillería de la pasarela": la hipótesis policial sobre la tragedia de Santander que le costó la vida a 6 jóvenes

La falta de mantenimiento de una pasarela construida con fondos públicos se ha cobrado la vida de seis jóvenes inocentes. EL ESPAÑOL ha confirmado por fuentes policiales que "cedió la tornillería" de la pasarela de la playa de El Bocal y la plataforma de madera por la que cruzaban los fallecidos se convirtió en un tobogán mortal hacia un acantilado, de varios metros de altura, y con rocas que cortan como cuchillos.

"La tornillería que sujetaba la madera estaba 'podrida', se rompió por la mitad y la plataforma cayó como un tobogán", tal y como explican fuentes policiales. "Es una de las hipótesis". "La tornillería cedió por el salitre porque es un entrante de la costa norte con lenguas de mar y cuevas".

"Había tornillos partidos", insisten estas fuentes. Desde la Jefatura Superior de Policía de Cantabria ni confirman ni desmienten esta hipótesis de la investigación. Tan solo se remiten al secreto de sumario de las diligencias: "El atestado policial que inlcuye el informe pericial de la Policía Científica se entregó el sábado al Juzgado de Instrucción número 1 de Santander y es el órgano que debe establecer las conclusiones".

Pero este diario ha accedido a imágenes que apuntan hacia un -supuesto- proceso de exfoliación y oxidación de los herrajes de la pasarela de la tragedia de El Bocal y que no solo afectan a la tornillería, también a otros componentes metálicos, como a las chapas de anclaje, aparentemente corroídas por su exposición diaria al ambiente marino y al denominado efecto humedad-sequedad.

Una imagen de los efectos de la oxidación en la tornillería que ha desaparecido y de las chapas de anclaje corroídas, en la pasarela de la tragedia de El Bocal.

Lo que está claro es que este martes 3 de marzo, Elena, Celia, Lucía, Llunea, Eunate, Ainara y Xabi, perdieron la vida al atravesar esta pasarela, incluida en la senda costera, justo cuando estaban festejando sus notas de sobresaliente que les valían unas prácticas empresariales y una plaza de Erasmus, como brillantes estudiantes del Grado Superior en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal del CIFP La Granja.

La única superviviente fue Ainara, compañera de clase y amiga de los seis fallecidos, de entre 19 y 22 años. Aquel martes, nada más llegar a la zona, la Policía Nacional comenzó una minuciosa inspección ocular y gráfica, percatándose de que estaba "mal conservada" la senda costera que discurre del Faro de Cabo Mayor a la Virgen del Mar, con caminos vallados, miradores y pasarelas de madera que conectan acantilados como el de la tragedia.

"Los anclajes de la madera estaban oxidados". "Los tornillos que enganchaban la madera recibían la lluvia y el salitre del mar". "En el resto del camino, la madera estaba podrida y había postes tirados en el suelo y vallas tiradas", según subrayan estas fuentes policiales, sobre la primera impresión de los investigadores. De forma que Policía Judicial y Policía Científica empezaron a trabajar con la premisa de que la supuesta falta de mantenimiento de la estructura fue clave en la muerte de cinco chicas y un chico.

"Es un paseo que se hizo hace años con madera y estaba abandonado". "Ha sido un invierno especialmente crudo, con temporales, muchas lluvias y le habrá dado todo el agua y el salitre posible".

La autoridad judicial deberá dirimir si existen responsabilidades penales, bien para la Demarcación de Costas, encargada de ejecutar el proyecto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, o del Ayuntamiento de Santander, por permitir que entrara en servicio la senda costera, a pesar de que el Consistorio sostiene que no recepcionó la obra porque no estaba ejecutada al cien por cien.

De momento, la juez que asume el caso solo ha citado como investigada a la agente de Policía Local que recibió el aviso de un vecino, a través del 112, alertando del mal estado de la pasarela de la playa de El Bocal, justo 24 horas antes de que ocurriera la tragedia. Esta agente apuntó esa incidencia, sin que se llevara a cabo ninguna medida, como precintar la estructura para cerrarla a los usuarios con un precinto policial, y se ha convertido en la primera persona que está en la diana judicial.



Dos policías nacionales inspeccionando la pasarela de El Bocal donde murieron seis estudiantes y que el Ayuntamiento de Santander promocionó en Fitur. Efe

Este diario ha consultado la hipótesis policial con un ingeniero afincado en Santander, conocedor del proyecto de la Demarcación de Costas, usuario de esa pasarela de El Bocal y que ejerce en ocasiones de perito judicial, y sostiene que "es posible" que la estructura de madera colapsara porque cedió la tornillería.

"La exposición al ambiente marino y al salitre, provoca un ataque químico de la sal marina a la tornillería. El metal se hincha, se va exfoliando y perdiendo capas", tal y como explica este ingeniero, con décadas de experiencia, sobre la hipótesis policial de que la tornillería jugó un papel importante en el desastre de El Bocal.

"El salitre exfolia el tornillo por capas, a través de un proceso de oxidación que puede empezar con pequeñas picaduras, y al oxidarse el tornillo de fuera hacia dentro, al final desaparece". "En las imágenes, se aprecia que están intactas las vigas laterales y las barandillas de la estructura porque no han fallado. Lo que se ha caído como un tobogán es la plataforma que hay que pisar".

"Esto no es como la rotura de las vías del tren de Adamuz, un tema mucho más complejo de materiales y aceros, lo que ha ocurrido en El Bocal es una negligencia", según reflexiona este ingeniero. "Esa tornillería estaba vista, se ve el grado de oxidación que tiene y era suficiente para que la Demarcación de Costas hubiese cerrado y desmontado la pasarela".