Carlos Martínez, el candidato del PSOE acusado de enchufar a familiares que imitó al Papa con una escobilla: "Es de pan y circo"

Carlos Martínez Mínguez (Soria, 29 de junio de 1973) es uno de esos tipos que cae simpático a sus vecinos.

No se consiguen en Soria cinco legislaturas consecutivas –cuatro de ellas con mayoría absoluta– bajo las siglas del PSOE si no se tiene un don natural para seducir a un votante tradicionalmente conservador.

Cosa muy diferente es que ese éxito localista le sirva al candidato para cortejar a los votantes de Castilla y León en las elecciones del 15-M.

"Si ha ganado tantas veces es porque es populista", señala el alcalde de una población cercana a Soria que lo conoce personalmente y habla con EL ESPAÑOL a condición de mantener su anonimato.

"Aquí lo llamamos 'el rey de la fiesta'. De esos a los que les gusta el pan y el circo. Un tipo de conducta que puede servirte para tener el apoyo de la gente de una ciudad pequeña, pero no fuera. No es un perfil que encaje con la forma de ser de los castellanoleoneses".

Carlos Martínez en un acto del PSOE en Ciudad Rodrigo. PSOE Ciudad Rodrigo

¿Quién es el 'Beatle' soriano?

Ingeniero técnico agrícola de formación, Martínez se afilió al Partido Socialista con 23 años y entró en el Ayuntamiento como concejal en 1999, asumiendo las áreas de Medio Ambiente, Cultura y Festejos en un gobierno en coalición con Izquierda Unida y Alternativa Soriana Independiente.

Tras hacerse con la secretaría general provincial del PSOE en 2002 y perder la alcaldía en 2003 ante el PP, pasó a ser portavoz de la oposición municipal. En paralelo, fue procurador en las Cortes de Castilla y León.

El punto de inflexión de su carrera política llegó en 2007: con 34 años se convirtió en uno de los alcaldes más jóvenes de una capital de provincia en la comunidad autónoma. Desde entonces no ha soltado el bastón de mando. 20 años suma ya al frente de Soria.

Quienes lo conocen describen a Martínez como un hombre "dicharachero y con don de gentes", de esos que preguntan por la calle qué tal se encuentra la madre de uno y cómo fue la operación de su abuela. "Tiene una proximidad que no es impostada".

Pese a tener ya 52 años, conecta "con los jóvenes, incluso con los de 18 años". "Es cercano y se preocupa. Te pregunta por tu trabajo. También es divertido, bromea mucho", explican fuentes de su entorno.

El propio José Luis Rodríguez Zapatero lo describió durante un acto de campaña en León con una imagen muy elocuente:

"Carlos es un beatle. Tengo debilidad por él [...] tiene personalidad e identidad".

Lo de beatle encaja con la imagen que proyecta: un político que camina fuera de los moldes habituales del aparato socialista y goza de un estilo propio. Un outsider.

Pedro Sánchez, Carlos Martínez, Ana Redondo y Luis Rey. Miriam Chacón / ICAL.

Para sus acólitos, gracias a su gestión, Martínez ha convertido a Soria, una de las capitales más olvidadas de España, en un polo de captación de fondos, en una ciudad limpia, moderna y sostenible; para sus detractores, sus éxitos locales no justifican la idoneidad de su candidatura a la Junta.

Hay quien no considera al sucesor de Tudanca un candidato serio. Por un lado, por algo que es indisociable del ADN de todos los candidatos autonómicos del último año: es un candidato elegido por Sánchez. Por otro, porque ha protagonizado varias polémicas "impropias de un presidente".

Por ejemplo, para los anales de la historia política castellanoleonesa quedará aquella imagen del hoy candidato subido a un papamóvil bendiciendo a los vecinos de Tardelcuende con una escobilla de váter durante las fiestas patronales de 2024.

El vídeo se hizo viral. El PP calificó la escena de "vergonzosa" y Vox arremetió contra Martínez tachándolo de tener "mal gusto" y ser "irrespetuoso".

Abogados Cristianos incluso llevó el asunto a los juzgados argumentando que era un "escarnio o vejación de los sentimientos religiosos", aunque la denuncia acabó archivada.

Fuentes cercanas a Martínez reconocen que "se pasó de frenada" y que "se equivocó", algo por lo que "ya ha pedido disculpas".

Finalmente, Martínez fue multado con 100 € por una infracción de seguridad vial al ir encaramado al techo del vehículo.

En octubre de 2025 llegó otro tropiezo: durante un acto del PSOE celebrado en León junto a Pedro Sánchez, ironizó sobre las críticas que recibe por pronunciar "Castilla León" sin la conjunción: "Me critican porque digo Castilla-León seguido. Habrá que decir Castilla y León y Soria y Burgos y Valladolid y Segovia".

Carlos Martínez circulando en un falso papamóvil bendiciendo a los vecinos con una escobilla de váter.

La frase sentó mal en el leonesismo. El alcalde de León, José Antonio Díez, del PSOE, respondió con dureza: "Nuestra identidad no la oculta la mofa. Nuestra reivindicación no se apaga por no escucharla".

Una vez más, Martínez tuvo que pedir disculpas: "Si mis palabras han creado división, lo siento", dijo, achacándolas a estar sacadas de contexto.

Pero, lejos de cerrar la herida, reincidió en el error.

El 5 de marzo, en plena campaña, durante un mitin en Sahagún, Martínez quiso elogiar la singularidad leonesa pero volvió a tropezar con las palabras. "Comprendo la identidad cultural e histórica de la región leonesa: es una Castilla dentro de la propia Castilla".

La frase incendió de nuevo las redes y la reacción fue transversal: Luis Mariano Santos, de Unión del Pueblo Leonés, sentenció: "No ha entendido nada". Ester Muñoz, del PP, se preguntó: "¿Qué dice este señor?". Múltiples usuarios en redes lo calificaron de "insulto histórico".

Al doble tropiezo se le sumó que la Junta Electoral Central ratificó una multa contra él por haber aprovechado una rueda de prensa tras una celebración de la Junta de Gobierno Local del ayuntamiento para hacer campaña electoral.

Según sus críticos, esas "torpezas", la mayoría reconocidas, revelan que se trata de una persona "que no mide bien lo que dice y hace".

"Si [en el PSOE] lo han escogido a él es porque tiene una aldea gala socialista y resiste a lo que le caiga encima. Eso, y porque tiene una buena relación personal con Óscar Puente, que lo ha avalado ante Pedro Sánchez".

Carlos Martínez, alcalde de Soria, en la constitución del Ayuntamiento en 2023 Concha Ortega ICAL

Esa relación es, de hecho, uno de los principales ejes de ataque del PP contra su candidatura. Alfonso Fernández Mañueco ha señalado públicamente a Puente como "el verdadero líder del PSOE de Castilla y León", insinuando que Martínez es un candidato tutelado.

El ministro de Transportes, por su parte, ha defendido a Martínez como la "mejor" opción y como una persona con "lenguaje propio" que "no es manejable".

Apuesta a caballo perdedor

Lo cierto es que las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL recuerdan que Martínez es una persona que "siempre se ha equivocado en el caballo" por el que ha apostado.

Su historial orgánico dentro del PSOE es un compendio de apuestas fallidas: en 2012 fue portavoz de la candidatura de Carme Chacón a la Secretaría General, que perdió frente a Alfredo Pérez Rubalcaba.

En 2014, cuando Sánchez derrotó por primera vez al establishment del partido, Martínez estaba con Eduardo Madina. Y, en 2017, mientras su antecesor, Tudanca, se alineaba con Sánchez en las primarias más convulsas de la historia del PSOE, Martínez se desmarcó apoyando a Susana Díaz.

"Él a veces bromea con que gana elecciones pero siempre pierde en la parte orgánica", confirma un familiar del candidato socialista a este diario.

Carlos Martínez junto a Carme Chacón.

"Lo que le pasa es que sigue su conciencia si cree que es lo mejor para su partido o para Soria [...] Carlos no ha pedido ser candidato de Castilla y León. Lo han llamado. Es una persona responsable y comprometida y, si le piden dar un paso al frente, lo da".

En 2025, tras la salida de Tudanca, Martínez fue proclamado secretario general como candidato único, sin necesidad de recoger avales ni someterse a votación.

El asunto del 'favoritismo familiar'

Hay varias piedras en el zapato de Carlos Martínez. Tres frentes que la oposición ha convertido en ariete contra su candidatura y que comparten un denominador común: la sombra del favoritismo familiar.

El primero es el caso del belén navideño de la Plaza Mayor de Soria. En septiembre de 2012, el Ayuntamiento adjudicó el contrato de mantenimiento de Parques y Jardines por 700.000 € anuales a la empresa Talher S.A. En su pliego se incluía expresamente la obligación de encargarse del montaje, desmontaje y ornamentación del belén navideño, una partida valorada entonces en unos 14.000 euros al año.

El contrato venció en 2018. Sin embargo, según la documentación recabada por este medio, el equipo de gobierno lo siguió prorrogando de facto.

Pese a que esa obligación seguía figurando en sus estipulaciones, desde 2020 la tarea dejó de recaer en la concesionaria y pasó a encargarse a Mis Flores S.L., una empresa vinculada familiarmente al alcalde: está administrada por una prima de Martínez y por su marido.

Tremenda cazada con un micro abierto a cuatro procuradores del PSOECyL criticando a Óscar Puente y Carlos Martínez

Las cifras dibujan una escalada llamativa. En la Navidad de 2020, la primera adjudicación directa fue por 12.000 €. Un año después subió a 17.930 €, también a dedo.

En 2022 y 2023 el encargo se formalizó mediante procedimiento negociado sin publicidad por 57.000 € cada ejercicio. Y, en 2024 y 2025, ya por procedimiento abierto simplificado dividido en dos lotes, la empresa de la prima del alcalde resultó adjudicataria por 76.000 € anuales.

De 12.000 € a 76.000 € en cinco años. 287.000 € en seis adjudicaciones consecutivas.

"Al principio se adjudica a dedo. Lo permite la ley por debajo de cierto importe. Luego, cuando pasa de 40.000 €, se licita. No obstante, para el lote del belén sólo se presentó la empresa de la familiar del alcalde. Es sospechoso".

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el líder del PSOECyL, Carlos Martínez, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Educación, Pilar Alegría y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en el XV Congreso Autonómico del PSOE de Castilla y León. Miriam Chacón ICAL

Preguntado por ello, Martínez defendió que la contratación era "absolutamente ajustada a la normativa" y dijo no entender dónde estaba el problema.

"Un familiar puede participar en licitaciones de obras públicas o de adornos de un belén. Más allá de eso, lo que hay es ganas de embarrar el terreno de juego en campaña electoral".

El segundo frente afecta todavía más de cerca al candidato. En junio de 2023, María del Carmen Martínez Mínguez, hermana del alcalde, fue contratada para dirigir el proyecto medioambiental Brera-Soria 2030, financiado con una subvención de algo más de tres millones de euros de fondos Next Generation.

Las bases de la convocatoria, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria y firmadas por el propio Carlos Martínez dejaban claro que se trataba de un contrato laboral temporal de duración determinada con fecha de finalización el 31 de diciembre de 2025.

María del Carmen obtuvo la puntuación más alta del proceso selectivo: un 8,5 en la fase de oposición y 1,5 en méritos, hasta alcanzar un 10 sobre 14 posibles. El tribunal calificador propuso su contratación "por unanimidad".

"La contratación se llevó a cabo conforme a las bases aprobadas y publicadas en el BOP de Soria el 15/03/2023, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como de publicidad, y siendo realizada por un tribunal seleccionador y calificador, así como en el resto de proyectos similares", señalan a EL ESPAÑOL fuentes del ayuntamiento.

"Las bases se pueden consultar y los temas se sacan por extracción de bolas".

El problema es que el contrato de María del Carmen finalizaba el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, sigue trabajando en el Ayuntamiento a día de hoy amparada por una prórroga de seis meses –hasta el 30 de junio– que no estaba prevista en las bases del concurso.

Las fuentes consultadas subrayan que la prórroga coincide, punto por punto, con la permanencia de Carlos Martínez en la alcaldía: el candidato ha dicho que no cederá la vara de mando hasta que vaya a Valladolid a tomar posesión como procurador, previsiblemente a mediados de abril.

"Se ha considerado por el Departamento de Asuntos Económicos la necesidad de prorrogar los contratos vinculados al Proyecto Brera de las dos personas contratadas hasta el 30 de junio de 2026, a fin de garantizar la gestión, seguimiento, justificación y certificación de los hitos y objetivos del Proyecto", replican desde el consistorio.

A todo ello se le suma un privilegio añadido: según la información recabada por EL ESPAÑOL, María del Carmen dispone de tarjeta de ORA gratuita, un distintivo municipal que permite aparcar sin limitaciones en las zonas de estacionamiento regulado de la ciudad.

Un detalle especialmente sensible en una Soria donde la ampliación de la zona ORA y la pérdida de plazas de aparcamiento libre se han convertido en uno de los grandes motivos de queja vecinal.

Carlos Martínez, a caballo en unas fiestas populares. Cedida

Si se convierte en diputado autonómico, él y su hermana saldrían del Ayuntamiento prácticamente al mismo tiempo.

Además de a su primo y a su hermana, Carlos Martínez colocó en 2011 a su cuñada, Sandra Boutefeu, como jefa de prensa del ayuntamiento de Soria, cargo en el que aún se mantiene.

Algo que el PP tachó en su día de "caciquil, oscurantista y falto de ética".

El marco del 15 de marzo

Carlos Martínez llega a las elecciones del 15 de marzo con las encuestas en contra. Según el CIS, PP y PSOE están en empate técnico (33,4% frente a 32,3%), pero la mayoría de sondeos privados otorgan al PP una ventaja de entre 5 y 7 puntos.

Vox, con una estimación cercana al 20%, refuerza el bloque de la derecha y hace casi imposible un cambio de gobierno incluso en el escenario más favorable para el PSOE.

Por su parte, la última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL apunta a que Mañueco volvería a ganar con un 31,6% del voto (30-33 escaños) y el PSOE estaría en un 27,3% y perdería casi 3 puntos, hasta cinco escaños (23-26). Vox, por su parte, lograría el 20,8% de y sumaría 18-21 escaños.

Pese a todo, en Soria, que da 5 procuradores a las Cortes, el tirón municipal de Martínez podría ser el salvavidas del partido: el PSOE aspira a recuperar escaños en una provincia donde su alcalde funciona como marca propia, independiente del sello nacional.