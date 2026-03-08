El CD Cieza denuncia ante la Federación de Fútbol de Murcia un vestuario para niños "con mierda y sin luz ni agua"

Todos los niños hicieron los 44 kilómetros del viaje de vuelta oliendo a sudor. Los doce jugadores del equipo benjamín del CD Cieza tuvieron que subirse a su autobús sin darse una mísera ducha, tras jugar un partido de liga autonómica este sábado, en la Universidad de Murcia, debido a que el vestuario que le asignaron a estos chiquillos -de 8 a 9 años- se encontraba en unas condiciones higiénicas deplorables.

"Tuvimos que sacar a los niños del vestuario para que no tocasen nada porque solo había mierda". "El suelo no había visto una escoba ni una fregona en años", según lamenta Sergio Camacho, delegado del CD Cieza - Bosco 'A' y que lo documentó todo en imágenes, para enviar una queja a la Federación de Fútbol de la Región de Murcia.

"El vestuario es una caseta prefabricada y es la segunda vez que nos los asignan. La primera ocasión fue para jugar contra el Real Murcia y ya estaba sucio. Este sábado, habían pasado varios meses y tenía más suciedad que en el partido anterior. Por eso, decidimos sacar a los niños porque no queríamos que pillasen nada".

El delegado del club no exagera porque en el vídeo del vestuario de marras, ubicado en el campo de fútbol de la Universidad de Murcia, se aprecia que han colocado un recogedor para tapar un sumidero. "Los niños podían meter dentro un pie y rompérselo, cortárselo o lesionarse". "Además, no había agua ni luz y cuando subí el automático, saltaban lo plomos: teníamos miedo de que se produjera un cortocircuito".

El vídeo que ha hecho el CD Cieza para quejarse del estado del vestuario que le asignaron a los niños.

El espejo estaba plagado de grietas, como si fuera a caerse algún trozo de cristal; el lavabo tenía un dedo de mugre y un rollo de papel higiénico en el desagüe; en el váter había heces; el suelo estaba ennegrecido como las rejillas de los desagües; así como el suelo de las duchas con papeles pegados y suciedad; se acumulaban botellas de plástico, junto a un trozo de banquillo y redes; en la puerta había manchas...

"No dejamos a los niños ni que orinasen en el aseo por si pillaban alguna infección", ejemplifica el delegado, sobre el panorama que se encontraron los jugadores CD Cieza, en los prolegómenos de su partido contra el Murcia Promesas, previsto a las 18.15 horas de este sábado, en el Campus de Espinardo, dentro de la liga benjamín de fútbol-8.

- ¿Qué es lo que hizo usted como delegado del club?

- Sergio Camacho: Llegamos al campo a las 17.25 horas, se lo dije al equipo rival, pero como no le pusieron solución sacamos a los doce jugadores del vestuario. Yo creo que ese vestuario está sin limpiar desde que pusieron la caseta prefabricada de vestuario. Hasta los niños se daban cuentan del estado y se quejaban: '¡Qué marranos!' '¡Qué asco!'

- ¿Dónde se cambiaron antes del encuentro?

- Los chiquillos ni se pudieron quitar el chándal dentro del vestuario, ni recibir allí la charla de su entrenador previa al partido. Todos los jugadores se tuvieron que ir a la grada a quitarse el chándal, a ponerse las botas de fútbol, las espinilleras y allí conocieron cuál era la alineación.

El CD Cieza - Bosco 'A' perdió por 3 a 0 ante el Murcia Promesas, pero lo peor de todo fueron las condiciones previas al partido con las que lidiaron los menores y el viaje de vuelta, oliendo a sudor, con riesgo de enfriarse y coger un resfriado. "Los niños quieren jugar, divertirse, aprender y hacer amigos, pero hacerlo con unas condiciones dignas", reflexiona Sergio Camacho, delegado de campo de los benjamines.

- ¿Por qué lo grabó el estado del vestuario?

- Sergio Camacho: Hice un vídeo para enseñárselo a los padres para que supieran el motivo por el que sus hijos se cambiaron en la grada y regresaron sin asearse de Murcia a Cieza. El vídeo se lo presentaré a la Federación de Fútbol de la Región de Murcia para que tomen medidas porque no hemos visto un vestuario así en ningún campo en toda la liga autonómica, solo en este, y encima, en dos ocasiones.

Una botella vacía, mugre por el suelo y un espejo lleno de grietas en el vestuario del CD Cieza. Cedidas

Un portavoz de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia aclara a EL ESPAÑOL que el estado de higiene y limpieza del vestuario es responsabilidad del Murcia Promesas no de la Universidad de Murcia: "Las instalaciones son del equipo local".

Esta fuente avanza que portavoz este tipo de casos "son un tema del Comité de Competición" y que "se actuará con los procedimientos normales y los órganos competentes decidirán". De momento, el CD Cieza - Bosco 'A' ha emitido un comunicado donde hace público el malestar de los padres de los doce menores, por la suciedad que presentaba el vestuario:

"Nuestro equipo está formado por niños de 8 y 9 años que participan en fútbol base y que deberían poder disfrutar del deporte en un entorno adecuado. Sin embargo, los vestuarios asignados presentaban un estado lamentable: suciedad acumulada, basura en el suelo, sanitarios en condiciones insalubres, lavabos llenos de residuos, desagües abiertos y mobiliario deteriorado".

"A esta situación se suma un hecho especialmente preocupante: las instalaciones carecían de agua y de luz, lo que impedía a los niños poder usar los servicios o ducharse en unas condiciones mínimamente dignas".

"Consideramos que estas condiciones no son aceptables para ningún deportista y mucho menos para menores de edad. Las instalaciones deportivas que acogen competiciones de fútbol base deben garantizar unos mínimos de higiene, seguridad y dignidad para los niños".