El Ayuntamiento de Santander no verificó la pasarela de la tragedia y señala a Costas como responsable del mantenimiento

Los efectivos de emergencias trabajando en la pasarela desplomada en la playa de El Bocal en Santander. Celia Agüero / EFE

El Ministerio para la Transición Ecológica es el responsable del mantenimiento de la pasarela que se desplomó en la playa de El Bocal y que este martes le costó la vida a seis jóvenes, de entre 19 y 22 años: Elena (Guadalajara); Lucía (Cantabria); Celia (País Vasco); Xabi (Vizcaya); Llunea (Almería) y Eunate (País Vasco).

Así lo sostiene la concejal de Medio Ambiente, Margarita Rojo: "El mantenimiento de la senda costera no corresponde al Ayuntamiento de Santander, dado que las obras del proyecto que se comenzó a ejecutar en esa zona por parte del Ministerio de Transición Ecológica, y posteriormente se paralizó, no están finalizadas".

Tal afirmación deja en un brete al secretario de estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que este miércoles compareció en El Bocal, junto a la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y que solo echó balones fuera a las insistentes preguntas de los periodistas que querían saber a qué administración pública pertenece la pasarela de la tragedia y cuándo se llevaron a cabo los últimos trabajos de mantenimiento de la pasarela.

De hecho, una fuente policial explica a EL ESPAÑOL que "se trata de una senda toda de madera y está mal conservada", a falta de que las pesquisas periciales que están desarrollando la Policía Científica y la Policía Judicial determinen la causa por la que falló la pasarela de El Bocal, costándole la vida a seis estudiantes del CIFP La Granja que cubrían la ruta este martes, para festejar que les asignaron sus prácticas de empresa y sus destinos de Erasmus por sus excelentes notas.

Durante su comparecencia ante los medios, Morán no se salió de estas dos respuestas. La primera: "La responsabilidad frente a la seguridad del conjunto de los ciudadanos de este país, corresponde al conjunto de las administraciones". La segunda: "Esto es un proyecto que se remonta al año 2003, en un convenio entre el Ayuntamiento de Santander y la Administración General del Estado".

Pero la titular de Medio Ambiente le ha enmendado la plana al secretario de estado -con un comunicado- donde sostiene que el Ayuntamiento de Santander ni siquiera ha recepcionado las pasarelas que componen la conocida como senda costera, un proyecto sin ejecutar del Ministerio, para conectar varios acantilados con estructuras de madera desde el Faro de Cabo Mayor hasta la Virgen del Mar.

"El compromiso de mantenimiento de la senda costera por parte del Ayuntamiento queda explícitamente referido al momento en que las obras estén finalizadas y recibidas por el propio Ayuntamiento".

Personal de Emergencias, este martes, trasladando el cadáver de una de las cinco víctimas mortales. Europa Press

La cuestión del mantenimiento es una de las que trata de aclarar la investigación abierta por la Policía Nacional, ya que la pasarela de la playa de El Bocal se descolgó, justo cuando la atravesaban los siete alumnos del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Granja. Todos cayeron al vacío al acantilado y solo se salvó Ainara (La Rioja) tras ser socorrida por unos ciclistas.

El Ministerio para la Transición Ecológica reconoció a EL ESPAÑOL el mismo día de la tragedia que la ejecución de la senda costera se paralizó en 2014, a causa del rechazo vecinal, por su impacto en el entorno. Después, en 2017 hubo un intento de finalizar los trabajos y se abrió un proceso de información pública para el proyecto de finalización de los trabajos, dejando exentas estructuras que conectan los acantilados.

Así se indicaba en una comunicación de la Demarcación de Costas donde recordaba a los vecinos que tenían un mes, para hacer "contribuciones" al proyecto, cuyas obras incluirán: "La retirada de dos de los miradores instalados, uno junto al campo de tiro y otro en las proximidades de las instalaciones del Instituto Español de Oceanografía. Se mantienen, sin embargo, tres pasarelas por motivos de seguridad".

La Policía Nacional ha inspeccionado la pasarela de la tragedia de El Bocal, para esclarecer el motivo por el que se desplomó. Una de las hipótesis que hay sobre la mesa es la supuesta falta de mantenimiento, ya que está hecha de madera y suma 12 años expuesta a un proceso diario de mojado y secado, marcado por el salitre, la humedad y el oleaje del mar.

La concejal de Medio Ambiente de Santander, Margarita Rojo, recalca que “el proyecto lo redacta Costas, lo ejecuta Costas, lo paraliza Costas, lo rehace Costas de nuevo y ahí se para el proceso y las obras quedan inacabadas, por lo que ese compromiso del Ayuntamiento de mantenimiento sigue a la espera de que finalicen”.

Hugo Morán, secretario de estado de Medio Ambiente, y Gema Igual, alcaldesa de Santander, este miércoles, en la playa de El Bocal donde se ha producido la tragedia. Efe

Entre la documentación que ha podido "consultar" hasta ahora el Ayuntamiento de Santander, "no consta ningún documento remitido por la Demarcación de Costas para la recepción o aceptación de los trabajos realizados, con el fin de que el Ayuntamiento se comprometiera a mantener lo existente".

El Consistorio recuerda al Ministerio que el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, el 12 de abril de 2004, y el proyecto de finalización de la senda costera, aprobado el 4 de mayo de 2017, recogen que "el compromiso municipal" consistía en que “una vez finalizadas las obras, se hará cargo de la conservación y mantenimiento de las obras de la senda peatonal ejecutada”. Eso incluye a la pasarela de la tragedia.

La Policía Nacional ha confirmado que los investigadores "siguen trabajando" este jueves sobre el terreno, para culminar el atestado que entregarán al Juzgado de Instrucción número 1 de Santander, encargado de aclarar qué falló para que seis jóvenes inocentes muriesen tras caer al vacío desde la pasarela de El Bocal y si alguna Administración pública tiene responsabilidades penales o civiles.

La edil Margarita Rojo puntualiza que, al margen de que la Concejalía de Medio Ambiente no era la encargada de ejecutar el mantenimiento de la pasarela de la tragedia, hay que esperar a que “los informes periciales determinen" si "pudieron existir defectos en el diseño o la ejecución de la obra, cuestiones que tampoco serían responsabilidad del Ayuntamiento de Santander”.

Este diario ha vuelto a formular este jueves, por segunda vez, la misma pregunta al Ministerio para la Transición Ecológica: '¿Cuándo se ejecutaron los últimos trabajos de mantenimiento de la pasarela?' También se ha formulado la misma cuestión a la Demarcación de Costas en Santander y en ambos casos no ha obtenido respuesta.

Tan solo una puntualización respecto al suceso: "La investigación judicial deberá dilucidar las responsabilidades y lo que ocurrió en la pasarela, que más que un hundimiento o colapso como se ha publicado, lo que ocurrió es que se descolgó como un tobogán hacia la grieta".