Juan Guaidó: "Veremos acciones de EEUU en Cuba al igual que en Venezuela o Irán, nadie subestima el poder de Trump"

Con Nicolás Maduro en una prisión de Estados Unidos y Delcy Rodríguez dirigiendo Venezuela hacia una transición democrática –obedeciendo la batuta de Washington–, el país caribeño encara una de las etapas más abiertas de su historia.

A más de 2.000 kilómetros de Caracas, desde un despacho de Miami, Juan Guaidó vigila con lupa cada noticia que viene del país que presidió y del que tuvo que escapar en 2023.

Ante los acontecimientos que tuvieron lugar en Venezuela desde el 3 de enero, con la captura de Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses, asegura que mantiene un "optimismo cauto".

Juan Guaidó, durante un mitin con estudiantes en Caracas. Reuters

Mira con esperanza, pero sin conformismo, todo lo que ocurre en su hogar: la liberación de presos políticos, la –lenta– apertura del país...

Pero es consciente de que recuperar el Estado de derecho no será un camino fácil.

Lo sabe bien, porque él mismo pasó cuatro años [entre 2019 y 2023] intentando lograrlo como presidente interino, y el gran calado del chavismo en todas las esferas de la sociedad venezolana se lo impidió.

A tres años de su salida de la tierra que le vio nacer, Juan Guaidó atiende a EL ESPAÑOL para valorar el futuro inmediato de Venezuela, sus posibilidades de convertirse en una democracia y el papel que él mismo quiere representar en esta nueva etapa.

Y ahora, a raíz de la intervención militar conjunta que han llevado a cabo este sábado Estados Unidos e Israel sobre Irán, se atreve a hacer una valoración sobre el futuro inmediato de Cuba, cuyo gobierno ha sido el gran aliado del chavismo: "No me queda duda de que vamos a ver acciones similares o alternativas a lo que ha ocurrido en Venezuela e Irán para detener a Maduro".

Esta reflexión no es una simple predicción del expresidente encargado de Venezuela.

No en vano, Trump se pronunció este viernes sobre la situación en la isla: "El gobierno cubano está hablando con nosotros y tiene problemas muy serios (...) No tienen dinero, no tienen nada en este momento, pero están hablando con nosotros y quizá veamos una toma de control amistosa de Cuba".

PREGUNTA.– ¿Cree que Cuba puede ser el próximo país donde se repita una operación militar de Estados Unidos similar a las de Irán y Venezuela?

RESPUESTA.– Tengo tantas ganas de ver La Habana libre como Caracas, porque además el régimen cubano y el venezolano se han retroalimentado durante más de dos décadas.

Entonces yo creo que sí, que estamos en la antesala de ver un continente libre. Pudiéramos luego hablar de Nicaragua, incluso ir un poco más allá, pero considero que ya nadie duda de la determinación y de la audacia del presidente Trump.

Y esa sería una gran noticia para la democracia y el continente.

Entonces no, no me queda duda de que vamos a ver acciones, no sabemos si parecidas, similares o alternativas a lo que se vio en Venezuela, pero creo que hoy nadie subestima al presidente Trump.

P.– Y sobre los acontecimientos que están teniendo lugar en Venezuela, ¿cree que se está emprendiendo el camino hacia una transición democrática?

R.– Sí, estamos en proceso. Si bien la operación que puso a Maduro tras las rejas fue de una noche, el proceso que ha permitido llegar hasta aquí viene precedido de años de denuncias, de resistencia democrática, de generar las condiciones.

Hay que hablar, evidentemente, de la valiente operación de los Estados Unidos. Tanto de eso como de su constante presencia en el país a través de las visitas oficiales.

De hecho, este jueves, el secretario de Estado, Marco Rubio, hablaba de que va a ser necesaria una elección para legitimar todo este proceso de cara a la transición.

No ha habido ingenuidad por parte de los Estados Unidos. Tampoco entre la oposición venezolana, somos conscientes de que el proceso de recuperación del Estado de Derecho va a tomar tiempo, pero esto es una ventana de oportunidad enorme para consolidarlo.

Aunque esta transición no puede depender solamente de un país aliado como los Estados Unidos. Tenemos que participar todos los venezolanos en él, y ojalá se incorpore Latinoamérica de manera constructiva para lograr completarla.

Imagen de Nicolás Maduro compartida por Donald Trump.

P.– ¿Cree que María Corina Machado puede ser la primera presidenta democrática de Venezuela tras el chavismo?

R.– Con la primera preferencia electoral en Venezuela, creo que no hay dudas. También hay que decir que unas elecciones no son el único elemento de una transición.

El Parlamento Nacional, la renovación de los poderes públicos, lograr gobernabilidad, el poder contar con una fuerza armada que respete la constitución, el acompañamiento geopolítico, el crear un clima de inversión sano en Venezuela que tiene que ver con el Estado de Derecho...

Creo que María Corina tiene, sin duda, la primera opción, y esto tiene que venir acompañado de todo lo demás.

Y también creo que los venezolanos han aprendido mucho sobre construir unidad durante los últimos años.

Eso va a dar paso a la renovación y consolidación de poderes públicos independientes que brinden justicia.

Así que la carrera presidencial existe, está ahí, y evidentemente hoy María Corina tiene la primera opción.

La opositora venezolana, María Corina Machado Europa Press Europa Press

P.– ¿Se plantea volver a dar un paso al frente y presentarse en un futuro como candidato a la presidencia?

R.– Creo que hay que ir día a día. Primero tenemos que consolidar la unidad de la oposición en Venezuela.

Hay que sentar las bases de un pacto de gobernabilidad y de gobierno a 20 años: el del respeto a la democracia, de la alternabilidad en el poder, del balance de los poderes públicos, de la independencia en ese proceso…

Por lo cual, considero que pensar en cualquier otra cosa en este momento es extemporáneo.

Sí quiero regresar, evidentemente, y lo quiero hacer desde el día en que me vi forzado a salir de mi país.

Quiero regresar de manera segura a colaborar, a ayudar, como lo he hecho toda mi vida.

Es decir, no desde una aspiración, sino desde la voluntad de ayudar para que millones también se sientan seguros de regresar, que vean oportunidades en su país...

Y eso puede ser ayudando en todos los espacios, como siempre lo he hecho y como estoy haciendo ahora.

De todos los miembros de la Oposición venezolana, Juan Guaidó ha sido el que, en su momento, aunó más poder institucional para utilizar contra el chavismo.

En enero de 2019 se proclamó presidente encargado del país, utilizando su cargo de presidente de la Asamblea Nacional y acogiéndose al artículo 233 de la Constitución Nacional, que le legitimizó a acceder al cargo argumentando que en el país se había producido un vacío de poder tras las elecciones presidenciales de 2018.

Unos comicios de los que Maduro se declaró vencedor, pero que se desarrollaron en un clima de gran desconfianza alimentada por las sospechas de manipulación electoral.

Así, Guaidó pasó a ser el presidente encargado, y una gran cantidad de países, entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea, le reconocieron como líder legítimo del país caribeño.

Juan Guaidó en una imagen reciente Reuters

P.– ¿Qué cree que falló durante los años en los que usted fue presidente interino para no llegar a acabar con el chavismo?

R.– Maduro está preso. Su régimen terminó. Ahora empieza un proceso de transición.

Si algo queda claro hoy es lo complejo de enfrentar a dictaduras criminales, y la palabra criminal no viene a ser un segundo apellido, porque representa parte de la caracterización de este nuevo tipo de dictaduras que se vinculan al narcotráfico y el terrorismo para mantener el poder.

Tanto es así que ganamos las elecciones el 28 de julio, pasamos por 17 procesos de negociación, un Gobierno interino, la primera legislatura del presidente Trump, luego la Administración Biden...

Y a pesar de todo esto, la forma en la que logramos salir de Nicolás Maduro fue a través de una operación militar para llevarlo ante la Justicia.

Eso habla de la complejidad de lo que hemos enfrentado los venezolanos, pero también de nuestra resistencia.

Cuando se habla de errores podemos citar muchos materiales, es decir, cómo fue la conformación de la coalición durante la Asamblea Nacional, lo que significó, por ejemplo, la Ley del Estatuto de la Transición, que generó una especie de gobierno parlamentario; lo que tuvo que ver con la designación de muchos de los cargos...

Hay muchos elementos de lo que fue el ejercicio del día a día. Pero en ese momento llegó una pandemia.

Es decir, nosotros tuvimos apenas un año de gestión y llegó la pandemia. Y tuvimos que sobrevivir a ese proceso mientras enfrentábamos una dictadura.

Todo ese ejercicio de resistencia democrática, de ejercer nuestra Constitución para enfrentar a una dictadura, lo veo como parte de un proceso de recuperación de la democracia.

Pero ese proceso continúa, no ha terminado.

El gobierno interino fue un gran ejercicio de resistencia democrática, de lograr una coalición internacional, de ejercer presión incluso en las peores condiciones, no solamente por persecución, amenazas, tortura, asesinatos, cárcel política, sino también en medio de una pandemia.

Una foto de archivo de la Milicia Nacional Bolivariana de Venezuela. Leonardo Fernández Viloria Reuters

El mayor logro de Juan Guaidó en los cuatro años en los que luchó contra el chavismo como presidente encargado fue unificar a toda la Oposición venezolana en torno a él.

Históricamente, los opositores al régimen de Maduro no siempre han estado de acuerdo en cómo afrontar la lucha hacia la democracia. A veces incluso se han producido desencuentros que les han dividido, mermando su capacidad de combate político.

Pero las promesas de Guaidó, su gran reconocimiento internacional y la base legal por la que asumió el mandato del país, desafiando al chavismo, les unificó en torno a él.

Sin embargo, la crisis económica –agravada por la hiperinflación y el parón casi total del país por el Covid– y el peso de las promesas que no pudieron ser cumplidas por el poder de Nicolás Maduro llevaron a la Asamblea Nacional a disolver su gobierno interino a finales de diciembre de 2022.

Un mes después, en enero de 2023, se vio obligado a abandonar el país.

Hoy vive exiliado en Estados Unidos, donde combina la actividad política como líder opositor con labores académicas y de divulgación en distintas instituciones educativas.

Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Reuters

P.– ¿Hasta qué punto el chavismo ha penetrado en todas las esferas de la sociedad en Venezuela?

R.– El chavismo lleva 27 años inmerso en un proceso de desmontaje del Estado de Derecho.

Para que los lectores en España tengan una referencia: cuando en Venezuela se ve hoy un guardia nacional o un policía, la primera sensación es de miedo.

Cuando se piensa en un tribunal o en un juez, no se piensa en independencia, sino que la justicia va a depender del capricho de alguien.

Esa es la consecuencia que ha tenido el desmantelamiento del Estado de Derecho en Venezuela, que el Estado se haya convertido en el que persigue, en el que reprime.

Ese miedo a la cotidianidad es lo que significó la penetración del chavismo en todas las esferas: en el mundo militar, en el económico y en la corrupción desmedida que ha rebotado incluso en América Latina y Europa.

Una foto de archivo de la actual presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez.

P.– Aplicando la prudencia, ¿cuáles son los principales riesgos y desafíos que debe enfrentar la transición a la democracia?

R.– Riesgos hay muchos, no creo que sea un camino sencillo. Es como cuando se remodela un edificio.

Tenemos que lograr una elección libre y justa, y lo dijo este jueves el secretario Marco Rubio: un proceso de legitimación, incorporar al ciudadano en la transición y no solamente a través de la posibilidad de votar.

Creo que también es importante ese proceso de reconciliación nacional, que se entienda esto no como un proceso de revancha, sino de justicia.

Y para eso necesitamos Estado de Derecho y que las empresas confíen en el país para poder invertir. Hay que atraer inversión extranjera en el corto plazo.

Tenemos que poder ver también reparadas a las víctimas, liberados los presos políticos, regresados los que estaban en el exilio de manera forzada...

Lamentablemente es un país en el que casi el 30% de su población se vio forzada al exilio, que perdió el 80% de su PIB, que vio destruido su potencial industrial, como la energética y la petrolera.

Así que debemos tener la fortaleza de poder reconstruir y la intención de reencontrarnos como sociedad, de sanar las heridas que dejan regímenes como este.

En España atravesaron también una situación muy difícil, y eso es lo que estamos pasando en este momento en Venezuela.