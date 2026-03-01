Joan Tubau, el 'antigurú' de las finanzas: "El Gobierno no quiere ciudadanos económicamente responsables, así los controla"

Según un informe reciente que publicó una academia de oposiciones, cuatro de cada 10 jóvenes menores de 25 años en España quieren opositar. El coste de la vida, los salarios bajos y un mercado laboral estancado dibujan un panorama de expectativas nulas.

¿Qué si no podría llevar a un becario en la treintena, que cobra no más que 400 euros netos al mes, a gastarse 300 en las entradas VIP más baratas del próximo concierto de Bad Bunny en Madrid o Barcelona?

La pregunta que pasa casi de forma automática por la cabeza de estos jóvenes es: 'Si gano tan poco como para ahorrar una miseria que no me sacará de pobre, ¿por qué no quemarlo todo?'

"Con los tipos de interés tan bajos, se penaliza al que ahorra y se incentiva al que vive a crédito. Parece que el Gobierno no quiera a ciudadanos financieramente responsables porque así los puede controlar. No son libres, y por tanto, son manipulables", dice Joan Tubau (Barcelona, 1989).

En esta generación agotada, este economista no vende épica, sino contabilidad fría del tiempo y del dinero. No cree en fórmulas mágicas ni en falsos consejos, como que abstenerse de tomar un café al día puede construir una fortuna.

Tubau no es un vendedor de crecepelos de la era digital; es decir, un gurú financiero de vídeo vertical en TikTok con subtítulos grandes que habla de las claves definitivas para lograr la libertad financiera. Y eso, a pesar de que el libro que acaba de publicar con Península se titula 'Fuck you money. De la libertad financiera a la libertad personal'.

Es el 'host' del podcast Kapital y autor de una newsletter con el mismo nombre que envía a sus más de 23.000 suscriptores todos los sábados. El promedio de oyentes de sus episodios semanales se sitúa en unos 20.000. No son números masivos, pero son suficientes. "Estamos los que tenemos que estar", le gusta decir en su estilo de verbo corto, lapidario.

La suya es una comunidad fiel que ha encontrado en él a alguien honesto. Un 'antigurú' de las finanzas que huye de cualquiera que pertenezca al "club de las 4 de la madrugada", como se conoce al movimiento de desarrollo personal que pregona, entre otras cosas, el éxito basado en levantarse temprano y en la máxima productividad.

[No se ruboriza al admitir que se va a dormir tarde y que, a veces, se despierta a las 10 entre semana.]

Entonces, ¿qué diferencia a su libro de ser uno más en la ya aburrida categoría de autoayuda y de finanzas personales de las librerías? En sus palabras, que "no promete nada". "Si quieres la libertad financiera, tienes que pagar el precio", añade.

Y continúa: "No hay una solución única. No digo que en tres meses puedas tener la vida resuelta. Pero si haces algo con sentido, para ti y para los demás, y tienes algo de suerte, en 10 años –quizás más, quizás menos–, podrás lograr la vida que quieres. Los atajos siempre mienten".

No persigas tus sueños

La atracción de Tubau por las finanzas personales no fue producto de una vocación de juventud, como ahora parece ser la de una legión de 'vloggers' e 'influencers' motivacionales. Fue un propósito que se fue redefiniendo a medida que andaba el camino.

"No soy muy partidario de perseguir los sueños o la pasión de uno a cualquier precio. Prefiero decidir en base a la acción; en probar, sobre todo, aquello que no me gusta para descubrir lo que sí", dice. "Puedes volverte esclavo de tu obsesión y perder oportunidades que están ahí esperando a que las aproveches".

En su caso, como la mayoría de españoles nacidos en los 80, vino al mundo en el seno de una familia de clase media que no tenía una especial preocupación por el manejo del dinero.

"Creo que la mayoría de familias de este país gastan lo que ingresan pero no hacen grandes planes de futuro. Lo que me pregunté es cómo, sin haber nacido en una familia rica, podía vivir la vida que quería", asegura.

Su interés fue desarrollándose como consecuencia de estudiar Económicas. Luego, desempeñó trabajos relacionados con su área en algunas empresas. Pero el punto de inflexión del viaje que le llevó a lo que hoy es Kapital, llegó cuando surgió una oportunidad de dar clases como profesor asociado en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

Joan Tubau lleva 5 temporadas al frente de su exitoso podcast 'Kapital'. E.E.

Aquello le abrió el horizonte de la docencia: vio que tenía un interés genuino y que podía hablar sobre ello de forma única. Se cruzaron en el camino los que hoy son sus grandes referentes: el matemático y financiero Nassim Nicholas Taleb, el ensayista Michel de Montaigne, Lev Tólstoi, el dibujante Bill Waterson… Su lista de lecturas es larga.

Así, desde los 20 años, Tubau fue desarrollando un concepto de libertad financiera que se aleja de trabajar toda la vida a destajo en algo sin sentido, para jubilarse antes de tiempo y hacer, a partir de ese momento, todo lo que a uno le gustaría.

"Más que una meta a conseguir, la libertad financiera es una actitud. Es más, el viaje es muchas veces la recompensa. Hay casos de ahorradores extremos que no disfrutan ese viaje. Luego llegan a esa supuesta libertad pero no saben muy bien qué hacer. Por eso digo que la libertad financiera no puede ser escapar de nada, sino asegurarte de amar tu vida", dice.

Y, para eso, hay que asegurarse de "poder decir que no". Es decir, de tener 'fuck you, money', el principio por el cual el dinero compra tu libertad. "Puedes morirte con cinco millones en el banco, sin haber llevado una vida de lujos. Si esos cinco millones han sido tu protección para no hacer lo que no querías, entonces han cumplido su función. Has tenido 'fuck you, money", dice Tubau.

La "fórmula mágica" es tener flujo positivo de caja. Es decir, que los gastos nunca superen a los ingresos y el sobrante se invierta.

El pingüino suicida

En uno de sus recientes episodios de Kapital, Tubau hablaba con el emprendedor Javier G. Recuenco sobre la secuencia del documental de Werner Herzog 'Encuentros en el fin del mundo' en la que un pingüino se separa de la manada para enfrentarse a una muerte casi segura en las montañas de la Antártida.

El vídeo, viralizado recientemente en redes, representa para Tubau al hombre que encuentra su propósito y lo sigue, a pesar de todos los riesgos y de la oposición de la sociedad y los elementos.

Podcast sobre el pingüino loco pic.twitter.com/fuT7EXmo4x — joan tubau (@joantubau) February 5, 2026

"Como el pingüino, todos tenemos una voz interior que nos empuja a encontrar nuestro sitio en la vida. Pero para ello, hay que asumir riesgos y que no sean lo suficientemente grandes como para que te dejen fuera de juego. Es decir, que en el peor de los casos, te maten o te arruinen sin posibilidad de recuperarte", apunta.

"La diferencia entre nacer en una familia rica o pobre es que si eres de los primeros tienes muchas balas para encontrar lo que te gusta y que terminará por darte dinero. Los segundos somos la mayoría; tenemos menos balas y, por tanto, tenemos que gestionar mejor el riesgo", continúa.

Basado en las enseñanzas de su 'gurú' de cabecera, el libanés Taleb, Tubau insiste en que en la vida, antes de llegar a aquello que te dará la independencia financiera –y, por ende, la personal–, hay que "ganar tiempo".

Pone como ejemplo la hazaña reciente del esquiador alpino suizo Franjo von Allmen, que se hizo con el oro olímpico en la impresionante prueba de descenso de los Juegos de Milano Cortina.

"Él no tenía los recursos para dedicarse profesionalmente al esquí, pero mientras, trabajaba como carpintero en una estación. Esto le permitía estar cerca de la nieve y, al mismo tiempo, sostenerse. Los sueños se deben financiar hasta que llega el momento adecuado", señala. Y ese momento sólo lo sabe uno de una forma muy instintiva. Las tripas esconden más verdad que los libros", dice.

El esquiador suizo Franjo von Allmen. EFE

La anécdota sirve también para explicar la estrategia de la mancuerna, también de Taleb: arriesga en un lado pero contrapesa en el otro con algo seguro que te mantenga vivo en la partida.

En el caso de Tubau, su trabajo como profesor es la parte segura de la mancuerna. Kapital, la del extremo de riesgo. No obstante, tras cuatro temporadas –la quinta en curso–, ya representa una fuente de ingresos sostenible.

"No tendría sentido que hiciera Kapital para ganar dinero, aunque lo da. Lo hago porque es lo mío, es donde soy insustituible y tengo la profunda creencia de que sólo yo puedo decir las cosas así", señala.

"No concibo traer a un invitado que tiene que estar porque todo el mundo lo trae, como forma de atraer audiencia. Mi 'fuck you money' es entrevistar a un tuitero al que nadie conoce pero que a mí me resulta interesante. Mis episodios más escuchados no son con un José Elías que ya ha contado lo mismo en cinco podcasts, sino precisamente con el tuitero desconocido…", continúa.

El hilo de Ariadna

Tubau acaba de ser padre por partida doble: no sólo ha dado a luz a su primer libro, sino a su hijo Teseu (Teseo en catalán) hace cuatro semanas.

Entre el podcast, las clases, colaboraciones con empresas, la newsletter, el libro recientemente publicado, sus lecturas, películas y videojuegos que alimentan las referencias de su trabajo, y ahora un hijo, Tubau se ha convertido, sobre todo, en un gestor de tiempo.

Tiempo que, según explica, es el máximo valor que puede comprar el dinero y para el cual es esencial el 'fuck you money'. "Mi secreto es no entretenerme ni un segundo en nada que no me interese. Tengo tiempo para hacer lo que quiero porque digo mucho que no", asegura.

"Hay gente que se siente culpable por no llegar a todo, pero cuando te das cuenta de que si no contestas un email el mismo día, no pasa nada, la cosa cambia", prosigue. "Y luego, creo que es importante poner toda la atención en lo que sea que estés haciendo. Sólo así se aprovecha el tiempo"

Al igual que el pingüino de Herzog, al igual que Von Allmen, al igual que todos aquellos que se juegan la piel para tener 'fuck you money', el griego Teseo se introdujo en el laberinto del minotauro para salvar a los atenienses de la tiranía de la bestia. Ese era su propósito, por el que se arriesgó.

Su amada Ariadna tejió un hilo que ató al tobillo del héroe para que encontrase el camino de vuelta. Y fue así, con un sencillo hilo de tela, como Teseo sobrevivió a la trampa del monstruo.

"Al final, todo se resume en que puedas contar con alguien. El riesgo, el peligro, son mucho menores que el que muchas veces percibimos si sabes que puedes volver cuando las cosas no salen como esperabas. Mañana puedes tener otras 24 horas para intentarlo".