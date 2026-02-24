Javier y Andrés, dos españoles atrapados en la guerra contra el narco en México tras morir 'El Mencho': "Temo por mi vida"

Javier Tilve (Ourense, 1983) tuvo un presentimiento extraño en la mañana del domingo 22 de febrero. Salió a las 6 de la mañana de su hogar, en el sector de Tlajomulco en Guadalajara (México). Las calles estaban más vacías de lo habitual, por lo que supo que algo no iba bien.

Regresó a su casa inmediatamente y se quedó dormido casi hasta mediodía. Unas horas después se despertó con varias llamadas de familiares desde España.

Entonces, su presentimiento se confirmó: había carros incendiados por el sector donde vive y en gran parte de Guadalajara, además de enfrentamientos a plena luz del día entre el Ejército y los narcotraficantes.

Sus seres queridos le preguntaban si él estaba bien, si había salido a la calle o si se encontraba seguro en su hogar. Allí se enteró de que la razón de ese caos es porque el Gobierno de México confirmaba la muerte de 'El Mencho' en un operativo del Ejército. Era uno de los capos más buscados por Estados Unidos debido a que era el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Como represalia, el cártel salió a las calles de Guadalajara a incendiar vehículos y enfrentarse a las autoridades. Y es que, hasta el momento, el Gobierno confirmó la muerte de 25 guardias nacionales y 30 presuntos criminales durante los combates.

La violencia ha ocasionado que muy pocos comerciantes decidieran abrir sus tiendas 24 horas después de la muerte de 'El Mencho'. Por ello, Javier siente suerte porque la de su barrio está funcionando. Necesita comprar agua potable porque en parte de Guadalajara no hay en las casas. "La única forma de conseguirla es en algún establecimiento", comenta.

Para comprarla tuvo que desplazarse unos 100 metros desde su casa. Lo hizo rápido, sin titubeos e intentando estar el menor tiempo posible en el exterior. El miedo, allí, se mide por el silencio sepulcral del sector. Lo único que es capaz de quebrarlo es un ladrido de un perro.

La policía de Jalisco, custodiando las calles en Jalisco tras la muerte de 'El Mencho' EUROPA PRESS

"Nunca había vivido algo similar. Sí había escuchado de asaltos en carreteras y del reclutamiento de personas para trabajar en el cártel, pero como estos enfrentamientos no vi nada igual", comenta.

En su barrio todos están "nerviosos". Él se incluye. El Gobierno lo que les ha recomendado es no salir de su casa. E incluso, el trabajo de Javier le pidió no desplazarse a la empresa hasta nueva orden.

La sensación es similar a la de la pandemia, en 2020: el único espacio seguro podría ser dentro de su hogar. La sensación también es latente de que en cualquier momento podrían irrumpir, pero el exterior es más riesgoso. "Temo por mi vida. Por donde vivo no se escucha nada. Hay mucho silencio", dice.

Miedo a la distancia

A ello se suma Andrés de la Rosa (Leganés, 1993). Asegura que en México se ha habituado al "sí, pero no". Lo explica como "la sensación de que puede que no te asalten en la calle y es como si estuvieras seguro, pero luego también entiendes que hay mucha presencia de bandas de narcos".

Él se encuentra fuera de Guadalajara por un viaje, aunque reside allí con su esposa desde hace más de tres años. "Toda la familia de mi pareja está encerrada. No pueden salir de casa. Les asusta todo lo que está ocurriendo. También nos preocupa que a raíz de la muerte de ‘El Mencho’ esto se vuelva invivible", comenta.

Andrés teme que alguno de sus seres queridos salga de casa y quede en medio de un enfrentamiento. "La percepción de seguridad o morir es como lanzar una moneda al aire. Te puede tocar o no", dice.

Se han reportado actos violentos en al menos 16 de los 32 estados en México. EUROPA PRESS

Él vive en una urbanización, por lo que sus vecinos le contaron que entre todos trancaron los accesos y no se puede salir a la calle. Al igual que en el caso de Javier, su familia no tiene agua potable en casa y tuvieron que pedirle a las personas que residen en el edificio.

Una parte de él siente impotencia por no poder estar allí. Andrés ha trabajado en seguridad y piensa que en una semana todo se habrá calmado, pero que, posiblemente, luego se recrudezca la violencia.

"Tenemos un caso similar cuando capturaron al sustituto del ‘Chapo’ Guzmán. En Sinaloa, más de un año después, sigue sumida en el caos. Las cosas han empeorado", agrega.

El temor que siente aumenta porque considera que tras la caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación haya una división en el crimen organizado y eso se traslade a las calles con más violencia.

"Me preocupa mucho que Guadalajara se vuelva más inseguro por la caída de la cabeza de esa organización criminal. Es lo que suele suceder: pelean entre ellos por quién toma el control", expresa.

Tanto Javier como Andrés viven a la espera de cuándo se podrá salir a las calles en Guadalajara. Ambos sienten impotencia porque lo que antes era una "sensación" de inseguridad ahora se transformó en un silencio profundo en las calles y la vida se convirtió en una suerte de moneda en el aire.