Esther y Francisco, los docentes que han reconstruido el paso de Cervantes por Cartagena rumbo a la victoria de Lepanto

La trimilenaria ciudad de Cartagena no figura según la historia como parte de la vida del icónico escritor español, Miguel de Cervantes. Pero la realidad es otra. Así lo demuestran las investigaciones realizadas por dos docentes de la Región de Murcia: Esther García, con la colaboración de Francisco José Franco.

Estos profesores de Secundaria han revelado que un joven Cervantes pisaba Cartagena antes de partir hacia la victoria de Lepanto, a través de referencias plasmadas en los textos de un autor para la eternidad, gracias a su obra: Don Quijote de la Mancha.

Esther y Francisco todavía no han lanzado su libro Cervantes y Cartagena que revela que la ciudad portuaria fue clave en el camino a la gloria de Lepanto, para Miguel de Cervantes Saavedra, nacido en Alcalá de Henares en 1547, con una vida llena de batallas, un cautiverio en Argel y sus servicios al rey Felipe II, lo que le convirtieron en cronista vivo del Siglo de Oro español. ​

Esther García Llorís, profesora de Lengua y Literatura en un instituto de Beniaján, dio el primer paso para investigar los pasos de Cervantes. "Ella ha estado toda la vida estudiando la relación que tiene Cervantes con Cartagena, porque pensamos que son solamente los famosos versos del Viaje del Parnaso, pero no es cierto. Hay mucho texto", según cuenta Francisco José Franco, compañero de Esther en este proyecto.

Francisco José es profesor de Historia Moderna en la UNED de Cartagena, aunque es más conocido por su labor de cronista de la conocida como ciudad trimilenaria. "Esther aportó una base de fuentes importantísima que ya tenía de base", según destaca el cronista.

Los resultados de la investigación de estos dos docentes han sido presentados en el Congreso Internacional de la Hispanidad y el presidente de la Ruta Cervantina "se quedó muy impresionado", según recuerda Francisco José. "Cartagena no está dentro de la ruta teórica de Cervantes". Hasta ahora.

Portada del libro "Cervantes y Cartagena. Camino de Lepanto", de Francisco José Franco y Esther García Llorís

El trabajo de estos dos profesores requirió de mucha coordinación porque lo hacían a distancia: ella en Murcia y él en Cartagena. "Compartíamos un archivo en Drive. Esther hace una aportación documental muy importante y entre los dos vamos escribiendo los distintos capítulos basados en textos y una ruta por lugares que quedan todavía de aquella época en Cartagena".

En total, tuvieron que hacer una revisión de 20 versiones antes de plasmar su investigación en un libro, contando con ilustradores locales como Antonio Vidal Maíguez, Inma de Goiri Ferrándiz y Juan Pedro Esteban Nicolás.

"Hemos trabajado con tres pintores de Cartagena que son auténticos fenómenos", resalta el docente y cronista. José Luis Truque Hernández maquetó el libro, uniendo texto, historia y arte.

Todo ello, para reconstruir los movimientos que hizo el novelista, poeta, dramaturgo y soldado español que participó en la batalla de Lepanto: el combate naval en el golfo de Patras que enfrentó el 7 de octubre de 1571 a la armada del Imperio Otomano contra la Liga Santa, la coalición católica organizada por el papa Pío V, de la que formaba parte España.

De hecho, de ahí le viene a Cervantes el apodo de Manco de Lepanto, a raíz de que un trozo de plomo le seccionó un nervio y perdió parte del movimiento de la mano izquierda, tras participar en la batalla, a pesar de que estaba enfermo y con fiebre.

Ilustración de bocetos del libro "Cervantes y Cartagena": el autor joven en el puerto cartagenero, rumbo al mar de Lepanto.

Cervantes llegó a Cartagena en abril de 1569, junto a su hermano Rodrigo, formando parte de la Armada del duque de Alba. Embarcó allí con Juan Andrea Doria rumbo a Italia. Documentos del Archivo Histórico Nacional prueban que cobró del Ayuntamiento por servicios a la Corona.​

"Conoció arrabales como el del Salitre y la Morera, Casas del Rey y las galeras en el Mandarache", según enumera Francisco José Franco, sobre el paso por la ciudad trimilenaria del protagonista de la última película de Alejandro Amenábar. "Lo primero, demuestra un conocimiento muy exhaustivo de los barrios, de la zona, de los aspectos militares, de las galeras reales, de las Casas del Rey, y todo eso está en Cartagena".

El libro reconstruye este recorrido: Arrabal del Salitre (Museo de Artillería), Vía Spartaria, Morera, Muralla de Felipe II, Casas del Rey, Puerto y Castillo de la Concepción. Cervantes elogia el puerto de Cartagena en su obra Viaje del Parnaso: donde detalla que está "cerrado a todos vientos y encubierto".

Durante su investigación, estos docentes se han llevado "sorpresas", como la influencia genovesa en banca y seda.​ "Nos hemos sorprendido mucho de la presencia genovesa. Los genoveses van sustituyendo en los negocios. Cervantes tiene mucho contacto con estas familias", revela Franco, sobre una ciudad con "vida militar" que ejercía de frontera contra los berberiscos.

El cronista de Cartagena confiesa que este trabajo con Esther le ha aportado mucho: "A mí me ha cambiado el cerebro. Miguel de Cervantes me ha cambiado la forma de interpretar distintas cosas de la sociedad de aquel tiempo. Ve a la España imperial, como mestiza e innovadora. Estamos hablando de una sociedad absolutamente mestiza".

Imagen vista en un ordenador de documentos de 1593 y 1594 de Cervantes

​

- ¿Qué esperan del lanzamiento de su libro?

- Francisco José Franco: La acogida del libro es positiva. Un tercio de la edición está vendida antes del lanzamiento. Lo que nos han dicho aquellos que han tenido la oportunidad de leerlo, es que ha gustado mucho.​

Yo creo que lo primero es disfrutar, escribiendo y leyendo. La palabra que busca la relación de Cervantes con Cartagena es el mar. Esta investigación nos ha motivado para publicar una segunda parte, inspirada en el Renacimiento español, e incluso una tercera inspirada en el Barroco...