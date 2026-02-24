La base de Rota no corre peligro de irse a Marruecos: ampliación de 400M y otro muelle para un sexto destructor de EEUU

Donald Trump ha puesto el tablero geopolítico mundial patas arriba. Un cambio en las reglas del juego con respecto a la Unión Europea, China, Venezuela, Cuba, México, la OTAN... Sin embargo, su primer golpe geopolítico no comenzó en este su segundo mandato. Fue en el primero, cuando se despidió del cargo con un 'hasta luego'.

Hace seis años tomó una decisión con respecto al norte de África: respaldó la soberanía marroquí sobre el Sáhara, siendo uno de los pocos gestos compartidos con el Gobierno de Pedro Sánchez. Aquel anuncio iba aparejado a otra estrategia que aun hoy sigue vigente: la normalización de las relaciones entre Marruecos e Israel.

Y en este segundo mandato, la Casa Blanca ha redoblado el respaldo a la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental y ha ligado esa posición a inversiones estadounidenses en las provincias del sur. Marruecos ha escalado exponencialmente como socio político‑estratégico prioritario de Estados Unidos en el Magreb y en la lucha contra el terrorismo en El Sahel.

El giro político hacia Rabat convive, sin embargo, con un refuerzo sostenido de la presencia militar estadounidense en España, y en particular en la Base Naval de Rota.

España, que autorizó el aumento de cuatro a seis destructores Aegis, con llegadas escalonadas entre 2024 y 2026, se encuentra ahora realizando inversiones millonarias, al igual que Estados Unidos, para configurar el Escudo Antimisiles.

El Ministerio de Defensa trabaja ya con un plan de ampliación de muelles valorado en más de 300 millones de euros para dar servicio a ese escudo antimisiles de la OTAN y a la propia Armada española.

La obra, que se prolongará alrededor de seis años, permitirá prácticamente duplicar la capacidad de atraque con tres nuevos muelles y adaptar la base a un salto de actividad naval de la US Navy y de la OTAN.

A esa inversión en infraestructuras en materia de Defensa se suman los contratos de mantenimiento de buques, cifrados en su día en 30 millones de euros anuales durante cinco años solo para la primera rotación de cuatro destructores.

Militares norteamericanos, en una de as puertas de acceso a la Base Naval. Nacho Frade

Con el quinto y el sexto destructor, la cifra ascendería hasta los 90 millones de euros al año para el mantenimiento ampliado de los seis buques, además de servicios auxiliares, aeropuerto y logística.

El pasado 2 de septiembre, Estados Unidos aprobó además la construcción de cuatro nuevos polvorines semienterrados en la Base Naval. En la documentación, reflejada en la parte del Senado del Congressional Record, se estima en 92 millones de dólares, unos 78,4 millones de euros la inversión necesaria para llevar a cabo la obra

Rota se consolida así como nodo de alta tecnología para defensa antiaérea y antisubmarina en el Estrecho y el Atlántico oriental. Mientras, Washington mantiene también a plena operación la base aérea de Morón para sus despliegues en Mediterráneo y África.

“Normalidad absoluta”

En la localidad gaditana no se percibe ni de lejos un relevo silencioso de Rota por Marruecos. “Aquí hay normalidad absoluta. Lo cierto es que el día a día no responde a la idea de que Estados Unidos esté virando hacia Marruecos en detrimento de España”, explica el alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana.

Recuerda que “se están ejecutando actualmente obras de ampliación de todo: muelles, hangares…”, enmarcadas en el despliegue del sexto destructor que completará el escudo antimisiles aliado.

El alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, en el Ayuntamiento de la localidad. Nacho Frade

Al regidor le sorprendería un giro estratégico brusco por parte de Washington. “Extrañaría un cambio de planes de ese calibre, sobre todo porque desplegar en otro país una base naval de esta envergadura conllevaría una toma de decisiones y una inversión que se desplegarían en, al menos, 20 años”, advierte.

A su juicio, la verdadera prioridad global de Estados Unidos pasa por reforzar su presencia en el Pacífico y contener a China, “no por priorizar a Marruecos por encima de España”.

Al capítulo de inversiones habría que añadirle los sueldos. En Rota viven unos 4.000 militares estadounidenses, y alrededor de 6.500 estadounidenses en total si se suman personal civil y familias, lo que la sitúa entre las grandes concentraciones de tropas de EE. UU. en Europa.

Aunque la cifra de personal está por debajo de los niveles de la Guerra Fría, la base sigue siendo una de las plataformas clave de la presencia norteamericana en el continente.

El convenio de cooperación defensiva fija, además, un techo de 4.250 militares y 1.000 civiles estadounidenses de forma permanente, un límite dentro del que se mantienen los despliegues actuales incluso con la llegada del sexto destructor.

El tejido económico que vive de la base también relativiza el temor a una sustitución. “Fuimos el primer proveedor de la Base Naval de Rota, hace ya 76 años”, recuerda Manuel Luna Verdugo, propietario de una empresa de suministros navales que continúa teniendo como cliente a la base militar.

Fundada por su padre, José Luna Núñez, bajo el nombre de Suministros Americanos, su historia familiar ilustra la profundidad de la relación bilateral desde los Pactos de Madrid de 1953. “La base fuera de Estados Unidos más importante para los norteamericanos es Rota”, defiende.

Añade que eso ha sido así “independientemente de los altibajos que haya podido haber por asuntos políticos, como en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero”, cuando retiró las tropas de Irak o cuando no se levantó al paso de la bandera norteamericana.

Su empresa, como otras de la zona, suministra “todo tipo” de materiales tanto a la Armada española como a la estadounidense, alimentando una economía provincial estrechamente ligada a la presencia militar. Luna asegura además que la base "puede ser perfectamente la empresa más potente de la provincia de Cádiz", entre servicios, suministros o mantenimiento.

"Además, la Base Naval de Rota, en España, se trata de "un destino muy reñido y muy cotizado entre los militares de Estados Unidos", puntualiza el empresario, quien coincide con el alcalde en que las inversiones "no sólo se mantienen, sino que se han incrementado". Así, indica que lo de Marruecos "suena más bien a órdago de Donald Trump".

El fondo del debate es si el protagonismo creciente de Marruecos para Trump se traducirá en una pérdida de peso de Rota. Las cifras lo desmienten, pero la fotografía actual apunta más a una redistribución de roles geopolíticos que a un relevo.

Marruecos aporta sobre todo acceso político al Magreb y al Sahel, proyección hacia África y legitimidad local para operaciones sobre el terreno. Rota, en cambio, ofrece puertos profundos, infraestructuras seguras y anclaje en territorio OTAN para el escudo antimisiles y para los grupos navales estadounidenses.

Desde el punto de vista operativo, la US Navy necesita una base robusta y cercana al Estrecho en suelo aliado europeo, y eso hoy solo lo garantiza Rota. Rabat puede ofrecer maniobras, entrenamiento y facilidades puntuales, pero no es un sustituto funcional de la base gaditana.

Un buque de guerra en el muelle de la Base Naval, visto desde la Playa de La Costilla, en Rota. Nacho Frade

La lógica más verosímil es la de que Estados Unidos baraje una doble estrategia. Así, Rota funciona como plataforma estructural de presencia en Europa y Mediterráneo, y Marruecos, como socio preferente para operaciones, diplomacia e influencia hacia África y el Sáhara.

Para que la hipótesis de una verdadera “pérdida de protagonismo” de Rota se sostuviera, haría falta ver señales claras, como la reducción de destructores, menor inversión en infraestructuras, o traslado de capacidades clave a puertos marroquíes que, por ahora, no existen.

De momento, los hechos van en sentido contrario: más buques, más obras y más dinero en la base andaluza. Tiene sentido plantear que Marruecos gana peso como socio estrella del sur para Trump; otra cosa es que eso se esté haciendo a costa de una localidad que, por ahora, sigue siendo una pieza estructural del dispositivo militar norteamericano.