El audio donde Leire explica su vínculo con las canciones de La Oreja de Van Gogh: "¿Porque las cantara Amaia no son mías?"

La gira en solitario de Leire Martínez arrancó el pasado domingo en la sala La Riviera de Madrid con una gran expectación tras su polémica salida de La Oreja de Van Gogh.

Pero más allá del regreso a los escenarios y de la presentación de su primer disco en solitario, Historias de aquella niña, la noche estuvo marcada por un duro alegato de la cantante donostiarra contra la prensa y, en particular, contra este medio, al que acusó de publicar un titular "tendencioso y 'respetifalto'", lo cual ha generado un gran revuelo.

Sobre el escenario, y antes de comenzar a cantar frente a un público que había agotado todas las entradas, no dudó en lanzar los dardos:

"Quería poner el ejemplo de un titular que he leído después de esta pasada de semana de promoción que he tenido, que dice algo así como: 'Amaia compuso las canciones y yo las voy a cantar porque me sale casi del mismísimo'. No sé a vosotros pero, a mí, este titular me resulta, cuanto menos, tendencioso y bastante 'respetifalto', que se suele decir", exclamó.

Leire y su vínculo con canciones de La Oreja de Van Gogh: "¿Porque las cantara Amaia no son mías?"

La exvocalista de La Oreja de Van Gogh hacía referencia al titular de la entrevista que EL ESPAÑOL le realizó el viernes 20 de febrero con motivo del lanzamiento del disco y que dice así: "Aunque Amaia compusiera esas canciones, son mías y las seguiré cantando".

Un titular que, según la cantante, resulta sacado de contexto: "Os garantizo que no contesté eso en ningún momento y, desde luego, no entiendo qué se pretende con titulares de este tipo. Bueno, sí lo comprendo y no me gusta", expresó mientras la arropaban cánticos del público de "ellos no pueden" al unísono.

Y prosiguió: "Y como soy de las que creen que las cosas se cambian desde dentro, porque entendiendo la necesidad de que la gente entre en tu noticia y no en la de al lado, entendiendo que el periodista tiene un jefe que le exija este tipo de titulares... creo que, más allá de la empresa a la que representemos, somos personas y está en nuestras manos actuar de una determinada forma o no".

Por ello, debido a la crítica que Leire manifiesta contra este medio por, supuestamente, haber descontextualizado sus declaraciones con fines tendenciosos, EL ESPAÑOL publica el audio de la grabación de la entrevista donde la cantante responde a esta cuestión y donde se desmonta su papel victimista.

PREGUNTA: Ha dicho que estará vinculada a La Oreja de Van Gogh toda la vida. ¿Seguirá cantando las canciones del grupo? Las suyas…

RESPUESTA: Las mías y las no mías. ¿Cuáles son mías y cuáles no son mías? ¿Porque las cantara Amaia no son mías? ¿Porque las compusiera en un momento en el que estaba Amaia no son mías? Las he defendido durante 17 años, las he mimado y las he cuidado. No estuve en el momento de la composición pero son mías, sí.

Leire Martínez durante la entrevista con EL ESPAÑOL Cristina Villarino

El regreso a los escenarios de Leire venía marcado por su polémica salida de La Oreja de Van Gogh debida a ciertas diferencias con los demás integrantes del grupo, lo que acabó con el regreso de Amaia como líder de la banda tras 17 años de Leire al frente.

Una polémica que, según la cantante, intenta evitar y sobre la que acusa a la prensa de querer engordar.

Por ello, no es extraño que, antes de que los primeros acordes comenzaran a sonar con el cartel de "no hay entradas" colgado en la puerta, la cantante donostiarra quisiera también acordarse de los medios, en general, que, días antes, la entrevistaban para promocionar su nuevo disco y este concierto.

"Como sabéis, en los inicios de los shows, suele haber prensa que va a cubrir el evento. Luego muchos se van a quedar, de lo cual me alegro. Espero que después de decir esto, también se queden", pregonaba Leire ante los vítores y comentarios irónicos de "un beso para todos", dirigidos a la prensa allí presente.

Para concluir, lanzó una promesa: "Así que, sin más, hoy, aquí y ahora, pongo a Dios por testigo, que no voy a volver a contestar ni una sola pregunta que haga referencia a La Oreja de Van Gogh. Si no se va a ser capaz de respetar lo que yo haya dicho, no quiero dar pie a titulares que no firmo", sentenciaba con el puño en alto al estilo de Escarlata O'Hara en la película 'Lo que el viento se llevó', tal y como se ve en el vídeo que circula por redes.

Sin embargo, queda demostrado que las declaraciones y el titular publicado por este periódico ni están sacadas de contexto ni tienen ninguna otra finalidad más allá de manifestar su opinión sobre unas canciones que, a pesar de que fueran compuestas por Amaia Montero, seguirá cantando porque, como ella misma afirma, "son mías".