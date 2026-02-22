"Se comió" los sesos de su hijo porque "tomó droga caníbal": la hipótesis de la Guardia Civil sobre el filicidio de Tenerife

La Guardia Civil sospecha que Juan Manuel A. F., el hombre de 35 años que mató a su hijo Yared, de tan solo 10 años y a machetazos, podría haber consumido la "droga caníbal" porque "se comió" los sesos del pequeño.

Así lo aseguran fuentes de la investigación en exclusiva a EL ESPAÑOL. El arma del crimen es un machete platanero de 60 centímetros de hoja.

El machete platanero de 60 centímetros con el que Juan Manuel A. F. mató a su hijo Yarid de 10 años. E. E.

"A su hijo le partió el cráneo con el machete y le cortó en las extremidades". "A la pareja la dejó malherida después de propinarle varios machetazos", agregan estas fuentes.

Mensaje al demonio

Los hechos se remontan a la madrugada del pasado viernes. La Guardia Civil y la Policía Local son movilizadas porque los vecinos de la localidad tinerfeña de Cabo Blanco piden presencia policial.

Alertaron de que están escuchando una fuerte discusión de pareja, un caso de violencia de género. Juan Manuel estaba agrediendo a su mujer, Almudena, de 34 años.

Las personas que alertan de lo sucedido sobre la una de la madrugada del viernes relatan esto a las Fuerzas de Seguridad:

- Juan Manuel: ¡Aquí tienes las manos de mi mujer, demonio!

Tales exclamaciones las realiza tras propinar varios machetazos a su mujer, Almudena, en las muñecas, y levantando sus manos, mientras su pareja pide auxilio a los vecinos y que no le haga nada a su hijo:

- Almudena: ¡No toques al niño!

Entonces, Yared, de 10 años, irrumpe en el salón y al ver la secuencia, trata de defender a su madre.

- Juan Manuel: A ti también te llevo por delante.

Un agente custodia la casa de Cabo Blanco (Tenerife) donde vivían Juan Manuel A. F., junto a su pareja Almudena y a su hijo Yarid. Vivían en el primero izquierda de la calle Santa Cecilia. Efe

"Parecía poseído"

Incluso abrió en canal a su perro, uno de raza peligrosa, mezcla de rottweiler y pitbull.

El animal está muy grave, igual que la mujer a la que le han tenido que coser las muñecas con una cirugía minuciosa.

Media docena de agentes fueron requeridos para echar abajo la verja metálica que protege la puerta que da paso en sí a la vivienda. Al acceder, subieron escaleras arriba para dar con el filicida.

Los agentes, finalmente, abatieron al asesino de Cabo Blanco. Le dispararon en tres ocasiones, en partes no vitales. Dos en las piernas y una en el vientre. Sin embargo, una de las balas atravesó la arteria aorta.

"Tiró los sesos por todos lados, a nosotros, se los comía... había gente vomitando. Parecía que estaba poseído", relata una vecina sobre la escena dantesca que tuvieron que presenciar.

Según comentan los vecinos a EL ESPAÑOL, vieron a los agentes bajar de nuevo las escaleras porque les perseguía el autor de los hechos machete en mano.

Juan Manuel A. F., de origen venezolano y 35 años, conocido como el parricida de Tenerife. Asesinó a machetazos a su hijo Yarid de 10 años. E. E.

Drogas o trastorno

Sobre Juan Manuel A. F. no constan antecedentes penales, según ha podido confirmar este periódico. La pareja tenía previsto casarse próximamente.

El filicida es natural de Venezuela, nacionalizado español, y su mujer es una ciudadana española. "Los vecinos los definen como una pareja que consumía drogas", según recalcan fuentes próximas de la investigación.

Desde el Tribunal Superior de Justicia han confirmado que no había denuncias por violencia de género ni estaba en vigor ninguna medida cautelar sobre el autor de este filicidio que ha consternado a Tenerife.

"La suegra del filicidio y su cuñado le vieron a las diez de la noche del jueves y afirman que no estaba drogado y que no se había producido ningún altercado ni ninguna discusión con su pareja ni nada que hiciera presagiar lo que ocurrió después de madrugada".

Las diligencias sobre el suceso han recaído en la plaza número uno de la sección de instrucción del juzgado de Arona, que en principio se inhibirá a favor de la plaza de Violencia sobre la Mujer en referencia a la muerte del niño y las lesiones de la mujer, y asume únicamente la investigación por la muerte del varón.

La autopsia deberá aclarar si Juan Manuel consumió droga caníbal, de la que solo se tiene constancia de su venta en El Fraile, o si se encontraba bajo los efectos de otra sustancia cuando perpetró el filicidio. La otra hipótesis que baraja la Guardia Civil es algún tipo de trastorno mental o brote transitorio.

Por su parte, desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) solicitan la dimisión del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska: "Seguimos sin ser profesión de riesgo y las policías autonómicas sí que lo son".