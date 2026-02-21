Iván, Borja y la mafia de los 'narcoestibadores' de Valencia: Porsches, 'Lambos' y un nivel de vida que los llevó a prisión

"Se tienen indicios racionales suficientes para constatar la compleja organización criminal estructurada en forma de red que opera introduciendo grandes alijos de cocaína en Europa a través del puerto de Valencia".

Así iniciaba el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia la pormenorizada explicación de una trama de narcotráfico perfectamente engrasada en un extenso auto sobre la llamada Operación Spider.

En ella aparecen como principales cabecillas Borja M. e Iván T., aunque cada uno de los miembros -figuran hasta 90 investigados- formaban parte de una clara estructura jerárquica con distribución de tareas y un único fin: "Cometer delitos contra la salud pública de extrema gravedad, blanqueo de capitales y delitos de corrupción".

El juez encargado de esta macrocausa -en colaboración con la Fiscalía Antidroga y la Policía Nacional- sostiene que los líderes integrantes de esta organización criminal "poseen unos recursos económicos que se encuentran muy alejados de los salarios que cobran".

Una conclusión a la que los investigadores pudieron llegar gracias a la vigilancia, los seguimientos realizados y las conversaciones telefónicas intervenidas a los investigados.

Hasta ocho agentes llegaron a infiltrarse en la red para destapar la 'telaraña' tejida entre estibadores, empresarios o transportistas.

Y lo lograron. A raíz de las indagaciones iniciadas a finales de abril de 2024, el pasado septiembre tuvo lugar la mayor intervención de la Policía Nacional contra la corrupción por narcotráfico en el Puerto de Valencia.

Se saldó con 81 detenidos y se incautó a la organización criminal un total de 3,6 toneladas de cocaína.

El juez remarca que un gran número de investigados no tiene actividad laboral, "pero el nivel de vida que poseen, vistiendo ropas y complementos de alto valor adquisitivo, el lujo en sus residencias y el ingente gasto en vehículos de alta gama, viajes y pagos en restaurantes, hace patente que detrás de esto se ocultan ganancias provenientes de la actividad ilícita".

Todo apunta, de acuerdo con la investigación, a que el patrimonio y dinero descubierto tiene su origen en las actividades delictivas. Como ejemplo, los vehículos de alta gama que tienen.

"Si bien no están registrados a su nombre, se ha podido comprobar cómo pagan los seguros, se presentan como titulares y propietarios en las pólizas y vinculan los pagos a sus cuentas", indica el juez.

"No se entiende como mera adquisición, posesión o utilización de un fruto procedente de su actividad ilícita, sino que se entiende su pretensión de incorporación de estos vehículos al tráfico económico legal, desvinculando su tenencia del tipo delictivo base y siendo vehículos adquiridos de importación como práctica habitual de sobra conocida", añade.

Tanto Iván como Borja son los líderes del clan principal que opera en el puerto de Valencia realizando extracciones de alijos de cocaína, a juicio de los investigadores. Ambos "tienen pleno conocimiento de la organización interna y del funcionamiento del Puerto debido al trabajo que desempeñan como portuarios".

En cuanto a los coches de alta gama, la investigación apunta a que los cabecillas utilizaban la figura de los testaferros para introducir en el circuito legal, a través de la compra de vehículos, fondos de origen delictivo.

Así, se cita un Porsche cuyo titular formal es una persona de confianza y amigo de Iván que también se dedica a la estiba.

También un Mercedes -cuyo precio nuevo en 2025 parte desde los 221.327 euros- que fue rematriculado y, apenas un mes después de ello, se observaron transferencias de dinero a favor de la cuenta de Borja como venta de ese mismo vehículo.

Una operación que, según el juez, "parece indicar que la compra de ese coche, de la que se desconoce cómo se efectúa el pago, se realiza expresamente para introducir fondos ya lícitos en la cuenta bancaria de Borja (concretamente 100.000 euros).

Aunque no se incluye dentro de la operativa de blanqueo, aparecen otras marcas de coches usadas por los investigados dentro de ese alto nivel de vida, como Lamborghini o Hummer.

Empresas pantalla

Otra de las vías utilizadas para el blanqueo son las empresas pantalla con el objetivo de evitar que consten, a nombre de los cabecillas de la red, propiedades susceptibles de que sean embargables como consecuencia del desarrollo de sus actividades ilícitas.

El juez menciona, por ejemplo, cómo Iván T. hacía uso de sociedades para titularizar bienes inmuebles, principalmente en Ibiza.

Aquí aparecen operaciones como la compraventa de 12 terrenos sin edificar para la posterior construcción de apartamentos con el fin de explotación turística/vacacional en la isla.

También aparece la adquisición de naves industriales.

De similar manera actuaría Borja M. con otras empresas sin actividad económica real. "Las utilizaba no sólo como instrumento para titularizar e introducir en el circuito económico legal bienes provenientes del dinero obtenido del narcotráfico, sino también para ocultar y evitar un embargo judicial posterior", afirma el juez.

Los investigadores señalan igualmente que se observa de forma recurrente cómo otro miembro de la trama, Pablo L., ofrece servicios de blanqueo de capitales a través de, al menos, tres inmuebles -uno en Valencia, otro en Mojácar y otro en Altea Hills- y un servicio de préstamos privados.

Este último mecanismo se estaría realizando frecuentemente en Valencia, expone el auto. Consistiría en pedir préstamos privados que son amortizados en el momento de la transferencia entregando el maletín de dinero en B de la cantidad adeudada más una comisión del 15%. Se podría llevar a cabo en "pequeñas cantidades de 300.000 euros a la semana".