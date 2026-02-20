Un hombre mata a un niño de 10 años en Tenerife y deja herida de gravedad a la madre

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil. Guardia Civil

Ha sido abatido por la Guardia Civil después de que amenazara a los agentes con un machete.

Un hombre ha matado a un niño de 10 años en el municipio de Arona (Tenerife) y ha herido de gravedad a su pareja y madre del menor. Poco después ha sido abatido por la Guardia Civil tras amenazar a los agentes con un machete, según informa Efe.

El agresor murió por disparos de la Guardia Civil, según informa la Cadena Ser, tras dirigirse a los agentes en actitud amenazante.

El suceso, en el que también ha resultado herido un agente, ha ocurrido sobre la una de la madrugada de este viernes en un domicilio de la localidad tinerfeña de Cabo Blanco.

El niño fue encontrado muerto una vez los agentes pudieron entrar en el interior de la vivienda.

Los hechos se están investigando como un caso de violencia de género.

