Los hijos de Felipe, investigados por su muerte, piden "archivar" el caso por "no acreditarse" la relación de la paliza y su infarto

Felipe junior, y su hermana, Rosario, grabados por las cámaras de seguridad de la tienda de su padre.

Un mes y tres días. Ese es el periodo de tiempo que ha tardado Pablo Martínez, abogado de Felipe junior y de Rosario, para pedir que se archiven las diligencias judiciales que les tienen en la diana por la muerte de su padre: Felipe Hernández Medina, apaleado por su primogénito mientras que su hermana -médico de profesión- no le prestó auxilio.

“Solicita el archivo de las actuaciones, en relación con cualquier imputación vinculada al fallecimiento de Don Felipe Hernández Medina, así como que se deje sin efecto el señalamiento para practicar declaraciones el 25 de febrero, por resultar jurídicamente innecesarias”, tal y como expone el escrito al que ha accedido en exclusiva EL ESPAÑOL.

El letrado del despacho Mariano Bó y Pablo Martínez Abogados fundamenta su petición, ante los juzgados de Molina de Segura, en base al resultado de la autopsia donde los forenses concluyen que fue “natural” el “tipo de muerte” que sufrió el gerente de Tejidos Hernández.

Todo ello, debido a que este comerciante que era una institución en el tejido comercial local, padecía problemas de corazón crónicos que le llevaron a sufrir una arritmia ventricular, el sábado 19 de julio de 2025, tras recibir 8 puñetazos de su hijo, Felipe junior, en presencia de su hermana, la doctora Rosario, dentro de su negocio.

El vídeo de la paliza en la que Felipe murió a golpes a manos de su hijo: él "temía" a sus cuatro vástagos y a su exmujer

El informe forense de marras está fechado el 13 de enero y el escrito del letrado data del 16 de febrero. Pablo Martínez argumenta su petición apoyándose en la “conclusión pericial definitiva" de la autopsia, que establece la "inexistencia de causalidad natural penalmente relevante” entre los puñetazos y el infarto que sufrió este comerciante, de 65 años.

“La constatación pericial a la que se refiere el apartado anterior, se ha producido de forma definitiva mediante el informe final de la autopsia, de fecha 13 de enero de 2026, incorporado al expediente, y que concluye de manera clara e inequívoca que el tipo de muerte es natural y la etiología del fallecimiento es igualmente natural, derivada de una cardiopatía severa preexistente”, tal y como remarca.

“Igualmente, dicho informe señala que el estrés o traumatismo menor, como así lo califica, derivado de los hechos investigados, no constituye causa, ni previa, ni intermedia, ni inmediata del fallecimiento, calificándose exclusivamente como un factor precipitante no concausal. La causa es la hipertrofia cardíaca severa y por tanto la muerte es natural”.

“En consecuencia, no resulta acreditada existencia de una causalidad natural penalmente relevante entre la conducta investigada y el resultado de muerte, no concurriendo el presupuesto mínimo e ineludible para cualquier ulterior imputación penal”.

Pablo Martínez acompaña sus argumentos con sentencias de casos parecidos, con agresiones que precedieron a decesos de personas con patologías previas, dictadas por los juzgados de Calatayud o Las Palmas de Gran Canaria, así como la Audiencia Provincial de Zaragoza o Pontevedra.

Los abogados murcianos Pablo Martínez y Mariano Bó.

El letrado también advierte de que no se pueden vulnerar las garantías procesales de sus clientes: Felipe, de 35 años, inspector de Hacienda que llegó a pasar una temporada en prisión, y Rosario, de 29 años, médico en un centro de salud, y con medidas cautelares como investigada.

“El Derecho Penal requiere certezas para romper la presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo. En el presente caso sólo se tienen posibilidades abstractas, como se deriva del propio informe forense”.

El otro argumento de peso que esgrime el abogado de la defensa se apoya en la Fiscalía, personada en la muerte de este comerciante que denunció a sus hijos por maltratarle, a cuenta de las propiedades de una sociedad familiar. En concreto, unas míseras plazas de garaje desencadenaron la paliza del primogénito a su padre aquel 19 de julio.

La Policía Nacional analizando la paliza que recibió la víctima mortal a manos de su hijo.

“Con carácter previo a cualquier análisis de imputación objetiva, resulta imprescindible la constatación de la existencia de un nexo de causalidad natural entre la conducta investigada y el resultado producido. Una cuestión que únicamente puede resolverse sobre la base de una constatación pericial”, según recalca Pablo Martínez, antes de reproducir en su escrito un informe del fiscal del 24 de octubre que decía lo siguiente:

“Lo primero que debe ser comprobado, antes de imputar un determinado resultado a una acción, es si ésta es idónea, en virtud de una ley natural científica, para producirlo [...]". "En cuanto a la pericial en el presente caso, es fundamental que se certifique por el médico forense si existe un nexo causal entre la acción del sujeto y la causación del resultado, y si podríamos encontrarnos ante un nexo causal.”

“Cuando se concluya la autopsia y se revele la causa y el origen del fallecimiento, tras determinar el nexo natural, procederá continuar la instrucción para valorar si existe un nexo objetivo”.

De modo que el abogado recuerda que la autopsia refleja una "muerte natural" y concluye que le quedan dos opciones al juzgado, al no haber una conexión entre los puñetazos y el paro cardíaco de Felipe: “Sólo procede el archivo del procedimiento o su transformación en un delito leve”.

Los hermanos del difunto comerciante se han mostrado "tranquilos" ante este escrito, presentado por sus sobrinos, solicitando que se archive la causa. Lo han hecho a través de Eduardo Muñoz Simó, abogado encargado de la acusación particular contra Felipe junior y su hermana Rosario.

Eduardo Muñoz Simó, abogado del despacho Simó Abogados Penalistas, se encarga de la defensa de los tres investigados.

"Estamos sumamente tranquilos porque nos encontramos en un momento preliminar de la instrucción", según sostiene el penalista del despacho Simó Abogados. "La defensa de los investigados muestra especial ansiedad por archivar el caso, antes de que la semana próxima declaren 4 testigos de los hechos porque sabe que le perjudicará".

El letrado confirma que se opondrá al archivo. También avanza que ha pedido "una ampliación de la autopsia" para aclarar "con nitidez" la relación entre los 8 puñetazos que le dio Felipe hijo a Felipe padre y la arritmia ventricular que sufrió.

Tal prueba ha sido solicitada por Muñoz Simó porque el mismo informe forense en el que Pablo Martínez fundamente el archivo, también refleja matices que favorecen a la acusación. Así lo indica el documento:

“La causa de la muerte puede determinarse como natural, subyaciendo en la importantísima patología cardíaca que sufría el paciente; no es menos cierta la influencia que ha tenido la situación de estrés en el contexto de una agresión de estas características, pudiendo haber coadyuvado al desencadenamiento del cuadro de arritmia ventricular y la muerte súbita del paciente".

- ¿Qué argumento expondrá al juzgado para que no se archive el caso o se transforme en un delito leve de lesiones?

- Eduardo Muñoz Simó: La muerte de Felipe se tiene que dirimir en un juicio, para que se aclare si nos encontramos ante un homicidio con dolo eventual o con un homicidio imprudente. Un caso así no puede archivarse en plena instrucción judicial.

Además, hemos solicitado esa ampliación de la autopsia para demostrar que los puñetazos fueron los que desencadenaron la muerte de Felipe porque su hijo era consciente desde que tenía 10 años de que su padre tenía problemas de corazón.